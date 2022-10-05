‫GHA’s HealthStars EXCELerator: يدفع نتائج الأعمال والرعاية الصحية من خلال الابتكار

ويست بالم بيتش، فلوريدا، 5 أكتوبر 2022 / PRNewswire / — Global Healthcare Accreditation (GHA) تعلن عن اطلاق HealthStars EXCELerator ، برنامج مصمم لتسريع الابتكار وتعظيم فرص الشركات للنجاح في مجال الرعاية الصحية العالمية.

وفي مجال الرعاية الصحية، يتمثل الهدف في توفير فرص أكبر للحصول على الرعاية، وتحسين نوعية الرعاية، وتحسين تجربة المرضى. السياحة الطبية، حيث يسافر ا ‎ لمرضى من منطقة إلى أخرى للحصول على رعاية طبية عالية الجودة وبأسعار معقولة، تقدم حاليًا هذا الهذف الثلاثي المطلوب. ومع ذلك، فإن العديد من المنظمات التي تسعى إلى الابتكار في هذا المجال تفتقر إلى المعرفة والمهارات و/أو العلاقات للقيام بذلك.

بالنسبة لمقدمي الرعاية الصحية الذين يخدمون مرضى السفر الطبي، تتطلب تلبية احتياجات السائح الطبي نهجًا شاملاً لا يلبي احتياجات علاج المرضى فحسب، بل يستوعب أيضًا بشكل فعال التفضيلات الثقافية الفريدة للمرضى والقيود اللغوية ومتطلبات السفر وغيرها. تتطلب نقاط الاتصال هذه فهمًا قويًا للتوقعات الدقيقة للمسافر الطبي ثم صقل نموذج عملك وبرنامجك لتلبية هذه الاحتياجات.

تدعم HealthStars EXCELERATOR الشركات في كل مرحلة من مراحل تطورها – من مرحلة بدء التشغيل إلى نمذجة الأعمال وإطلاقها، إلى توسيع نطاق استراتيجيات النمو لتحقيق أقصى قدر من النتائج. يقود البرنامج تعاونًا قويًا ويوفر المرشدين والمتعاونين والشركاء الذين يوجهون ويدعمون شركات الرعاية الصحية من أجل تعزيز أهداف الشركة والنهوض بها.

وتستفيد الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، بما في ذلك GlobalDoc ، بالفعل من هذا البرنامج المبتكر لإعادة التفكير في الرعاية الطبية الطارئة. وفقًا لشاي سينغ، نائب رئيس العمليات، GlobalDoc ، “نحن متحمسون ومتشرفون باختيارنا للمشاركة في إطلاق GHA HealthStars EXCELerator . يقدم هذا البرنامج كمية هائلة من المعرفة والموارد للمؤسسات المتعلقة بالرعاية الصحية. على الرغم من أننا بدأنا للتو، إلا أننا معجبون بالفعل بعيار وتطور الموجهين وقادة الفكر في الصناعة الذين تم تقديمهم إلينا. شكرًا لك، GHA ! في المستقبل، نتطلع إلى توجيه المشاركين المستقبليين في EXCELERATOR “.

يقود هيلث ستارز إكسكليرتر فريق من خبراء الصناعة وأصحاب المصلحة الذين لديهم خبرة واسعة في الرعاية الصحية العالمية والسياحة الطبية ولديهم شبكة قوية من الشركاء ذوي الخبرة الفريدة والخبرة والعلاقات للمساعدة في الارتقاء بمفهوم الأعمال أو الأعمال إلى المستوى التالي.

قال بيل كوك، مدير تطوير الأعمال والتسويق في GHA : “يجب على المنظمات التي ترغب في النجاح في مجال السياحة الطبية اتخاذ خطوات مبتكرة لضمان أنها تقدم حلولًا تعمل على كسر الحواجز وتسهيل تجربة مرضى آمنة وعالية الجودة”. “تلتزم HealthStars EXCELERTER بتوفير رعاية صحية ميسورة التكلفة وعالية الجودة للجميع من خلال قيادة نهج مبتكر لتعزيز حلول الرعاية الصحية.”

يأخذ البرنامج، الذي يعمل لمدة ستة أشهر، المنظمات من خلال العديد من المفاهيم الرئيسية بما في ذلك فهم نماذج الأعمال اللازمة للنمو، وتحديد الشركاء والعملاء المحتملين، وتشكيل التعاون الصحيح لتحقيق الأهداف المحددة.

تشمل فوائد HealthStars EXCELerator مساعدة الشركات على تطوير:

نماذج الإيرادات الجديدة

الشراكات المحتملة الجديدة

الوصول إلى الموجهين لفتح فرص سوق جديدة

تحسين تحويل العملاء/الزبائن

توسيع المعرفة بأسواق السفر الطبية

تفضل بزيارة: https://www. globalhealthcareaccreditation. com/healthstars لمعرفة المزيد عن GHA’s HealthStars EXCELerator.

نبذة عن الاعتماد العالمي للرعاية الصحية ( GHA ):

مؤسسة الاعتماد الصحي العالمي (® Global Healthcare Accreditation ) هي هيئة اعتماد ديناميكية ومبتكرة مع تركيز متخصص في السفر الصحي والاستشفائي والسلامة والرفاهية. تم تأسيس مؤسسة الاعتماد الصحي العالمي في سبتمبر 2016، وكان الغرض المبدئي من مؤسسة الاعتماد الصحي العالمي كهيئة اعتماد مستقلة يتركز على تحسين تجربة المريض للمسافرين لتلقي العلاج ودعم مقدمي الرعاية الصحية في التحقق من الجودة، وزيادة البروز، وتنفيذ نموذج أعمال مستدام للسفر العلاجي. منذ ذلك الحين، أصبحت مؤسسة الاعتماد الصحي العالمي رائدة في مجموعة متنوعة من البرامج التي تغطي النطاق الكامل لسلسلة الرعاية المستمرة وتقدم الشهادات والاعتماد لأصحاب المصلحة في جميع جوانب الصحة والرفاه.

يمكن للمنظمات المهتمة بالاتصال بالاعتماد العالمي للرعاية الصحية ( GHA ) تقديم طلب على info@ghaccreditation.com | www. GlobalHealthcareAccreditation. com