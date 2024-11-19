‫‫ICONSIAM تستضيف الحدث العالمي الفريد من نوعه “تايلاند الرائعة المنتظرة 2025” بالاشتراك مع مغنية الراب التايلاندية ليسا ونجوم عالميين وشركاء رئيسيين لدعم تايلاند بقوة لكي تصبح من بين أهم خمس وجهات سياحية عالمية

بانكوك، تايلاند – 19نوفمبر 2024 – معرض ICONSIAM الحدث الدولي العالمي على طول نهر تشاو فرايا، بشراكة بين Siam Piwat ومجموعة Charoen Pokphand Group (CP) و Charoen Pokphand Group (CP) تؤكد من جديد مكانتها كوجهة عالمية تعرض للعالم أفضل ما في تايلاند. تهدف ICONSIAM من خلال إتاحة معرض “تايلاند الرائعة المنتظرة 2025، للارتقاء بمكانة تايلاند ومنزلتها الدولية وجعل الدولة كوجهة عالمية مفضلة تأسر قلوب البشر في جميع أنحاء العالم. هذا الحدث المنتظر يعد تايلاند والعالم بأكثر مهرجان يأسر قلوبهم، ويتميز بأطول عرض ألعاب نارية بطول نهر تشاو فرايا أول عرض سولو -منفرد- من “ليزا لاليز مانوبال” أحد رموز تايلاند الدولية التي تلهم العالم وحشد من أهم الفنانين المحليين والفنانين العالميين. من المنتظر أن يعطي معرض “تايلاند الرائعة المنتظرة 2025” الذي من المتوقع أن يشهده جمهور عالمي يزيد على ثلاثين مليون دفعة قوية لاقتصاد تايلاند. من المتوقع أن يضع هذا المهرجان الذي مدته ثلاثة أيام بلياليها والمقرر أن يستمر من 29 حتى 31 ديسمبر 2024 تايلاند بين أهم خمس وجهات عالمية. وقد جذب هذا الحدث بالفعل اهتمام وسائل الإعلام الدولية وأهم قادة الرأي العاميين لإذاعة هذا الحدث في جميع أنحاء العالم.

وقد قالت السيدة تشاداتيب شوتراكول، رئيس مجلس إدارة مجموعة Siam Piwat Group أن: ICONSIAM قد ولدت من رؤية الاحتفاء بالتراث التايلاندي الثري والاعتزاز به، وإظهار هوية البلد متعددة الأوجه من خلال من العراقة المتوارثة والتطور المعاصر. كل هذا يُظهر أفضل ما في تايلاند والعالم في وجهة واحدة استثنائية. ICONSIAM وجهة عالمية بالفعل تجعل الشعب التايلاندي يشعر بالفخر أنه من تايلاند ويساعد في الحفاظ على الهوية التايلاندية الحالية للأجيال القادمة، وفي نفس الوقت تجعل أيضًا الزوار من جميع أنحاء يقعون في حب تايلاند وينبهرون بها. لهذا فإن معرض “تايلاند الرائعة المنتظرة 2025” يؤكد بالفعل من جديد التزام ICONSIAM بأن تظهر للعالم أفضل ما في تايلاند محققةً رؤيتنا الأصيلة.

وقد ذكر السيد سوباج شياواتسيريكول المدير الإداري لشركة ICONSIAM Co., Ltd المحدودة أن: ICONSIAM بالشراكة مع القطاعين العام والخاص بما في ذلك هيئة السياحة التايلاندية وهيئة إدارة العاصمة بانكوك وغرفة التجارة التايلاندية قد حشدت قواها لاستضافة الحدث الضخم “تايلاند الرائعة المنتظرة 2025” بهدف وقوف العالم في صف تايلاند من خلال تجربة متنظرة فريدة من نوعها. هذا الاحتفال المنتظر الفريد من نوعه على طول نهر فرايا يستضيف مغنية الراب الراقصة ورمز الموضة الشهيرة عالميًا “ليسا لاليسي مانوبال” التي حققت لتايلاند شهرة عالمية وألهمت البشر في جميع أنحاء العالم التي ستبرز روعة تايلاند الفريدة من نوعها ومواهبها المتميزة لكي تعزز وبقوة سمعة البلاد وتترك انطباعًا يدوم على الساحة العالمية. تشمل أهم الفاعليات ألعاب نارية صديقة للبيئة تمتد لأكثر من 1400 متر على ضفاف نهر تشاو فرايا وعروض مباشرة من فنانين تايلانديين وعالميين بارزين، بهدف جذب حوالي 30 مليون مشاهد من جميع أنحاء البلاد سواء بأنفسهم أو من خلال البث المباشر. نحن على يقين بأن هذا الحدث المنتظر من تايلاند سيكون من بين أهم خمس وجهات لفاعليات منتظرة في جميع أنحاء العالم.

وقد أردفت السيدة ثاباني كياتفايبول رئيسية هيئة السياحة التايلاندية قائلة: إن وزارة السياحة والرياضة من خلال هيئة السياحة التايلاندية (TAT) تتعاون بدأبٍ مع وزارة الثقافة وهيئة إدارة العاصمة بانكوك والعديد من الشركاء من القطاعين العام والخاص من أجل الارتقاء بمكانة تايلاند كمحور عالمي الطراز للفاعليات. نحن نهدف من خلال تحويل المهرجانات التايلاندية التقليدية إلى فاعليات عالمية وجذب فاعليات رياضية وموسيقية عالمية إلى زيادة مدد إقامة الزوار وزيادة الإنفاق السياحي وتعزيز الاقتصاد.

