‫Huma وTamer يجلبان منصة “مستشفى في المنزل” الرقمية إلى المملكة العربية السعودية لمعالجة أمراض السكري والقلب والأوعية الدموية

LONDON, 16 مايو / أيار 2022 /PRNewswire/ — وقعت شركةTamer ، الشركة الرائدة في مجال تقديم الرعاية الصحية في الشرق الأوسط، اتفاقية مدتها 5 سنوات لجلب منصة Huma التكنولوجية الرائدة في السوق لتشغيل “المستشفيات في المنزل” من خلال مراقبة المرضى عن بُعد لـ 34 مليون شخص يعيشون في المملكة العربية السعودية.سيبدأ البرنامج الصحي الجديد بدعم مرضى السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.

يعد التحول في مجال الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية واحدًا من أكبر التحولات في العالم ، وهذه الشراكة تجعل قطاع الصحة في المملكة المتحدة يزيد من دعمه لايصالها . في الواقع، هذه الشراكة هي مثال حي لكيفية عمل الشركات البريطانية مع نظام الرعاية الصحية السعودي لتقديم حلول رعاية صحية رقمية من شأنها إنقاذ الأرواح .

تعتبر أمراض القلب والأوعية الدموية (CVD) ومرض السكري من أكبر أسباب الوفاة المبكرة في المملكة العربية السعودية. ترتبط أمراض القلب والأوعية الدموية (CVD) بنسبة 37٪ من الوفيات¹ في المملكة، مما يجعلها السبب الرئيسي للوفاة ، بينما يصيب مرض السكري ما لا يقل عن 13٪ من الأشخاص هناك ² ، وقد لا يتم تشخيص 5٪² أخرى. سيتمكن المرضى الآن من استخدام نظام Huma “المستشفى في المنزل” الحائز على جوائز³ لمنح الأطباء الرؤية الواقعية حول صحة مرضاهم.

يتألف نظام “المستشفى في المنزل” من تطبيق خاص بالمرضى وبوابة إكلينيكية. يتم استخدامه بالفعل في جميع أنحاء إنجلترا وويلز وألمانيا والإمارات العربية المتحدة لمساعدة الأشخاص المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية CVD ، فيروس كوفيد-19، جراحة الجهاز العضلي الهيكلي والمزيد. بالنسبة لمرض السكري، بالعمل المبكر مع اتحاد الرعاية الصحية في لندن، وجدت المملكة المتحدة أن المرضى فقدوا 4.1 كجم من الوزن وكان لديهم انخفاض متوسط في متوسط مستويات السكر في الدم ( HbA1c ) بمقدار 17 ملي مول / مول في HbA1c⁴ . ضاعفت التكنولوجيا تقريبًا السعة السريرية من خلال أجنحة افتراضية⁵ وساعدت الأطباء على تحديد ما يقرب من 10٪ من مرضى جراحة القلب وإعادة ترتيب أولوياتهم في قوائم الانتظار بعدما كانت صحتهم تتدهور⁶.

تُستخدم التكنولوجيا لمساعدة الأشخاص المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية CVD والسكري بعدة طرق. يمكن للتطبيق التقاط بيانات المريض من خلال كاميرا الهاتف ومقاييس التسارع، أو عن طريق الاتصال بالأجهزة الطبية وتقديم استبيانات معتمدة إكلينيكيًا. يمكن للأطباء مراقبة مجموعات المرضى في وقت واحد، ويقوم النظام بتحديد أي مرضى من المحتمل أن يتدهوروا حتى يتمكن الطبيب من تحديد الشخص الذي قد يحتاج إلى اهتمامه. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للنظام توجيه المرضى إلى المحتوى التعليمي المناسب وتقديم تذكيرات بشأن خطة العلاج الخاصة بهم.

