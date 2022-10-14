‫HFM  تطلق التداول على أحدث إصدار من التطبيق

بورت لويس ، موريشيوس, 14 أكتوبر / تشرين أول 2022 /PRNewswire/ — أعلنت شركة HFM للوسيط العالمي متعدد الأصول عن إطلاق تطبيقها الجديد للهاتف المحمول ، والذي يتميز بالتداول داخل التطبيق لتلبية احتياجات قاعدة عملائها المتزايدة باستمرار. يجمع التطبيق المحسن ، المتاح لكل من مستخدمي Android و iOS ، بين ظروف HFM الرائدة في الصناعة والتكنولوجيا المتطورة التي تقدم للمتداولين تجربة تداول مخصصة بالكامل عبر الهاتف المحمول.

من بين الميزات التي تم تنفيذها حديثًا ، يتيح تطبيق HFM الحائز على جوائز الآن للمتداولين الوصول إلى حساباتهم وتداول العقود مقابل الفروقات على أكثر من 1200 أصل مباشرة على التطبيق. تتيح الواجهة سهلة الاستخدام تنفيذًا بسيطًا وسريعًا للصفقات ، في حين يتم منح المتداولين الفرصة لتخصيص تداولهم بثلاثة خيارات تداول (المبلغ أو الحصص أو الوحدات) ، والوصول إلى تاريخ مفصل لكل صفقة وتحليل أدائهم ، راقب مراكزهم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع واستمتع بالتداول السلس في أي مكان وفي أي وقت .

قال متحدث باسم HFM: “ بعد شهور من التطوير والاختبارات الصارمة ، نحن فخورون بإصدار تطبيق HFM الجديد للتداول عبر الأجهزة المحمولة. الكثير من جمهرنا العالمي يضع اولوية لاسخدام الهاتف المحمول ، لذلك أردنا أن نجعل التداول عبر الهاتف المحمول بديهيًا وعمليًا قدر الإمكان لتمكينهم من الوصول إلى الأسواق المالية العالمية والاستمتاع بالتداول السلس من داخل التطبيق “.

يوفر تطبيق الهاتف المحمول الخاص بـ HFM للمتداولين أسعارًا في الوقت الفعلي وإخطارات تلقائية للسوق ووظائف الرسوم البيانية المتقدمة وأدوات التداول القوية وتحليل السوق من بين ميزات أخرى مفيدة. مع الوعود بالعديد من التحديثات والوظائف الإضافية لتعزيز تجربة المستخدم الفعالة ، يواصل HFM تجاوز التوقعات لأكثر من 3.5 مليون حساب حقيقي في جميع أنحاء العالم ويتزايد .

قم بزيارة صفحة تطبيق HFM لمعرفة المزيد حول أحدث ميزات التطبيق .

حول HFM

HFM ، المعروفة سابقًا باسم HotForex واسم العلامة التجارية لمجموعة HF Markets ، هي وسيط متعدد الأصول ذائع الصيت عالميًا ومختارًا لأكثر من 3.5 مليون حساب حقيقي في جميع أنحاء العالم والتي حصلت على أكثر من 60 جائزة مرموقة في الصناعة في تاريخها الممتد اثني عشر عامًا. تقدم الشركة مجموعة واسعة من أنواع الحسابات ، والمنتجات المبتكرة ، والمنصات المتطورة ، والأدوات والموارد التعليمية إلى جانب خدمة العملاء المتميزة وظروف التداول التي لا مثيل لها لتسهيل الأفراد والمؤسسات على اقتناص الفرص في الأسواق المالية .

HF Markets Ltd, marketing@hfm.com, +44-2030978571

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