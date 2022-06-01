‫GAC Motor تطلق جميع سيارات GS8 الجديدة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط – سيارة SUV عالية الجودة

Posted on 2 hours ago by tngadmin

غوانغتشو، الصين، 2 يونيو 2022 / PRNewswire / — شهد طراز SUV كامل الحجم الذكي وعالي التقنية – All New GS8 الجديد، الذي تم ترقيته إلى 7 مقاعد، أول ظهور له في الشرق الأوسط في البحرين في 26 مايو. يمكن لمشجعي شركة GAC MOTOR في الشرق الأوسط أن يقابلوا أخيرًا واحدة من أكثر السيارات نجاحًا. سوف تتابع المملكة العربية السعودية عن كثب وترحّب بـ All New GS8 في 6 يونيو.

 مستوى جديد من التميز 

خضع جهاز All New GS8 لتحديثات شاملة مقارنة بالجيل السابق لجلب الهيبة للمشترين المتميزين.

 تأتي المصابيح الأمامية المترية الأربعة المميزة من الطراز بشكل مثالي مع شبكة كروم قوية على شكل حرف V مرتبة في تصميم متماثل للحصول على موقف هجومي وجريء.

 في الداخل، تتناسب المقصورة التفاعلية الذكية مع المقاعد القابلة للتعديل بثمانية اتجاهات والمغلفة بالجلد المصنوع بدقة لتجربة فاخرة للغاية.

 تم تجهيز الطراز بأحدث التقنيات المتطورة ل GAC MOTOR ، بما في ذلك مجموعة واسعة من قدرات مساعدة القيادة ونظام AVDC Shadow Driver لضمان وضع القيادة الأكثر ملاءمة في أي ظروف على الطريق.

 توسيع تأثير العلامة التجارية f التعاون بين الصناعات

تطورت منطقة الشرق الأوسط لتصبح واحدة من الأسواق الرئيسية لشركة GAC MOTOR في السنوات الأخيرة. أعدت العلامة التجارية سلسلة من المبادرات الاحتفالية لشهر رمضان، أهم موسم تسوق في السوق، للانضمام إلى السكان المحليين في الاحتفال.

في مارس، بدأت GAC MOTOR شراكة مع MBC و Citruss TV ، وهما اثنتان من أهم الشبكات الإعلامية في الشرق الأوسط. جلبت الشراكة تعرضًا كبيرًا لحملة سحب السيارات التي قامت بها GAC MOTOR .

 كما جذبت انتباه السكان المحليين الصفقات الجذابة وخيارات الإيداع الصفري والخصومات النقدية التي قدمتها شركة GAC MOTOR خلال فترة مبيعات شهر رمضان.

 توسيع شبكة الوقود النجاح في الشرق الأوسط

بعد سنوات من تأسيسها في الشرق الأوسط، تتمتع شركة GAC MOTOR الآن بنجاح في السوق. لا يزال الطلب على نماذج التوقيع، بما في ذلك All New GS4 ، مرتفعًا في المنطقة.

سيتم إطلاق All New GS8 في أواخر يونيو في المتجر الرئيسي الذي تمت ترقيته في الكويت. وسوف تفتتح شركة GAC MOTOR صالة عرض جديدة في أبوظبي في يوليو.

بالإضافة إلى All New GS8 ، يمكن لعملاء الشرق الأوسط التطلع إلى المزيد من السيارات عالية الجودة من GAC MOTOR في عام 2022. مع تطوير السوق الصحي، ستستمر المنتجات القوية، وشبكة الخدمة القوية من GAC MOTOR في تحقيق أداء متميز في الشرق الأوسط.

 الصورة –  https://mma.prnewswire.com/media/1829252/GS8_KV.jpg

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