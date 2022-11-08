‫GSMA Intelligence: بناء 10 سنوات من تقنية فولط VoLTE

على مدار العقد الماضي، قام بعض المشغلين بنشر جميع شبكات VoLTE عبر بروتوكول الإنترنت، ورفع مستوى جودة الخدمة الصوتية، وتحسين كفاءة الشبكة وفعالية التكلفة. مع استمرار شبكة الجيل الخامس 5G في السيطرة على سوق الاتصالات وانهيار شبكات الجيل الثاني والثالث القديمة تدريجيًا، أصبحت VoLTE أمرًا ضروريًا للمشغلين لتوفير خدمات الاتصال القياسية وهو أمر ضروري لتسويق شبكة الجيل الخامس المستقلة 5G SA .

على مدى السنوات العشر الماضية، نشر المشغلون تقنية VoLTE لتحسين كفاءة الشبكة؛ في العقد التالي، سوف يحتاجون إلى الاستفادة من تقنية VoLTE لتسويق شبكة الجيل الخامس 5G . مع تكثيف شبكة الجيل الخامس 5G والتخلص التدريجي من شبكة الجيل الثاني 2G والثالث 3G ، يجب نقل خدمات الاتصال من أجهزة CS القديمة إلى النظام الفرعي للوسائط المتعددة IP . لا يزال النظام الفرعي للوسائط المتعددة IMS هو الشبكة الأساسية لتنفيذ خدمات الاتصال في شبكات الجيل الخامس 5G لأن VoNR يعتمد عليها أيضًا. بالنظر إلى ذلك، يجب على المشغلين نشر تقنية فولط VoLTE في أقرب وقت ممكن لتمهيد الطريق لانتقال الشبكة في المستقبل، بالإضافة إلى حماية جودة الخدمة الصوتية.

في هذا الشهر فقط، أصدرت GSMA Intelligence تقريرًا بحثيًا حول تطوير تقنية فولط VoLTE بعنوان – بناء 10 سنوات من تقنية فولط VoLTE . قدم هذا التقرير تحليلاً مفصلاً للوضع الحالي لبناء فولط VoLTE العالمي وقدم الممارسات الناجحة. واقترح أيضًا استخدام اختراق فولط VoLTE لقياس مستوى تطوير تقنية فولط VoLTE . يأخذ المشغلون في الصين والفلبين وأستراليا زمام المبادرة من حيث اختراق تقنية فولط VoLTE . وفقًا لـ GSMA Intelligence ، سيصل تغلغل فولط VoLTE العالمي بحلول نهاية عام 2022، إلى 46٪، وسيزداد عدد المحطات القادرة على تقنية فولط VoLTE بشكل كبير. بحلول عام 2025، سيصل عدد اتصالات فولط VoLTE و Vo5G العالمية إلى خمسة مليارات، وسيصعد تغلغل تقنية فولط VoLTE إلى 75٪.

قدم هذا التقرير عملية تطوير تقنية فولط VoLTE العالمية كمنحنى. وفقًا للمنحنى، تم بناء الدفعة الأولى من شبكات VoLTE من عام 2012 إلى عام 2015، والتي تم توزيعها بشكل أساسي في الأسواق الكبيرة مثل أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية وشرق آسيا. حدثت الموجة الثانية من إنشاءات فولط VoLTE بين عامي 2015 و2019. شهد عام 2019 نقطة تحول مهمة في تطوير فولط VoLTE ، حيث وصلت معظم المحطات، بما في ذلك أجهزة أيفون iPhone ، إلى دعم فولط VoLTE ، ووصول تغطية الشبكة وأدائها إلى مستوى جديد. بحلول نهاية عام 2022، سيستخدم جميع المشغلين الرئيسيين تقنية فولط VoLTE لتقديم خدمات الاتصال.

بعد تلخيص التجارب الناجحة لنشر تقنية فولط VoLTE العالمية، أشار هذا التقرير إلى أن المشغلين يجب أن يبدأوا إنشاء فولط VoLTE قبل ثلاث سنوات من الاستخدام التجاري لشبكة الجيل الخامس 5G بحيث يمكن زيادة تغلغل فولط VoLTE إلى أعلى مستوى ممكن لضمان استمرارية الخدمة وجودتها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد تقنية فولط VoLTE في تطوير خدمات اتصال جديدة للمؤسسات، مثل مكالمات الفيديو عالية الدقة و RBTs للفيديو والمكالمات التفاعلية، التي ستحقق إيرادات كبيرة للمشغلين.

أشار هذا التقرير إلى أن تغطية الشبكة والمحطة وجودة الخدمة وقضايا التجوال هي القيود الرئيسية التي تؤثر على تطوير تقنية فولط VoLTE . على الرغم من أن فولط VoLTE هي تقنية ناضجة، إلا أن العديد من المحطات في المناطق النامية لا تدعمها في الأصل، أو أن المحطات التي تدعم فولط VoLTE باهظة الثمن، مما يعيق نمو قاعدة مستخدمي تقنية فولط VoLTE . في حقبة ما بعد الجائحة، أصبحت خدمات الاتصال الآمنة وعالية الجودة أكثر أهمية من أي وقت مضى. وفقًا لـ GSMA Intelligence ، لا يوقع 37٪ من المشغلين أي اتفاقيات تجوال فولط VoLTE . لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه قبل إنشاء شبكة فولط VoLTE في جميع أنحاء العالم.

لمزيد من المعلومات حول بناء 10 سنوات من تقنية فولط VoLTE ، تفضل بزيارة https://data.gsmaintelligence. com/research/research/ research-2022/building-on-10- years-of-volte .