‫‫“Goodbye Princess” يمُوج عبر الإنترنت بما يقارب 42 مليون مشاهدة

هونغ كونغ – المنطقة الإدارية الخاصة –Media OutReach – 16 ديسمبر 2022 – أطلقت اليوم تيا لي (تيا لي يوفين)، مغنية موسيقى البوب الصينية العالمية وممثلة الأفلام والتلفزيون وأيقونة الموضة، حملة EmpowerHer# بعد الإصدار الناجح لأغنيتها المصورة “Goodbye Princess” في 29 ديسمبر 2022. لقد حققت الأغنية بالفعل نجاحًا كبيرًا من خلال ما يزيد عن مليون مشاهدة في غضون 10 ساعات من العرض الأول، وخلال 5 أيام بعد العرض الأول، تجاوزت نسبة المشاهدة على قناة تيا على اليوتيوب 26 مليون مشاهدة، لتحطم بذلك الرقم القياسي لأغاني موسيقى البوب الصينية. وحتى الآن، فإن “Goodbye Princess” قد حقق ما يقرب من 42 مليون مشاهدة على اليوتيوب وويبو، ليمثل عودة قوية لتيا كفنانة عالمية منفردة تنطلق بجرأة لتتخطى تحدياتها السابقة.

ومع صدور“Goodbye Princess” الذي يرمز لتطور تيا إلى نسخة جديدة من ذاتها لديها قدرات وتصميم أعلى وهي تستكشف عالمها الجديد، تهدف حملة EmpowerHer# العالمية إلى تعزيز موضوعات الأغنية المتمثلة في تمكين المرأة وتشجيع جميع النساء على الإيمان بأنفسهن بشجاعة، ليصبحن أقوى ويبنين مستقبلًا واعدًا.

استلهامًا من رحلتها الشخصية وقوتها الداخلية المتجددة، أطلقت تيا حملة EmpowerHer# لحشد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم للإيمان بأنفسهن، والتغلب على العقبات التي تقف في طريقهن، والتصدي بشكل أقوى في وجه المحن. وبشكل عام، تهدف الحملة إلى دعم وتعزيز مفهوم “الأنثى تمكن الأنثى” والاستفادة من أكبر عدد ممكن من القضايا الخيرية التي تركز على الإناث على نطاق عالمي لخلق فائدة أكبر لهن في العالم.

ومن بين المستفيدين المختارين من الحملة: Daughters Of Tomorrow in Singapore، و Beats By Girlz، و Women in Musicفي الولايات المتحدة، وTeen’s Key في هونغ كونغ، والمزيد. مع تقدم حملة EmpowerHer# على مستوى العالم، سيتم توجيه التبرعات إلى هؤلاء المستفيدين خلال فترة الحملة، لدعم أعمالهم وأهدافهم لبناء مستقبل أفضل للمرأة.

ولتقديم المزيد من الدعم لهذه الأعمال الخيرية، ستساعد كل مشاهدة للفيديو الموسيقي “Goodbye Princess” على تمكين النساء في جميع أنحاء العالم. وفي كل مرة يتم فيها تحقيق الرقم المحدد للمشاهدة، سيتم التبرع لحملة EmpowerHer#، وهي واحدة من أكبر المبادرات لدعم تمكين المرأة في جميع أنحاء العالم. سيتم تقسيم حملة EmpowerHer# بحد أقصى 3.8 مليون دولار هونج كونج (حوالي 480,000 دولار أمريكي) بين المؤسسات الخيرية المختارة. اختارت تيا الرقم 3.8 مليون بسبب أهميته كتاريخ يوم المرأة العالمي الموافق 8 مارس.

وفي إطار تعليقها على هذه الحملة، عقبت راشيل تشاو، مديرة تطوير الموارد في Teen’s Key Hong Kong بقولها: “هدفنا هو أن تتاح لكل امرأة شابة الفرصة لمتابعة مسارها الذي تتخيله لنفسها. إن النجاح في نظرنا هو أن تصبح الشابات مستقلات وواثقات وقادرات على اتخاذ قراراتهن بأنفسهن. لا تلهم رحلة تيا في الصمود فتياتنا وشاباتنا فحسب، بل تلهم العالم أيضًا – مما يمنحنا الثقة للاعتقاد بأننا جميعًا متميزون وأن كل واحدة منا لديها القدرة على خلق مستقبل حافل بالإمكانيات أكثر مما يمكن أن نتخيله. شكرا لمثل هذه المبادرة الهادفة! وإنه لمن دواعي سروري أن أكون أحد الجهات المستفيدة من حملة EmpowerHer#.”

بينما أكدت نيكول بارسالونا، رئيسة منظمة Women in Music قائلة “التبرعات مثل تلك المقدمة من حملة EmpowerHer# تسمح لـ Women in Music بتثقيف وتمكين المرأة في صناعة الموسيقى والنهوض بها. وأضافت “يسعدنا انضمامنا إلى جانب المنظمات غير الربحية الأخرى التي تعمل على إحداث التغيير.”

