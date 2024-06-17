‫Flat6Labs تعيد هيكلة عملياتها بإطلاق F6 Group لتأسيس F6 Ventures

Ventures تبدأ رحلتها لتعزيز الاستثمار في المراحل التأسيسية عبر الأسواق الناشئةلقاهرة، مصر – 6 أغسطس 2025 – أعلنت مجموعة، وهي كيان تم تأسيسه حديثًا دامجًا رأس المال الجرئ مع دعم ريادة الأعمال، عن انطلاقها الرسمي مرتكزة على ذراعين قويين:، وهي شركة استثمارية حديثة التأسيس متخصصة في التمويل الأولي، ووهي منصة تسريع الأعمال الناشئة الأكثر شهرة في المنطقة. ويمثلان معًا تطورًا جريئًا في مسيرة الشركة التي استمرت 14 عامًا، حيث يُعززان تركيزها ونطاقها وقدراتها على دعم المؤسِسين والمنظومات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويأتي في صميم هذا التحول شركة F6 Ventures ذراع رأس المال الجرئ للمجموعة، حيث تدير حاليًا ستة صناديق استثمارية تتجاوز قيمة أصولها 90 مليون دولار أمريكي. وتتمتع الشركة بسجل حافل يشمل الاستثمار في أكثر من 300 شركة ناشئة تم الاستثمار فيها من خلال شركائها. وتركز الشركة على الاستثمارات في المراحل التأسيسية والمبكرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مما يضعها في موقع ريادي يؤهلها لسد فجوة تمويلية مُلِحة في المراحل الأولى الحرجة لنمو الشركات الناشئة.

تأسست الشركة على يد كلا من دينا الشنوفي ورامز الصيرفي، مستفيدةً من الحضور الإقليمي القوي لمجموعة F6 Group والإرث العريق في دعم وتمكين المواهب الريادية والكفاءات من قبل Flat6Labs، التي كانت تحت قيادة دينا الشنوفي ورامز الصيرفي سابقًا، وتم ذلك بهدف دعم ومساندة مؤسسي الشركات الناشئة ذوي الرؤى، وتوسيع نطاق الابتكار القائم على التكنولوجيا، وتوفير قيمة مستدامة للشركاء والمستثمرين.

وفي هذا الصدد، قالت دينا الشنوفي، الشريك المؤسس والشريك العام في F6 Ventures، “تمثل F6 Ventures بداية حقبة جديدة في رحلتنا الاستثمارية، حيث نوفر رأس مال موجّه مصحوب بتنفيذ أدق وأكثر فاعلية لدعم المؤسسين الأكثر جرأة في المنطقة”. وتابعت “نُوسّع التزامنا بدعم الشركات الناشئة في مراحلها الأولى، لمساعدتها على التحول من مجرد فكرة إلى كيان ذي أثر ملموس.”

انطلاقًا من الحضور الإقليمي الواسع لمجموعة F6 Group من مقرها الرئيسي في القاهرة ومكاتبها في الرياض وأبوظبي وعمان وتونس ونيروبي، يتمتع فريق F6 Ventures القيادي بخبرة تمتد لعقود في في مجال رأس المال الجريء وريادة الأعمال وتطوير الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يشمل شركاء إقليميين وهم إياد البيوك وريان شريف ورشا مناع ووليد التريكي وكريستين نمارا.

ومن جانبه، قال رامز الصيرفي، الشريك المؤسس والشريك العام في F6 Ventures، “على مدى أكثر من عقد من الزمان، مكّنا الآلاف من مؤسسي الشركات الناشئة و ساعدناهم على تطوير أفكارهم الجريئة وتحويلها إلى شركات ناشئة رائدة في السوق. ويسعدني أن أبدأ هذا الفصل الجديد مع F6 Ventures لمساعدة المؤسسين على النمو بشكل أسرع ودفع عجلة الابتكار.”

وفي ذات الوقت وتحت قيادة الرئيس التنفيذي المعين حديثًا، يحيى حوري، تواصِل Flat6Labs تركيزها على دعم المؤسسين ودفع عجلة الابتكار لاستكمال مسيرة نمو منظومة ريادة الأعمال في الأسواق الناشئة. مستندةً إلى تأثيرها الممتد لأكثر من 14 عامًا. ستظل Flat6Labs المنصة الرائدة في المنطقة لبرامج الشركات الناشئة ذات المستوى العالمي وصانعة لمنظومات متكاملة داعمة لريادة الأعمال وذلك من أجل تعزيز مهمتها في تمكين رواد الأعمال ودفع عجلة الابتكار الإقليمي.

يعمل الكيانان تحت مظلة الهيكل الموحد لمجموعة F6 Group بقيادة دينا الشنوفي الرئيس التنفيذي، وهاني السنباطي المؤسس ورئيس مجلس الإدارة، مما يضمن تكاملًا استراتيجيًا يجمع بين رأس المال الجريء وبرامج دعم ريادة الأعمال لتعزيز الابتكار في الأسواق الناشئة المختلفة.

تتطلع F6 Ventures إلى المستقبل بخطط لإطلاق عدة صناديق إقليمية جديدة في أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي وبلاد الشام، وتهدف إلى زيادة إجمالي الأصول المدارة إلى 200 مليون دولار أمريكي والاستثمار في أكثر من 200 شركة خلال السنوات الخمس القادمة.

تجمع مجموعة F6 Group بين رأس المال الاستثماري ودعم رواد الأعمال في منصة واحدة، فهي مصممة خصيصًا لخدمة الشركات الناشئة في الأسواق الناشئة. من خلال مواءمة الاستثمار والخبرة مع برامج الشركات الناشئة مما يحول المؤسسين ذوي الطموح إلى رواد في السوق.