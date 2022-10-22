‫GWM ORA تتصدر أوروبا كأحدث سوق وسط اندفاع عالمي

استجابة لاتجاه الكهربة والذكاء، أطلقت GWM العلامة التجارية ORA وهي الأولى من نوعها لمركبات الطاقة. عرضت ORA ثلاثة طرازات في معرض باريس للسيارات 2022. من بينها، ORA GOOD CAT (وبالتحديد FUNKY CAT في السوق الأوروبية)، تم إطلاق الطراز الحائز على تصنيف خمس نجوم من Euro NCAP ، رسميًا في أوروبا وسيكون متاحًا في المملكة المتحدة والسويد وألمانيا وإسرائيل وأيسلندا قريبًا.

تعد أوروبا واحدة من أكثر المناطق تقدمًا في صناعة السيارات في العالم، كما أن قوانين دخول المركبات إلى السوق صارمة للغاية. منذ عام 2021، بدأت ORA ، التي تقوم باستخدام السلسلة الصناعية الكاملة للبحث والتطوير في GWM بالإضافة إلى قوة الإنتاج، رحلتها في أوروبا.

في IAA Mobility 2021 ، قدمت ORA استراتيجيتها الأوروبية بأن العلامة التجارية ستطرح أكثر من 10 طرازات لأول مرة عالميًا في أوروبا بحلول عام 2025. هذا العام، شاركت ORA في معرض Fully Charged في لندن و EVS35 – ( الندوة والمعرض الدولي الخامس والثلاثين للسيارات الكهربائية )- في النرويج، مما جذب انتباه المستخدمين المحليين.

كما أعلنت ORA عن تطبيق ORA الخاص بها في أوروبا وأنشأت مركز خبرة أوروبيًا في ألمانيا، مما يوفر الوصول إلى إجراء اتصالات متعمقة مع المستخدمين. حاز تصميم مركز الخبرة على الميدالية الفضية في “جائزة العلامة التجارية الألمانية 2022” من لجنة التصميم الألمانية.

في آسيا، حضرت ORA معرض بانكوك الدولي للسيارات 2021 في مارس/آذار من العام الماضي. حازت ORA GOOD CAT على جائزة أفضل تصميم للمركبات الكهربائية لأسلوبها المميز. بعد سبعة أشهر فقط، تم إطلاق هذه السيارة رسميًا في السوق التايلاندية وأصبحت نموذجًا عصريًا يفضله المستخدمون المحليون.

لتزويد المستخدمين بتجربة شحن أكثر ملاءمة، أنشأت ORA محطة شحن فائقة تدمج توليد الطاقة الكهروضوئية وتخزين الطاقة والشحن في تايلاند. كما نسقت ORA قنواتها عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنيت من خلال إنشاء متاجر فائقة الخبرة لتجار التجزئة الجدد في المناطق المحلية لترقية وتحويل خدمات ما قبل البيع والمبيعات وما بعد البيع.

في الوقت الحاضر ، تقوم GWM ORA بتسريع تخطيطها في سوق أوقيانوسيا والشرق الأوسط ومناطق أخرى كما أنها تعزز تخطيط العولمة بنشاط.

كما صرحت ريبيكا جراجيكي، مديرة العلامة التجارية والتسويق في GWM بأوروبا في معرض باريس للسيارات 2022: “ستنطلق ORA إلى العالمية وتقدم منتجات وخدمات رقمية وذكية ومسلية. وستصبح الرفيق الذكي لمرافقة سائقيها خلال مغامراتهم، وصنع ذكريات لا تُنسى وتقودهم إلى غد أفضل – مستقبل أنظف وأكثر إشراقًا بإمكانيات غير محدودة “.