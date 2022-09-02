‫Flutterwave يؤمن ترخيص التحويل والمعالجة، أعلى ترخيص معالجة مدفوعات في نيجيريا

لاغوس، نيجيريا، 2 شتنبر/آب 2022 / PRNewswire / — حصلت Flutterwave ، الشركة الرائدة في مجال تقنيات المدفوعات في إفريقيا، على ترخيص التحويل والمعالجة من قبل البنك المركزي النيجيري ( CBN ) – والذي يُعتبر على نطاق واسع أكثر ترخيص معالجة المدفوعات قيمة لدى CBN . يسمح هذا الترخيص لـ Flutterwave بتقديم خدمات تحويل المعاملات ومعالجة البطاقات للعملاء. تشمل الخدمات الأخرى عمليات الاستحواذ غير المصرفية والوكالة المصرفية وخدمات بوابة الدفع.

يسمح ترخيص التحويل والمعالجة لـ Flutterwave بتمكين المعاملات بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية الأخرى. كما أن الشركة قادرة على معالجة معاملات البطاقة والمشاركة في الخدمات المصرفية للوكالة وتقديم خدمات الدفع المختلفة دون أي وسيط. قبل هذا الترخيص، كانت Flutterwave تعمل مع موفر خدمة حلول الدفع ( PSSP ) ومشغل تحويل الأموال الدولي ( IMTO ).

قال الرئيس التنفيذي والمؤسس، أولوغبنغا جي بي أغبولا، معلقا : “هذه أخبار كبيرة لعملائنا وشركائنا ومستثمرينا وأصحاب المصلحة الآخرين. إنه إنجاز مهم في قصة نمونا. يتماشى بناء نظام دفع مزدهر في نيجيريا، البلد صاحب أكبر اقتصاد في إفريقيا، مع هدفنا المتمثل في تطوير بنية تحتية للدفع على مستوى عالمي وآمن للتجار العالميين ومقدمي خدمات الدفع في جميع أنحاء القارة “.

وتعليقًا على الأخبار، قال أولوابانكول فالاد، رئيس الشؤون التنظيمية والحكومية في Flutterwave : “يسعدنا إصدار هذا الترخيص بعد استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية. كانت عملية تقديم الطلبات صارمة للغاية وتضمنت مراجعة تفصيلية لعملياتنا كعمل تجاري. كمفتاح، لدينا المزيد من المسؤوليات وسنواصل العمل مع المنظمين لضمان تلبية توقعاتهم وتجاوزها “.

تفاعلا مع الأخبار، قال أونييديكاشيم نوانكوو، رئيس تسويق المنتجات: “سيتيح لنا الترخيص تقديم المزيد من الخدمات واستكشاف المزيد من حالات استخدام الدفع لنظامنا البيئي. من خلال هذا الترخيص، يمكننا تقديم المزيد من القيمة لعملائنا مع التحكم بشكل أكبر في سلسلة القيمة لدينا لتمكين تجربة مدفوعات محسّنة لمؤسستنا وعملائنا المتوسطين وعملاء التجزئة. “

كانت عملية التقديم والمراجعة من قبل البنك المركزي النيجيري ( CBN ) عملية صعبة وصارمة فحصت كل جانب من جوانب أعمال Flutterwave ، بما في ذلك الوضع المالي للشركة.

نبذة عن Flutterwave

Flutterwave هي شركة تكنولوجيا مدفوعات تمكن الشركات في جميع أنحاء العالم من توسيع عملياتها في أفريقيا والأسواق الناشئة الأخرى من خلال منصة تمكن المعاملات عبر الحدود عبر واجهة برمجة تطبيقات واحدة. تولت Flutterwave التعامل مع أكثر من 200 مليون معاملة تزيد قيمتها عن 16 مليار دولار أمريكي حتى الآن وتقدم خدماتها إلى أكثر من 1.000.000 شركة بما في ذلك عملاء مثل Uber و Flywire و Booking.com وغيرهم. وتعتبر الميزة الرئيسية للشركة هي معالجة التحويلات الدولية بـ 150 عملة وإتاحة طرق دفع متعددة بما في ذلك المحلية والبطاقات الدولية والمحافظ المحمولة والتحويلات المصرفية والمقايضة وغيرها والتي تديرها Flutterwave . تمتلك Flutterwave بنية تحتية منتشرة في أكثر من 34 دولة أفريقية، بما في ذلك نيجيريا وأوغندا وكينيا وجنوب إفريقيا. لمزيد من المعلومات حول رحلة Flutterwave ، يرجى زيارة: www.flutterwave.com .