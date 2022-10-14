‫IN2MOTIONFEST الإفتتاحية تقترب من الإغلاق الناجح، تمثل حقبة جديدة لصناعة التآكل الإندونيسية المتواضعة

جاكرتا، إندونيسيا، 14 أكتوبر 2022 / PRNewswire / — أعلن بنك إندونيسيا ( BI ) ووزارة التعاونيات والشركات الصغيرة والمتوسطة في جمهورية إندونيسيا وغرفة الأزياء الإندونيسية ( IFC) ، كجزء من المهرجان الاقتصادي للشريعة الإندونيسية ( ISEF) ، رسميًا اختتام افتتاح مهرجان الأزياء الإندونيسية الدولية المتواضعة لعام 2022 ( IN2MOTIONFEST 2022 ).

وحضرت 950 جهة فاعلة في مجال الأعمال التجارية الدورة الكاملة للمعهد الإندونيسي للضمان الاجتماعي 2022 التي تشمل المعهد الإندونيسي للضمان الاجتماعي، مما أدى إلى معاملات اقتصادية بقيمة 27.6 تريليون روبية إندونيسية دعمًا للأنشطة الاقتصادية والإبداعية الإندونيسية. استقبلت IN2MOTIONFEST نفسها أكثر من 5000 مشارك وطني ودولي مع أكثر من 1200 نظرة من 163 مصممًا معروضًا.

وقالت إيتا رولينا، مديرة قسم الاقتصاد والمالية الشرعية في BI : “إن تطوير صناعة الأزياء المتواضعة و IN2MOTIONFEST هما نتيجة للعمل معًا”. “تجاوزت نجاحات هذا الحدث توقعاتنا، وولدت فوائد اقتصادية لأولئك الذين يساهمون في صناعة الأزياء الإندونيسية المتنامية باستمرار، وخاصة على المستوى الدولي”.

الشركات الصغيرة والمتوسطة هي مفتاح النمو الاقتصادي في إندونيسيا

تمر إندونيسيا بأوقات لم يسبق لها مثيل مع التكنولوجيا الرقمية التي تجلب المزيد من الفرص. ووفقًا لوزارة الاستثمار في جمهورية إندونيسيا ، هناك أكثر من 62 مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة الحجم في البلد. ومن بين هذه المشاريع، هناك 98.75 في المائة (61.5 مليون) من المشاريع الصغرى. إن تطوير هذه الشركات الصغيرة إلى شركات أكبر سيكون ضروريًا لتنمية إندونيسيا في المستقبل.

مع نمو الطبقة المتوسطة في إندونيسيا، يزداد الطلب على الأقمشة والملابس عالية الجودة أيضًا. من المتوقع أن ينمو بمعدل نمو إجمالي مركب ( CAGR ) قدره 4.23%، ليصل إلى 10.53 ملياردولار أمريكي بحلول عام 2025. وصلت سوق الملابس العالمية، وخاصة صناعة الأزياء البالية المتواضعة، إلى 3 تريليون دولار أمريكي في عام 2021 وتواصل التوسع بنسبة 5% من معدل النمو السنوي المركب.

“نأمل في رفع IN2MOTIONFEST من أكبر حدث أزياء متواضع في آسيا في عام 2022 إلى أكبر حدث في العالم بحلول عام 2024. بحلول العام المقبل، نخطط لدعوة مصممي الأزياء الشباب المتواضعين من بلدان أخرى للترويج للأزياء المتواضعة في جميع أنحاء العالم “، هذا ما قاله فيكسي، مساعد نائب للشراكة وتوسيع السوق في وزارة التعاونيات والشركات الصغيرة والمتوسطة في جمهورية إندونيسيا.

يعد IN2MOTIONFEST نشاطًا تعاونيًا مستدامًا بهدف مشترك هو تطوير الاقتصاد والتمويل الشرعيين الوطنيين، مما يجعل إندونيسيا مركزًا لصناعة الحلال في العالم والأزياء المتواضعة. تلتزم وزارة التعاونيات والشركات الصغيرة والمتوسطة في إندونيسيا، BI، IFC ، و ISEF ، بدعم الصناعة باستمرار وتتطلع إلى الترحيب بالجهات الفاعلة في الصناعة الإبداعية في IN2MOTIONFEST في العام المقبل.

نبذة عن المهرجان الاقتصادي الشرعي الإندونيسي ( ISEF )

المهرجان الاقتصادي الشرعي الإندونيسي هو أكبر حدث سنوي في إندونيسيا للاقتصاد الإسلامي وجزء من منتدى الشريعة الاقتصادي العالمي. تجمع المنظمة الأفكار في مبادرات قابلة للتطبيق لدعم الاقتصاد الإسلامي، مع التركيز على تطوير الاقتصاد الشرعي مع الحفاظ على الانسجام مع القيم الإندونيسية. للمزيد من المعلومات قم بزيارة IN2MOTIONFEST’s إنستاغرام ، يوتيوب و ISEF’s انستغرام ، يوتيوب ، فيسبوك ، و تويتر .