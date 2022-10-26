‫iHorizons تعلن عن شراكة جديدة مع Google Cloud

من خلال الجمع بين الخبرة العميقة في مجال iHorizons والبنية التحتية لشبكة Google Cloud وقدراتها الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتحليلات، ستساعد هذه الشراكة المؤسسات على زيادة الكفاءة من خلال اتخاذ القفزة الكبيرة التالية في رحلتها الرقمية.

الدوحة، قطر, 26 أكتوبر / تشرين أول 2022/PRNewswire/ — أعلنت iHorizons، وهي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا وخدمات تحويل الأعمال، عن شراكة مع Google Cloud، وهي شركة عالمية للتكنولوجيا والابتكار، لتمكين الشركات في جميع أنحاء قطر و SEEMEA من تمكين التحولات السلسة والمخصصة وتقديم حلول خاصة بالصناعة لزيادة الكفاءة من خلال نقل أعباء العمل ذات الأولوية إلى Google Cloud.

مع التحديات الاقتصادية المتزايدة باستمرار وارتفاع التضخم العالمي في أعقاب COVID-19 ، تواجه المؤسسات ضغوطًا متزايدة للتحول الرقمي لتبسيط العمليات المهمة، وتوفير التكاليف، وتقديم خدمات أكثر كفاءة لعملائها. وبالاستفادة من تقنية Google السحابية التي لا مثيل لها جنبًا إلى جنب مع خبرة iHorizons العميقة في الصناعة والفهم المؤكد للتحولات المعقدة، فإن هذا التكامل سيمكن الشركات من الابتكار بشكل مستقل وبناء أساس لمستقبل أكثر رقمية. من خلال هذه الشراكة، ستستفيد الشركات من المرونة المعززة والأمن والابتكار الذي تقدمه قدرات كل من الشركتين.

“تقدم iHorizons ، بصفتها شركة رائدة في مجال التحول الرقمي للأعمال، مجموعة واسعة من الخيارات مع الشركاء في نظامها البيئي لتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائها. من خلال هذا التعاون القوي مع Google Cloud ، ستساعد المؤسسات في قطر والمنطقة على تقديم حلول جديدة ومبتكرة على نطاق واسع واستخلاص أقصى تأثير تجاري من استثماراتها في Google Cloud . وقال محمد تكريتي، الرئيس التنفيذي في iHorizons : “نحن فخورون للغاية بهذه الشراكة ونتطلع إلى التحديات المقبلة “.

قال غسان كوستا، المدير القطري القطري في Google Cloud : “إن مساعدة الشركات في دفع أهداف النمو والابتكار باستخدام التقنيات السحابية أمر مهم لعمل Google Cloud مع الشركاء “. “يسعدنا أن نتشارك مع iHorizons وأن نساعد المنظمات في جميع أنحاء قطر و SEEMEA في الوصول إلى التقنيات السحابية والخبرات اللازمة لتحويل أعمالهم رقميًا والابتكار في السحابة.”

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