‫Hithium وSun Valley يوقعان مذكرة تفاهم لصياغة شراكة باستراتيجية جديدة

تم توقيع مذكرة التفاهم من قبل هونغ تشين، العضو المنتدب لشركة Hithium ، والسيد هي، رئيس Sun Valley في فندق شيراتون هايد بارك الحاصل على 5 نجوم في سيدني. ويشهد على حفل توقيع مذكرة التفاهم السيد بيتر هودج، مؤسس شركة BDO (أفضل 5 شركات محاسبة عالمية)، والسيد توماس لي، الشريك الأول لشركة BDO ، والسيدة إير، مدير عام العملاء في شيراتون هايد بارك. ووفقًا للاتفاق، تعتزم شركة Hithium وشركة Sun Valley استكشاف أشكال مختلفة من التعاون في 8 مشاريع للمزارع الشمسية قيد الإنشاء تبلغ طاقتها الإجمالية حوالي 200 ميغاواط/400 ميغاواط/ساعة، ويجري التخطيط لمشاريع تبلغ طاقتها 400 ميغاواط/800 ميغاواط/ساعة.

مجموعة Sun Valley هونج كونج هي شركة رائدة في تطوير مزارع الطاقة الشمسية وملتزمة للغاية بالبحث عن فرص مبتكرة لمشاريع تخزين الطاقة الشمسية والطاقة على مستوى العالم. من خلال توقيع مذكرة التفاهم مع Hithium ، سيكون لكلا الطرفين مساحة تعاون متنوعة وعميقة في تخزين الطاقة.

مع تزايد الطلب على الطاقة المتجددة في أستراليا، لا يزال تخزين الطاقة يلعب دورًا أساسيًا في قطاع الطاقة. تضع Hithium أستراليا كسوق مهمة. ويهدف هذا التعاون العميق إلى الاشتراك في بناء مشاريع أكثر أمانًا واستدامة لتخزين الطاقة في أستراليا والوصول إلى بيئة صفرية. وعلى أساس مذكرة التفاهم هذه، ستستفيد شركة Hithium استفادة كاملة من قدرتها على الابتكار وتقديم المزيد من مشاريع تخزين الطاقة في المستقبل القريب.

من خلال الاستفادة من منتجات Hithium المتطورة لتخزين الطاقة، ستصل مشاريع Sun Valley الشمسية إلى ارتفاعات جديدة من حيث سلامة تخزين الطاقة واستدامتها. وسيمكّن هذا التعاون أيضًا شركة Hithium من تعزيز بصمتها العالمية، ولا سيما في السوق الأسترالية، وتعزيز تطبيق تكنولوجياتها المتقدمة لتخزين الطاقة.

نبذة عن Hithium

تركز Hithium على تخزين الطاقة. يتخصص Hithium في البحث والتطوير وإنتاج ومبيعات بطاريات وأنظمة تخزين طاقة LFP . مع توجيه قوي للعملاء، تلتزم Hithium بتوفير حلول تخزين طاقة آمنة وفعالة ونظيفة ومستدامة للعالم. لدى Hithium الآن أكثر من 4400 موظف في جميع أنحاء العالم بما في ذلك أكثر من 1000 مهندس بحث وتطوير يتمتعون بخبرة واسعة في تخزين الطاقة. خططت Hithium لاستثمارات إجمالية قدرها 4.71 مليار دولار أمريكي ومساحة مصنع تبلغ 1400000 متر مربع لتحقيق قدرة إنتاجية تبلغ 135 جيجاوات في الساعة لبطارية تخزين الطاقة في عام 2025. تعرف على المزيد من خلال زيارة: https://www.hithium.com/en/

للتواصل: Xinping Zeng, zengxp@hithium.cn