وقد حظيت صناعة السياحة القوية في تايلاند مدعومة بقوة بشراكات راسخة مع القطاع الخاص بالفوز بالجائزة المرموقة “وجهة العام السياحية لعام 2025”. ومعرض “تايلاند الرائعة المنتظرة 2025” في ICONSIAM شهادة على هذا التقدير العالمي. هذه الفاعلية العالمية هي نتاج التعاون المتين بين القطاعين العام والخاص وتعزز بقوة مكانة تايلاند كوجهة عالمية رائدة منتظرة. تود هيئة السياحة التايلاندية (TAT) أن تعرب عن خالص امتنانها لهيئة ICONSIAM ولجميع الشركاء على مساهمتهم في هذا الإنجاز البارز.

الحدث الختامي الاستثنائي المنتظر، الاحتفال بأفضل ما في تايلاند والعالم

ترحب ICONSIAM بالعام الجديد بفاعلية فريدة من نوعها هي تايلاند الرائعة المنتظرة 2025. ثلاث فاعليات استثنائية رائعة تشمل:

المهرجان الدولي للألعاب النارية التايلاندية الشهيرة: ويشهد 1400 متر من الألعاب النارية الصديقة للبيئة على ضفاف نهر تشاو فرايا التي تجمع بين التقنيات المبتكرة بقيادة مخرج الألعاب النارية الياباني الحائز على جوائز وأهم المواهب المبدعة في تايلاند تحت شعار “الاحتفال بتراث سيام الخالد” لإبراز تراث وحكمة تايلاند النابضين بالحياة.

ويشهد 1400 متر من الألعاب النارية الصديقة للبيئة على ضفاف نهر تشاو فرايا التي تجمع بين التقنيات المبتكرة بقيادة مخرج الألعاب النارية الياباني الحائز على جوائز وأهم المواهب المبدعة في تايلاند تحت شعار “الاحتفال بتراث سيام الخالد” لإبراز تراث وحكمة تايلاند النابضين بالحياة. مهرجان رموز أبطال تايلاند الدولي الجذاب: استمتع بحفلات رئيسية مع ليسا لاليسا مانوبال مغنية الراب والراقصة ورمز الموضة الشهيرة عالميًا التي حققت لتايلاند شهرة عالمية وألهمت البشر في جميع أنحاء العالم. وسوف تُقدم عرضًا يأسر العالم في ليلة عرض ضخمة على أروع المسارح على ضفاف نهر فرايا.

استمتع بحفلات رئيسية مع ليسا لاليسا مانوبال مغنية الراب والراقصة ورمز الموضة الشهيرة عالميًا التي حققت لتايلاند شهرة عالمية وألهمت البشر في جميع أنحاء العالم. وسوف تُقدم عرضًا يأسر العالم في ليلة عرض ضخمة على أروع المسارح على ضفاف نهر فرايا. معرض رموز تايلاند الترفيهي الدولي: استمتع بثلاثة أيام من الترفيه منقطع النظير مع ستين من أهم الفنانين التايوانيين والفنانين العالميين منهم ATLAS و BUS و Because of you I Shine و 4EVE و جيف ساتور وميلي و NONT و TANONT و PP-Billkin و Peck Palitchoke و PROXIE و ZeeNuNew Kongthap Peak و مسلسل PIT BABE ومعبود الجماهير الصينية الممثل “وي زي مينغ – مايلز وي”. سوف يتيح المسرح الضخم على منحنى ضفاف نهر تشاو فرايا تجربة احتفال لا تنسى بالعام الجديد.

كن جزءً من تجربة ستظل حاضرةً في الذهن للأبد وهي مهرجان تايلاند الرائعة المنتظرة 2025 في ICONSIAM المهرجان الذي لا يضاهيه أي مهرجان آخر من 29 حتى 31 ديسمبر 2024، في متنزه River Park في ICONSIAM أو شاهد البث الحي المباشر للفاعلية على Facebook Live و YouTube Live من خلال ICONSIAM بدءً من الساعة السادسة مساءً.

كما أن ICONSIAM تتيح باستمرار تجارب لا مثيل لها لعملائنا وتمنحهم امتيازات حصرية مع بطاقة ONESIAM Global Visitor Card للزوار. سوف يحظى الزوار الدوليين القادمين لمعرض تايلاند الرائعة المنتظرة 2025 بهدية ثلاثية من الامتيازات الحصرية مع بطاقة ONESIAM Global Visitor Card للزوار. ابدأ بالاستمتاع بتخفيضات تصل إلى 30% لدى أرقى العلامات التجارية المشاركة، وخصم 5% لدى Siam Takashimaya وسوبر ماركت Dear Tummy وغيرها بالإضافة إلى واي فاي مجاني ودخول غرفة السياحة (Tourist Lounge). تتيح البطاقة أيضًا مزايا رائعة لا مثيل لها من خلال الشركة مع خطوط جوية وفنادق وشركات سياحية كبرى بالإضافة إلى تخفيضات إضافية وعروض حصرية على المطاعم ومناطق الجذب السياحي والتسوق في أرجاء Siam Piwat في تايلاند والخارج. وختامًا هناك جوائز حصرية من ICONSIAM بانتظار أول 500 شخص حامل للبطاقة ينفق 6000 بهت تايلاندي وهدايا تذكارية من ICONCRAFT – منصة ابتكار الهدايا التذكارية المبتكرة من أبطال الحرفيين التايلانديين والجمعيات.

يمكن لجمهور الحضور الوصول إلى ICONSIAM بالسيارات أو الحافلات والعبارات و BTS Skytrain (خط Silom Line إلى كرونغ ثون بوري الواصل إلى خط Gold Line في محطة تشاريوم ناخون (Charoen Nakhon) لتسهيل الوصول إلى ICONSIAM). لمزيد من الاستفسار يُرجى زيارة www.iconsiam.com أو متابعتنا على فيس بوك: ICONSIAM