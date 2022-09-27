GEP توسع انتشارها عالميًا بافتتاح مكتب جديد لها في أبو ظبي

· يعمل بشكل أفضل على تمكين عملاء GEP العالميين من توفير المورّدين عبر منطقة الشرق الأوسط لبناء سلاسل قيمة عالمية مرنة

كلارك، نيوجيرسي، 27 سبتمبر 2022 / PRNewswire / — أعلنت GEP ® ، المزود الرائد لبرمجيات وخدمات سلاسل التوريد إلى أفضل 500 شركة ( Fortune 500 ) وأفضل 2000 شركة ( Global 2000 ) في جميع أنحاء العالم، عن افتتاح مكتبها الجديد في أبو ظبي. يوفر مكتب الشركة الجديد مجموعة كاملة من الاستشارات والخدمات في مجال المشتريات وسلسلة التوريد ومنصة برمجيات للمشتريات رائدة في هذا المجال. على مدار العقد الماضي، عملت GEP مع العديد من الشركات الرائدة في الشرق الأوسط لتحويل سلاسل التوريد والمشتريات الخاصة بها، وتدعم حاليًا العملاء في قطاعات الطيران، والسلع الاستهلاكية المعبأة، والطاقة، والخدمات المالية، والنفط والغاز.

وبهذه المناسبة، قال عبد الحليم أحمد، الرئيس الإقليمي لمبيعات البرمجيات، في GEP الشرق الأوسط. “نحن نتوسع لدعم العملاء العالميين، الذين يتجهون بشكل متزايد إلى الشرق الأوسط للحصول على مجموعة كبيرة من المكونات والمواد والخدمات بالإضافة إلى الطاقة، لبناء سلاسل توريد عالمية أكثر موثوقية،” وأضاف “نحن نهدف إلى أن نصبح مركزًا أساسيًا لعملاء GEP العالميين من المورّدين عبر هذه المنطقة وشريكًا مفضلًا للشركات الرائدة في الشرق الأوسط لتحويل مشترياتهم العالمية وسلاسل القيمة.”

يخدم هذا التوسع خطط الشركة الطموحة لمواصلة تعزيز وجودها في جميع أنحاء هذه المنطقة الأساسية من خلال مزيج فريد يجمع بين استراتيجية شاملة للشراء وسلاسل التوريد إضافة إلى الخدمات المدارة والحلول البرمجية. توفر GEP مزيدًا من الابتكار الرقمي والتأثير والقيمة. اليوم، يتم استخدام برمجيات GEP SOFTWARE في 120 بلدًا وتضع معايير الصناعة، مما يحول الأساليب التي تنتهجها بعض الشركات الرائدة في العالم لزيادة القيمة التي تحققها من إنفاقها. تشمل برمجيات GEP برنامج GEP SMART ، الذي تم اختياره مؤخرًا كأفضل برنامج مشتريات في العالم للسنة الثانية على التوالي، و GEP NEXXE المنصة الموحدة لسلسلة التوريد السحابية الأصلية من الجيل التالي. تمكن GEP SMART الشركات العالمية من تحقيق الكفاءة المثلى، والمرونة، والرؤية، والذكاء القابل للتطبيق في جميع مهام سلسلة التوريد والمشتريات، مع التخلص من البنية التحتية المرهقة وتكاليف الدعم لتحقيق أقصى عائد على الاستثمار.

حول GEP

تقدم GEP® حلول سلسلة التوريد التحويلية التي تساعد المؤسسات العالمية على أن تصبح أكثر ذكاءً ومرونة، وأن تعمل بشكل أكثر كفاءة وفعالية، وتكتسب ميزة تنافسية، وأن تعزز الربحية وتزيد من القيمة التي يجنيها المساهمون.

تفكير متجدد ومنتجات مبتكرة وخبرة لا مثيل لها في المجال وأشخاص أذكياء ومتحمسون – هذه هي الطريقة من خلالها تقدم GEP SOFTWARE و GEP STRATEGY و GEP MANAGED SERVICES معًا تقدم حلول لسلسلة التوريد تتمتع بنطاق وقوة وفعالية غير المسبوقة. عملاؤنا هم أفضل الشركات في العالم، بما في ذلك المئات من رواد الصناعة بما فيهم أفضل 500 شركة ( Fortune 500 ) وأفضل 2000 شركة ( Global 2000 ) الذين يعتمدون على GEP لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والمالية والتشغيلية الطموحة.

وباعتبارها رائدة في Gartner Magic Quadrants المتعددة، تحصد باستمرار برمجيات GEP السحابية الأصلية ومنصاتها للأعمال الرقمية الجوائز والتقدير من المحللين في المجال وشركات الأبحاث ووسائل الإعلام، بما في ذلك Gartner و Forrester و IDC و ISG و Spend Matters . يتم تصنيف GEP أيضًا بانتظام كأفضل شركة استشارات واستراتيجيات في سلسلة التوريد وكمزود رائد للخدمات المدارة. ويأتي هذا التصنيف من قِبل مؤسسات ALM ، و Everest Group ، و NelsonHall ، و IDC ، و ISG ، و HFS ، وغيرها.

يقع المقر الرئيسي لشركة GEP في كلارك، نيو جيرسي، ولها مكاتب ومراكز عمليات في جميع أنحاء أوروبا وآسيا وأفريقيا والأمريكتين. لمعرفة المزيد من المعلومات عن الشركة، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: www.gep.com ‏.

للتواصل مع وسائل الإعلام

ديريك كريفي

مدير العلاقات العامة

GEP

الهاتف: 732-382-6565 1+

البريد الإلكتروني: derek.creevey@gep.com