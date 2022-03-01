‫Gate.io: تدفع أحداث التشفير العالمية نمو الصناعة من خلال زيادة التعاون

تشارك Gate.io ، وهي إحدى بورصات العملات المشفرة الرائدة في العالم، كيف أن أحداث التشفير ضرورية للتطوير المستمر للصناعة

ماجورو، جمهورية جزر مارشال، 28 مارس/آذار 2022 / PRNewswire / — خلال الشهر الماضي، انضمت Gate.io ، وهي إحدى بورصات العملات المشفرة الرائدة في العالم، إلى عدة أحداث قواعد البيانات المتسلسلة blockchain التي استُضِيفت عبر الإنترنت وفي أماكن حية في جميع أنحاء العالم، كما قامت برعاية هذه الأحداث وأخذت الكلمة فيها.

تشمل الأحداث الماضية كل من MetaWeek وقمة World of Web3 (WOW) و Crypto Expo 2022 في دبي. مثَّل كل من ماري تاتيبويت، رئيسة قسم التسويق في Gate.io ؛ وماريا ريبيلو، مديرة تطوير الأعمال في NFT Magic Box ؛ ريناتو تشينج، مدير تطوير الأعمال، الشركة في الأحداث الرئيسية.

خلال حدث MetaWeek الذي اختتم مؤخرا، انضمت Gate.io إلى ACTxDesign كراعية رسمية لمعرض Art Node Vault ، الذي أقيم على الهواء مباشرة في دبي وتم عرضه من خلال Pax.World Metaverse ،كما نظم الحدث عرضا فنيا لامركزيا مع فنانات بارزات يعرضن مواهبهن، بالإضافة إلى جلستين للرسم الحي لقِطع NFT ، التي تم تقدير ثمنها وبيعها بالمزاد على منصة NFT Magic Box التابعة لشركة Gate.io . كما تضمن معرض Art Node Vault حلقة نقاش مع نساء رائدات في الصناعة بما في ذلك ماري تاتيبويت، رئيسة قسم التسويق في Gate.io ، حيث سلطت الضوء على التأثير النسوي في الصناعة، احتفالا بالشهر العالمي للمرأة .

“تعتبر الأحداث هي مفتاح النمو المستمر وتطوير صناعة العملات المشفرة. إلى جانب القيمة المقدمة من خلال الشبكات، تتيح الأحداث لقادة الفكر والخبراء في مجالات تخصصهم تبادل المعرفة والأفكار القيمة، بينما يكتسب المبتدئون الفرصة لعرض منتجاتهم وأفكارهم. إنها سنة مثيرة في الصناعة حيث أن اعتمادها على نطاق واسع ما زال في طور الانتشار والأحداث ستعود من جديد،” صرحت ماري تاتيبويت، رئيسة قسم التسويق في Gate.io .

في الأسابيع والأشهر المقبلة، ستحضر Gate.io العديد من الأحداث المهمة الأخرى في الصناعة، بما في ذلك قمة MoneyLive في 28 و 29 مارس/آذار، وقمة Crypto Compare Digital Asset في 30 مارس/آذار، ومن المقرر استضافة القمتين في لندن . سيكون لـ Gate.io أيضا حضور بارز في أسبوع قواعد البيانات المتسلسلة blockchain في باريس، وهو أحد أكبر الأحداث الأوروبية التي تركز على صناعة قواعد البيانات المتسلسلة blockchain ، والذي من المقرر عقده يومي 13 و 14 أبريل.

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