‫GMT Token يبني مراكز البيانات في النرويج

سنغافورة، 10 أكتوبر 2022 / PRNewswire / — يتوسع فريق GMT Token جغرافيًا وقد أطلق مركز بيانات جديد في النرويج.

يقع مركز البيانات الجديد بقدرة 20 ميجاوات بالقرب من أوسلو. ومن أحد الأهداف الرئيسية لشركة GMT هو امتلاك أحدث المعدات وأكثرها كفاءة في استخدام الطاقة، لذلك تم تركيب 2,950 من معدات التعدين من النوع Antminer S19 الجدد. ومن المتوقع أن يزداد عدد عمال المناجم في مركز البيانات. ونظرًا لأن GMT تسعى جاهدة لتقليل أي بصمة كربونية محتملة، تشغيل المعدات بواسطة الطاقة الكهرومائية.

تقع معدات التعدين في منطقة آمنة للغاية مع المراقبة الأمنية والمراقبة بالفيديو على مدار الساعة. سيتم تبريد معدات التعدين عبر نظام تهوية الهواء.

وخطط الفريق في عام 2023 لتوسيع وزيادة قدرات الشركة مع الشركاء النرويجيين. ووفقًا للهياكل القياسية، سيستخدم الفريق جزءًا من الموارد للمشاريع الاجتماعية والبيئية.

فعلى سبيل المثال، سيتم الحفاظ على درجة حرارة معدات التعدين باستخدام تبريد الغمر المتطور. سيتم بعد ذلك إعادة تدوير المياه الساخنة من نظام التبريد بالغمر لاستخدامها في القطاع الزراعي النرويجي والبرامج الصناعية والاجتماعية.

تُعدّ النرويج واحدة من أكثر الدول الصديقة للبيئة في العالم. فهي تركز على الطاقة الخضراء. يساعد وجود مركز بيانات في هذه المنطقة على زيادة مستوى الصداقة البيئية للمشروع ومستوى صناعة التشفير بشكل عام.

نبذة عن GMT

تم إنشاء العقد الذكي المراجع تحليليلًا لـ GMT في 26 أبريل 2021، مع إطلاق الشركة رمزها المميز المدعوم بقوة الحوسبة. يهدف المشروع إلى تبسيط عملية التعدين للجميع من خلال التعامل مع الخدمات اللوجستية، وتوفير خدمة مستمرة على مدار الساعة، وتأمين تكاليف الاستهلاك الموفرة للطاقة. يوجد حاليًا أكثر من 18,000 من حاملي الرموز المميزة GMT يتلقون مكافآت تعدين بيتكوين يومية دون عقبات الصيانة المادية للمعدات. وخلال وجود المشروع، زادت GMT من معدل التجزئة لركن الأجهزة من 100,000 تراهاشة/ثانية إلى 735,000 تراهاشة.

https://token.gmt.io/

استفسارات وسائط الإعلام:

ماثيو هالفورد

pr@gmt.io