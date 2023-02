‫Fifth Wall تضاعف التزامها تجاه الشرق الأوسط بإضافة خبير استثماري مخضرم 

نيويورك، 14 فبراير، 2023 / PRNewswire / — أعلنت شركة Fifth Wall – أكبر شركة لإدارة الأصول تركز على PropTech وإزالة الكربون من صناعة العقارات العالمية – اليوم عن تعيينها فتحي قيردار كمدير إداري لـ Capital Formation، مما يؤدي إلى تغطية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتدل هذه الخطوة على التزام الشركة المستمر والعميق تجاه العديد من المستثمرين في الشرق الأوسط واستثمارها الأول مؤخرًا في المنطقة في Huspy إلى جانب Sequoia Capital.

وقال بريندان والاس ، المؤسس المشارك والشريك الإداري في شركة Fifth Wall : “منذ نشأتنا، سعت Fifth Wall منذ فترة طويلة إلى تأسيس وجود بارز في الشرق الأوسط، بالنظر إلى اتساع نطاق الاستثمار في المنطقة في صناعة العقارات العالمية”. “لقد كنا محظوظين بما فيه الكفاية لوجود داماك كشريك في دبي منذ عام 2021، حيث كانوا دائمًا في مجال التكنولوجيا والاستدامة إلى الأمام في أعمالهم. ونعتقد أن صناديق الثروة السيادية الإقليمية والشركات العقارية سوف تتطلع بشكل متزايد إلى تولي أدوار قيادية أساسية في PropTech والمناخ من خلال الاستثمارات في صناديق Proptech و Climate Tech “.

وقبل انضمامه إلى شركة “ Fifth Wall” ، قاد قيردار قسم التمويل والاستثمارات للاستثمارات الإعلامية الدولية، وهي شركة استثمارية شبه سيادية في مجال الإعلام والتكنولوجيا مقرها أبوظبي. وفي السابق، كان قيردار شريكًا في مشروع مع Iliad Partners وأمضى عدة سنوات في الخدمات المصرفية الاستثمارية في Barclays Capital و Deutsche Bank . وهو حاصل على درجة البكالوريوس من كلية الخدمة الخارجية بجامعة جورج تاون.

وقال قيردار، “لقد أعجبت منذ فترة طويلة بالوتيرة السريعة التي عزز بها الجدار الخامس مكانته في طليعة التكنولوجيا لصناعة العقارات العالمية اليوم وبنى شبكة لا مثيل لها من أكثر من 110 ليرة لبنانية من أكثر من 15 دولة مختلفة بما في ذلك عدد في دول مجلس التعاون الخليجي”. “أتطلع إلى الاستفادة من علاقاتي العميقة في المنطقة لتسريع نمو PropTech و Climate Tech في جميع أنحاء الشرق الأوسط”.

ومنذ تأسيس شركة “ Fifth Wall ” في عام 2016، نمت استثمارات “ب PropTech ” في جميع أنحاء أمريكا الشمالية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 43%، في حين نمت منطقة الشرق الأوسط بنسبة 4%. في السنوات السبع الماضية، تم إطلاق 87 شركة ناشئة في مجال PropTech وتم استثمار 1.1 مليار دولار في هذا القطاع في المنطقة.

حول Fifth Wall : تأسست شركة Fifth Wall ، وهي شركة معتمدة من B Corporation ، في عام 2016، وهي أكبر شركة لرأس المال الاستثماري تركز على التكنولوجيا لصناعة العقارات العالمية. تربط Fifth Wall العديد من أكبر مالكي ومشغلي العقارات في العالم مع رواد الأعمال الذين يعيدون تعريف مستقبل العالم المبني بما يقرب من 3.2 مليار دولار من الالتزامات ورأس المال المتوفر تحت الإدارة. ويدعم شركة Fifth Wall مزيج عالمي من أكثر من 110 شركاء استراتيجيين محدودين من أكثر من 15 دولة مختلفة، بما في ذلك BNP Paribas Real Estate و British Land و CBRE و Cushman & Wakefield و Hilton و Host Hotels & Resorts و Ivanhoé Cambridge و Kimco Realty Corporation و Lennar و Lowe ‘s Home Improvement و Marriott International و MetLife Investment Management و MGM Resorts والشركات ذات الصلة و Starwood Capital و Toll Brothers وغيرها. وتعتقد شركة “فايفث وول” أن هذا الاتحاد يمثل واحدة من أكبر مجموعات الشركاء المحتملين في منظومة “ Built World ” العالمية، والتي يمكن أن تؤدي إلى استثمارات تحويلية وتعاون مع شركات محفظة واعدة. لمزيد من المعلومات حول Fifth Wall ، وشراكاتهاالمحدودة، وملفها التعريفي، قم بزيارة www.fifthwall.com .