‫HAVAL H6 GT تضفي مظهرًا مثيرًا للإعجاب، وGWM رعاة كأس العالم للرجبي Sevens 2022

بودينغ، الصين، 22 سبتمبر 2022 / PRNewswire / — في 9 سبتمبر، ظهرت GWM HAVAL H6 GT في كأس العالم للرجبي Sevens 2022 في جنوب إفريقيا، مما أثار موجة من الحماس لتجربة Cope SUV البصرية.

تنشئ ماركة HAVAL منطقة تجربة HAVAL H6 GT ثابتة خارج استاد كيب تاون، والتي تمنح مشجعي الرغبي وغيرهم من الجماهير فرصة لتجربة تصميمها الرياضي الفريد من نوعه.

يتبنى HAVAL H6 GT تصميمًا جماليًا مستوحى من الحيوية، والذي يدمج وضع القرش القوي مع نمذجة الجسم، مما يجعله يبدو رياضيًا للغاية. تعتمد جوانب HAVAL H6 GT العديد من تفاصيل التصميم المخصصة للتزيين، بما في ذلك الخطوط السلسة والوعرة، وشكل الظهر السريع، وجناحين خلفيين. تؤكد هذه التفاصيل بشكل أكبر على إحساس النموذج بالأناقة والرياضة.

في الواقع، في الأسبوع الأول من سبتمبر، عقد HAVAL H6 GT اختبار قيادة إعلامي في جنوب إفريقيا. أعربت TopGear.co.za و SAGMJ ووسائل الإعلام المحلية الموثوقة الأخرى عن اعترافها بهذا النموذج.

“تجمع HAVAL H6 GT بين الطابع العملي لـ H6 التقليدي والتصميم الحديث. ومما لا شك فيه أنها ستحظى باستقبال جيد من قبل مشتري سيارات الدفع الرباعي المحليين”، هذا ما علقت به TopGear.co.za ، وهو موقع محلي متخصص في السيارات.

“ HAVAL H6 GT يعيد تشكيل مظهر سيارات الدفع الرباعي. يوفر هذا الطراز الرياضي منتجًا مختلفًا لسيارة H6 SUV ، كما أنه يكمل اللغة الأسلوبية الفريدة الحالية لـ HAVAL H6 ،” هذا ما علقت به نقابة جنوب إفريقيا لصحفيي السيارات ( SAGMJ ).

كما تم تجهيز HAVAL H6 GT بوضع المسار ونظام الموجات الصوتية للعادم، لمنح سائقي الاختبار العالميين تجربة قيادة أكثر رياضية.

قال كونراد غرونوالد، رئيس عمليات HAVAL في جنوب إفريقيا، “إن HAVAL تجلب العلامة التجارية إلى المستهلكين بتنسيق يتردد صداه في السوق من خلال رعاية أحداث مثل كأس العالم للرجبي Sevens .”

في يوليو من هذا العام، ظهرت HAVAL H6 GT أيضًا في Red Bull Quicksand في جنوب إفريقيا، مما أعطى المتفرجين إحساسًا ملموسًا بسحر سيارة الدفع الرباعي. وفي السوق الأسترالية، تعمل HAVAL باستمرار على التقريب بين نماذجها ومستخدميها من خلال التعاون مع City2Surf ، التي تحظى بشعبية بين الشباب.

باستثناء HAVAL H6 GT ، لتلبية الاحتياجات المتباينة للمستخدمين المتنوعين في جميع أنحاء العالم، تقوم عائلة HAVAL H6 أيضًا بتوسيع مجموعات منتجاتها باستمرار من خلال إطلاق مجموعة متنوعة من النماذج بما في ذلك الإصدار H6 الذي يعمل بالوقود و HEV/PHEV الهجين.

تخطط عائلة GWM HAVAL H6 لإطلاق إصدارات مختلفة من المنتجات في أسواق متعددة في جميع أنحاء العالم في المستقبل القريب ونأمل في توفير تجارب شخصية لمزيد من المستخدمين.