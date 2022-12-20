‫Hisense: كيفية لعب البطاقات الثلاث للنمو عالي الجودة

Hisense تحسن نفسها في نهج شامل

Hisense ، بصفتها الشركة الرائدة في العالم، ليست مجرد شركة تصنيع منتجات تلفزيونية فقط، ولكنها باحث ومزود حلول عرض نظام كل المشهد.

على مدى السنوات القليلة الماضية، اعتقدت Hisense دائمًا على أن المنافسة على أجهزة التلفزيون شاملة. لذلك، إلى جانب تقنية العرض، تسعى Hisense أيضًا إلى أن تكون ممتازة في جوانب متعددة، بما في ذلك جودة الصوت والمحتوى وواجهة المستخدم والتصميم الصناعي وإنترنت الأشياء المدعوم بالذكاء الاصطناعي (AIOT) ، وتوسيع تصميم منتجاتها ودفع حدود تطورها التكنولوجي.

محركات Hisense الثلاثة للنمو عالي الجودة

وفقًا ليو، تمت ترقية تقنية العرض الخاصة بـ Hisense إلى مستوى جديد تمامًا من خلال عقود من البحث والتطوير، وهناك ثلاثة جوانب مهمة لنموها السريع وعالي الجودة.

تبرز تقنية ULED المطورة بشكل بارز في النمو المطرد لشركة Hisense لأنها رفعت جودة الصورة التلفزيونية إلى مستوى جديد. أطلقت Hisense بنجاح جيلًا جديدًا من منصة تكنولوجيا العرض ULED X ومنتجها الرائد U8H . يحتوي هذا المنتج المتطور على معالج 8K AI PQ وأول خوارزمية للتحكم في الإضاءة 16 بت في الصناعة، مما يسمح للمنتج بتحقيق تباين بيئي ثلاث مرات والنطاق الديناميكي لتلفزيون OLED مرتين.

يمثل الظهور العالمي الأول لتلفزيون الليزر 8K في مؤتمر الشركاء العالميين محركًا آخر لتقدم Hisense . تظهر البيانات من Omdia أن Hisense تمتلك 51٪ من السوق في مبيعات تلفزيون الليزر من يناير/كانون الثاني إلى شتنبر/أيلول من هذا العام، لتحتل المرتبة الأولى في العالم. إلى جانب ذلك بفضل التنسيق الوثيق مع شركاء المنبع والمصب في سلسلة التوريد، طورت Hisense الصناعة من 2K إلى 4K ، والآن إلى 8K ، مما أدى إلى إنشاء تلفزيون الليزر الأكثر سهولة في المشاهدة والمثير للإعجاب.

ساهم تصميم منتجات Hisense الواسع في تقنية LED أيضًا في تطورها السريع. كما أعلن يو، في مجال Micro LED الشهير، طورت Hisense بشكل مستقل سلسلتين من منتجات LED للعرض المباشر “ Vision One ” و” Vision X” ، والتي عززت إلى حد كبير التغييرات في تكنولوجيا المنتج وتجربة المنتج.

بصفتها رائدة في هذه الصناعة، تلتزم Hisense أيضًا بالتنمية منخفضة الكربون والمستدامة. يتم تطبيق تفانيها في الحياة الخضراء ومنخفضة الكربون في العملية الكاملة لتطوير المنتجات وتصنيعها وإعادة تدويرها. على سبيل المثال، يستهلك تلفزيون الليزر مقاس 100 بوصة من Hisense حوالي 1/3 إلى 1/2 من طاقة تلفزيون LCD التقليدي من نفس الحجم.

دائمًا ما يكون الابتكار الذاتي هو المفهوم الأساسي الذي يتم تشغيله من خلال تطوير العلامة التجارية لشركة Hisense . في المستقبل، ستواصل Hisense تعزيز تطوير تكنولوجيا العرض، ودفع الترقية الصناعية من خلال الابتكار وإنشاء معيار جديد لأجهزة التلفزيون المتطورة.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1971229/Fisher_Yu_SVP_ Hisense.jpg