كما أعربت فاني ليم، المديرة التنفيذية لـ Daughters Of Tomorrow عن سعادتها بقولها “يسر “Daughters Of Tomorrow” أن تكون إحدى المؤسسات الخيرية المستفيدة من إطلاق تيا لي لـ Goodbye Princess وحملة #EmpowerHer، التي تسعى إلى إلهام المرأة والارتقاء بها وتمكينها. ويتوافق هذا مع مهمتنا في تمكين المرأة من خلال الوسائل الاقتصادية، وتمكينها للارتقاء بأسرها.” وأضافتندرك أن لكل شخص رحلاته وإنجازاته الخاصة التي يسعى إلى تحقيقها، وأن ثمة ظروف مختلفة تواجه كل منا، إلا أنه يتعين علينا مواجهتها لتحقيق التطلعات التي نرغب في العيش من أجلها. وإدراكًا منا لأن كل شخص لديه أحلام خاصة به، فإن دورنا يتمثل في تشجيع كل امرأة على خلق غد أفضل لنفسها. نتمنى لـتيا لي نجاحًا كبيرًا في تمكين المزيد من النساء خلال هذه الحملة.”

بينما صرحت إيرين بارا، المديرة التنفيذية، Beats By Girlz “يسر Beats By Girlz أن تكون جزءً من حملة #EmpowerHer.” وأضافت “لدينا رؤية مشتركة لتمكين النساء والأقليات بين الجنسين من خلال الموسيقى، ويسعدنا القيام بهذا العمل بالشراكة مع تيا لي.”

عود تحدي الرقص العالمي EmpowerHerDance # على TikTok

ارتقى الراقصون حول العالم إلى مستوى التحدي المتمثل في تغطية تصميم الرقصات المميزة لـ “Goodbye Princess” على منصة الفيديو القصير TikTok، والتي تتميز بحركات نشطة وإيقاعية لكامل الجسم وإيماءة يد ’وداعًا.‘ تجسد الكوريغرافيا المتفائلة والأنوثة بلا خجل إحياءً لعقل وجسد تيا بعد التغلب على التحديات السابقة في صناعة الأزياء والترفيه، مما يمنحها الحرية في التعبير عن قوتها.

ومن بين أوائل الراقصين والشخصيات الذين انضموا إلى تحدي الرقص، الراقصة ومصممة الرقص الأسترالية الفلبينية المشهورة عالميًا، هانا بالاناي، أشهر منشئات المحتوى الأستراليين على TikTok العام الماضي. وقد اشتهرت برقصها على أغنية دوا ليبا “Don’t Start Now”، والتي انتشرت على المنصة.

هانا بالاناي تطلق EmpowerHerDance# لتحدي الرقص على TikTok

أدى ظهور تحدي الرقص هذا إلى انتشار هاشتاج #EmpowerHerDance، والذي يحتوي على جميع مقاطع الفيديو لأغلفة الرقص ويقدم مزيدًا من الدعم لحملة EmpowerHer# العالمية.

دافعت تيا لي عن تمكين المرأة طوال حياتها المهنية وجعلتها محور تركيز حملة “Goodbye Princess“. وقبل إطلاق الفيديو الموسيقي هذا، أصدرت تيا مسلسل رسوم متحركة عن حياتها مكون من 6 حلقات يروي قصة رحلتها في صناعة الموسيقى والترفيه مع تآلف إبداعي بين الموسيقى والرسوم المتحركة وتصوير الأزياء بالفيديو. وقد لاقت قصتها في التغلب على العقبات بشجاعة صدى لدى الكثيرين، وحققت أكثر من 100 مليون مشاهدة في غضون شهر، لتسير الحملة الدعائية لمسلسلها في المسار الصحيح وتصبح الحملة الأكثر تفاعلاً على الإطلاق لأحد أشهر فنانات موسيقى البوب الصينية.

وبالإضافة إلى تألقها في الموسيقى، فقد دعت تيا كذلك إلى تمكين المرأة في الجمال والموضة. وانضمت إلى العديد من نجوم الصف الأول مثل جاستن بيبر وأليسيا كيز على أغلفة المجلات الشهيرة مثل فوغ ورولكوستر، واستخدمت هذه المنصات اللامعة لنشر رسالتها عن القوة الداخلية والتمكين – وكذلك لإلهام النساء الأخريات من خلال قصتها التي تستند إلى أساس قوي من المثابرة والعمل الجاد والثقة بالنفس.

يمكن مشاهدة الفيديو الموسيقي“Goodbye Princess” والحملة الدعائية للرسوم المتحركة وتصوير فيديو للأزياء على قنوات تيا الموجودة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

نبذة عن تيا لي | لي يو فين:

تيا لي يو فين (李毓芬) هي ولدت في تايبيه وهي هي مغنية البوب العالمية وممثلة السينما والتليفزيون، وعارضة الأزياء.. وبالإضافة إلى أدوارها في مجال التمثيل ومسيرتها الموسيقية، فقد ظهرت تيا كثيرًا في عروض أزياء كبرى. ونظرًا لأنها أيقونة للموضة ومصدر لكل ما هو جديد ورائج فيها فقد زينت صور تيا أغلفة مجلات الموضة والجمال وأساليب الحياة مثل مجلة فوغ (Vogue) وElle وMarie Claire كما تشارك نصائحها عن الموضة والجمال على عدد من قنوات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بمجلة فوغ (Vogue).

