‫‫ “G.I. JOE ” x ” Puzzles & Survival ” يعقدون تعاون في نشاط جديد، انتظروا المواجهة الحاسمة بين العدالة والشر!

GUANGZHOU, China, 2 مايو / أيار 2022/PRNewswire/ —

تم الإعلان رسميًا اليوم عن لعبة الهاتف المحمول الإستراتيجية “Puzzles & Survival” والتي تحكي عن الصراع مع الزومبي، نشرت بواسطة 37 GAMES، وسوف يتم إطلاق تعاون مشترك مع الشخصيات الكلاسيكية الشهير عالميًا بـ”G.I. JOE القوات الخاصة” في 6 مايو! تم تسجيل هذا التعاون رسميًا من قبل .Hasbro, Inc، وسيتضمن محتوى IP سيناريو كلاسيكي وشخصيات مشهورة في اللعبة، سيتم إطلاق 6 أنشطة في سلسلة محدودة وحصرية قريبًا. في ذلك الوقت، سيتم أيضًا توزيع هدايا للـIP المحددة بواسطة اللعبة للاعبين في أنحاء العالم. ترقبوا معركة فصيل جديد تمامًا في صراع البقاء!

سواء في الأنيميشن أو في الأفلام السينمائية، فإن المواجهة الشرسة بين الخير والشر في “القوات الخاصة G.I. JOE” أسرت قلوب الكثير من المعجبين على مستوى العالم. حاولت منظمة “الأفعى” الشريرة السيطرة على العالم، فنظمت الحكومة هذه “القوات الخاصة” المدربون على أعلى مستوى لحماية الناس، ولنشر الهدوء والسلام في العالم!

في هذا النشاط المشترك، سيجرب اللاعبون المواجهة الكلاسيكية في “القوات الخاصة G.I. JOE” من حيث الحبكة والفن وأسلوب اللعب. تفشي فيروس الزومبي دفع الناجين في جميع أنحاء العالم إلى محاولة العثور على ترياق مضاد للفيروس — التكنولوجيا الأصلية. ومع ذلك، فإن منظمة الأفعى الذي اختفى منذ فترة طويلة يتآمر مع الزومبي لتشكيل تحالف، والحرب العالمية الملحمية على وشك الاندلاع! أين يذهب الناجون في الملجأ وماذا يجب أن يفعلوا؟ لا تقلق! سيصل أصدقائنا الجدد من G.I. JOE سريعًا إلى الملجأ لتقديم الدعم، فهم يتمتعون بقوة كبيرة وسيساعدون اللاعبين على حماية سلام العالم معًا في اللعبة!

صرح منتج لعبة “Puzzles & Survival” أن هذا التعاون القيم مع .Hasbro, Inc، شركة الترفيه المشهورة عالميًا، وجلب” القوات الخاصة G.I. JOE ” للاعبين هو تأكيد جديد وتقدم كبير للعبة. في نفس الوقت، نشكر أيضًا اللاعبين من جميع أنحاء العالم على تشجيعهم ودعمهم المستمر. نحترم ونفهم هوايات اللاعبين، لذا نضيف دائماً محتوى يحبه ويتوقعه اللاعبون في اللعبة. نحاول باستمرار تحسين جودة اللعبة وCG، فقط لكي نحقق اندماج رائع بين IP واللعبة، اتحاد مثالي يجلب للاعبين تجربة غير مسبوقة. “

حتى هذه اللحظة، تجاوز حجم التنزيل العالمي للعبة “بازلس أند سرفايفل” 38 مليونا، ولا تزال على رأس قائمة الأكثر مبيعًا في أوروبا والولايات المتحدة، ولا زالت تهيمن على القائمة المزدوجة في اليابان. تمت التوصية بها في متجر IOS وGoogle Play عدة مرات! بالإضافة إلى ذلك، أعلنت شركة Sensor Tower مؤخرًا أن لعبة “Puzzles & Survival” قد فازت بجائزة Sensor Tower APAC لعام 2021 كأفضل لعبة جوال مبتكرة في أسلوب اللعب! هذه الجائزة ثمينة جدًا لفريق “بازلس أند سرفايفل”. إنها تأكيد مهم على أن كل العمل الجاد يستحق العناء، وهي أيضًا الدافع اللامتناهي للفريق لمواصلة العمل الجاد من أجل المستقبل!

في شهر مايو القادم، توشك مواجهة ملحمية أن تحدث! منافسة جديدة بين العدالة والشر على وشك الانظلاق في ” Puzzles & Survival “! هل أنت مستعد لاستقبال “القوات الخاصة G.I. JOE”؟ نشاط التعاون الجديد قيد التحضير! احصل الآن على كود باقة الإحماء الخاص بـ[PNSGIJOE]، وخض التحدي مع أصدقائك!

