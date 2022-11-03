‫HyperPay، المزود الأسرع نموًا لخدمات المدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تضع 138 مليون جولة استثمارية لاستخدامها مع إصلاح شامل للعلامة التجارية

وتأتي هذه الأخبار في أعقاب جولة التمويل الأخيرة التي نظمتها HyperPay بقيمة 138 مليون ريال سعودي بقيادة ماستركارد، باستثمارات من أموال كابيتال بارتنرز وإيه بي فينتشرز، والتي كانت بمثابة الخطوة الأولى في شراكة استراتيجية وتجارية تدعم جهود النمو الإقليمية للشركة بالإضافة إلى عروض منتجاتها الآخذة في التوسع.

وباعتبارها من أفضل 5 شركات دفع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تقدم HyperPay خدماتها لأكثر من 5000 تاجر في سبع دول، وهي في وضع فريد يمكنها من الدخول في تحول عميق في المنطقة، حيث تمزج بين الذكاء الثقافي والفهم المتعمق لتعقيدات الأعمال الإقليمية للمساعدة في ظهور مجتمعات غير نقدية ضمن بيئة التكنولوجيا المالية المتنامية بشكل مستدام.

من خلال تعزيز الهوية القوية كمزود لحلول الأعمال المتكامل مع إمكانات حقيقية لتغيير حياة الناس للأفضل، تتمثل مهمة HyperPay في وضع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أفضل وجه كنظام بيئي رائد غير نقدي يلبي مصالح العملاء واحتياجاتهم.

تعرف على التكرار التالي لـ HyperPay : أصغر سنًا، متناميًا، متجذرًا.

نطمح إلى الإلهام، ومع المزيد في المستقبل في عام 2023.

يقول مهند إبويني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة HyperPay : “لقد وسعنا رؤيتنا بشكل كبير في العام الماضي، ونتيجة لذلك، تتطور علامتنا التجارية أيضًا. هدفنا طموح، لكننا متفوقون، ونحن فخورون جدًا بما تمكنا بالفعل من تحقيقه: نريد أن نكون أفضل مزود للتكنولوجيا المالية B2B في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لمساعدة البلدان التي نعمل فيها على الازدهار. ونحن حريصون على دعم المزيد والمزيد من المجتمعات التي تتحول إلى القطاع غير النقدي والرقمي، لأننا نعتقد أن هذا هو السبيل الوحيد للمستقبل”.

نبذة عن HyperPay

تأسست HyperPay من قبل مهند إبويني ومقرها في المملكة العربية السعودية، وهي واحدة من الشركات الرائدة والأسرع نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال توفير حلول الدفع عبر الإنترنت. واليوم، تقدم HyperPay خدماتها لأكثر من 2000 تاجر في سبع دول، وتتمتع بمكانة رائدة في المملكة العربية السعودية، وهي واحدة من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تقدم HyperPay للتجار مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات بالإضافة إلى معالجة الدفع، بما في ذلك إدارة المخاطر والاحتيال ونظام المراقبة والأقساط وأنظمة الفواتير وغيرها. ومن الآن فصاعدًا، ستقوم الشركة بتوسيع حضورها في أسواق جديدة، وتزويد العملاء بإمكانية الوصول إلى طرق دفع جديدة، ومواصلة تطوير منتجات وخدمات جديدة، والاستثمار في منصتها التكنولوجية، ومواصلة تنمية مواهب موظفيها لتحقيق استراتيجيتها.

للحصول على معلومات إضافية حول HyperPay ، يرجى زيارة: www.HyperPay.com

الشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/1936332/HyperPay_Logo. jpg

للتواصل:

XWECAN

Grigorij Richters

grig@xwecan.com

‎+1 650 989 5017

HyperPay

Esra Sehwail