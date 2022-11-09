‫GWM تحقق أعلى سجل مبيعات شهرية في الخارج بحلول أكتوبر/تشرين الأول

وفقًا للبيانات الصادرة عن الرابطة الوطنية لمصنعي السيارات في جنوب إفريقيا ( NAAMSA) ، صعدت GWM إلى المركز السادس بين ماركات السيارات المحلية الأكثر مبيعًا في أكتوبر/تشرين الأول، متجاوزة فورد Ford وكيا Kia . باعت هافال جوليون HAVAL JOLION ما يقرب من 8000 وحدة في جنوب إفريقيا في الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام، وحصلت مؤخرًا على تصنيف “جوائز التصنيع لأفضل سيارة وافدة جديدة مستوردة للعام” من قبل الرابطة الوطنية لمصنعي السيارات في جنوب إفريقيا ( NAAMSA ). حققت GWM PICKUP أيضًا مبيعات ممتازة في جنوب إفريقيا. تم تصنيف GWM POER من بين العشرة الأوائل في قطاعات السوق المحلية في أكتوبر/تشرين الأول.

في أستراليا، وفقًا لتقرير مبيعات السيارات الجديدة الصادر عن الغرفة الفيدرالية لصناعات السيارات VFACTS ، ارتفع حجم مبيعات GWM بنسبة 45.5٪ على أساس سنوي في أكتوبر/تشرين الأول، متجاوزًا تسلا Tesla وسوبارو Subaru واحتلت المرتبة بين العشرة الأوائل. من يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر/تشرين الأول، تجاوزت المبيعات التراكمية لـ GWM ما قدره 18000 وحدة، بزيادة سنوية قدرها 26.5٪.

في تايلاند، حيث تعمل سيارات الطاقة الجديدة ( NEVs ) الآن على قدم وساق، حافظت GWM ORA GOOD CAT على مكانتها الرائدة في قطاع سوق السيارات الكهربائية المحلية. في يونيو/حزيران 2022، تم إطلاق ORA GOOD CAT GT في تايلاند، وتم حجز جميع الطلبات المسبقة البالغ عددها 500 في غضون 58 دقيقة. بحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام، تجاوزت الطلبات التراكمية لـ GOOD CAT و GOOD CAT GT ما قدره 5500 وحدة، مما وضع ذروة مبيعات جديدة لموديلات السيارات الكهربائية في تايلاند.

لتلبية احتياجات العديد من العملاء العالميين للسفر الأخضر ومنخفض الكربون، أطلقت GWM على التوالي عددًا من نماذج الطاقة الجديدة، مثل HAVAL H6 PHEV و H6 HEV و JOLION HEV . يتم تطبيق جميع النماذج الثلاثة مع L.E.M.O.N . يمكن لـ DHT تغيير أوضاع القيادة بذكاء عندما تكون في سيناريوهات مختلفة لتحقيق استهلاك أقل للوقود.

تعمل GWM باستمرار على توسيع نطاقها في أوروبا، وهي سوق السيارات الكهربائية NEV الراقية. في أكتوبر/تشرين الأول 2022، عرضت GWM العديد من السيارات الكهربائية NEV الذكية، بما في ذلك WEY Coffee 01 و WEY Coffee 02 وطرازات السيارات الكهربائية النقية ORA GOOD CAT (وهي المسماة FUNKY CAT في السوق الأوروبية) و Lightning Cat (للسوق الصيني) في معرض باريس الدولي للسيارات 2022. مع التصميم الممتاز والتكنولوجيا الرائدة، جذبت هذه النماذج اهتمامًا واسعًا بين العملاء.

في الوقت الحاضر، لدى GWM منتجات متنوعة في السوق العالمية. تخطط الشركة لمواصلة زيادة الاستثمار في المنتجات الذكية ومنتجات السيارات الكهربائية NEV لتلبية الاحتياجات المتباينة للعملاء العالميين بشكل أفضل.