قال الدكتور فياض دندشي، الرئيس التنفيذي لشركة Tamer للرعاية الصحية : “ يسر شركة Tamer أن ت كون قادرة على تقديم هذه التكنولوجيا الرائدة. لقد رأينا التأثير الذي أحدثته تكنولوجيا Huma في بلدان أخرى، ونريد أن نضمن حصول كل فرد في المملكة على هذه الخدمة الرائدة عالميًا. نحن نعمل مع كل مستشفى في المملكة ونعتقد أن هذا يمكن أن يحدث فرقًا حقيقيًا للمرضى والأطباء. سنبدأ بمساعدة الناس على إدارة الحالات المزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري، لكننا نسعى أيضًا إلى تنفيذ خدمة “مستشفى في المنزل” حقيقية في جميع أنحاء المملكة يمكنها دعم الأمراض ومجالات الطب الأخرى مثل الجراحة وغسيل الكلى وما إلى ذلك. من خلال الدمج مع الشركاء الأكاديميين وقيادة البحث، نأمل أن ننتقل إلى رعاية أكثر استباقية وتنبؤية.”

قال دان فاهدت، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة Huma : ” تعمل تقنيتنا اليوم على تغيير حياة ملايين الأشخاص حول العالم، ونحن فخورون للغاية بأن الناس في المملكة العربية السعودية سيتمكنون قريبًا من الاستفادة منها. من خلال العمل مع شركة Tamer ، نتطلع إلى مساعدة كل فرد في المملكة ليعيش حياة أطول و أكثر اكتمالا .”

Group Tamer هي شركة رائدة في مجال الرعاية الصحية، العناية بالجمال، المنتجات الممتازة، السلع سريعة الاستهلاك، وشركة خدمات لوجستية خارجية والتي تلبي طلبات المجتمعات السعودية والشرق الاوسط المتزايدة. الاستيراد، التوزيع، الترويج، التسويق، والتصنيع هي الأعمال الرئيسية للمجموعة.

تقدم Tamer Group ، ومقرها في مدينة جدة، بالمملكة العربية السعودية، خدماتها للعديد من الشركات الرائدة في العالم من خلال مجموعة متنوعة من الاتفاقيات والشراكات والمشاريع المشتركة. نظرا لنهجها المميز في الأعمال والخدمات ومحفظة العملاء، فقد أنشأت الشركة مكانة خاصة في السوق السعودي.

Huma Therapeutics هي شركة عالمية لتكنولوجيا الصحة الرقمية مقرها في المملكة المتحدة، تعمل على تطوير تقديم الرعاية الرقمية الأولى والبحث لمساعدة الناس على العيش حياة أطول وأكثر اكتمالا. تستخدم منصات Huma المعيارية الحائزة على جوائز من قبل أكثر من 3000 مستشفى وعيادة ، مع 1.8 مليون مستخدم نشط. تعمل عروض Huma في مجالات ال ا مراض المختلفة:

– “المستشفيات في المنزل”

– البرمجيات كحلول ال أ جهزة الطبية ( SaMD )

منصة DCT لدعم الدراسات الرقمية أو الهجينة

لقد ثبت أن نظام Huma الأساسي يضاعف السعة السريرية تقريبًا، يقلل من إعادة ال دخول الي المستشفي بأكثر من الثلث، يتيح تنوعًا أفضل، والاحتفاظ بالمشاركين والالتزام بالبروتوكول، مع السماح بإجراء التجارب في غضون أسابيع. الرجاء زيارة www.huma.com ومتابعتنا على LinkedIn على Huma

للتواصل مع الاعلام

1. منظمة الصحة العالمية، 2016 : https://www.who.int/nmh/ countries/sau_en.pdf

2. أطلس مرض السكري الصادر عن الاتحاد الدولي للسكري، الإصدار العاشر 2021: https://diabetesatlas.org/ data/en/country/174/sa.html

3. فازت شركة Huma Therapeutics بجائزة wins Prix Galien USA 2021 لأفضل منتج رقمي للصحة وجائزة HSJ Value Award 2021 .

4. بيانات من دراسة تجريبية 2021. التقييم الكامل للخدمة قيد الإعداد.

5. تقرير NHSX : : https://www.nhsx.nhs.uk/covid- 19-response/technology-nhs/ huma-medopad-evaluation- remote-digital-care-platform/ التقرير الكامل متاح عند الطلب.