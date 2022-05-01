‫FiberHome تساعد الفلبين على تركيب شبكة الكابلات البحرية

مانيلا، الفلبين30 مايو 2022 / PRNewswire / — في 26 مايو 2022، أنهت السفينة Fenghua 21 ، المملوكة لشركة FiberHome Marine Network Equipment Co., Ltd. ، هبوط الكابل بنجاح في شمال جزيرة سيارجاو. يشير الانتهاء من هبوط الكابلات أن FiberHome قد سلمت بالكامل خمسة أجزاء من المرحلة الثانية من PLDT DSCPA2 التي يبلغ طولها الإجمالي 230 كم.

في 26 مايو، أقام فريق مشروع FiberHome احتفالًا كبيرًا مع إدارات PLDT رفيعة المستوى وحكام سيارجاو في موقع هبوط Rizal . ألقى العملاء من PLDT الكلمات في الحفل، وأكدوا على الجهود التي بذلها شريك FiberHome في هذا المشروع. أعطت PLDT ثناءً كبيرًا على الخدمة المقدمة عالية الجودة والفعالة. وأعرب محافظو سيارجاو عن خالص امتنانهم لـ PLDT و FiberHome لبناء شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية في منطقة سيارجاو. وسيحسن المشروع إلى حد كبير الاتصالات الرقمية على الصعيد المحلي، ويعزز فرص العمل والتنمية الاقتصادية في هذا المجال. بعد الحفل، شرع ممثلو PLDT في السفينة في زيارة.

DSCPA2 بأكمله هو مشروع EPC كامل جاهز للتسليم تغطي مساراته في الغالب مناطق في جميع الجزر في الفلبين. تحتوي شبكة المسارات بأكملها على حوالي 20 قطاعًا يربط أكثر من 10 جزر و 30 نقطة هبوط.

بالاعتماد على قدرة FiberHome Group في سلسلة صناعة الاتصالات البصرية بأكملها، أصبحت FiberHome Marine موردًا لنظام الشبكات البحرية ومقاولًا عامًا متكاملًا مع حقوق الملكية الفكرية المستقلة التي دمجت البحث والتطوير والتصميم والقدرة الإنتاجية لمجموعة كاملة من معدات النقل على الشاطئ، ومعدات النظام تحت الماء، والكابلات البصرية البحرية والأجهزة الأساسية. يمكن أن توفر FiberHome Marine سبع خدمات رئيسية بما في ذلك تصميم المحاكاة وأبحاث سطح المكتب والمسح البحري ومعالجة الترخيص وتوريد المنتجات والتركيب والبناء الصيانة والدعم.

Fenghua 21 هي أول سفينة لوضع الكابلات التي يمكن استخدامها في بناء مشروع نظام اتصالات الكابلات البصرية البحرية في مقاطعة قوانغدونغ، الصين. تحتوي السفينة على ما يقرب من 7000 طن من سحب المياه، وتنشر معدات وبرامج احترافية مثل نظام تحديد المواقع الديناميكي DP2 المتقدم، وأول رافعة A-Frame محلية، ومحراث مدفون في الغواصة، وآلة وضع الكابلات الخطية ثنائية القنوات، ونظام برامج Makailay . بمساعدة هذه المعدات والنظام، يمكن ل Fenghua 21 القيام بشكل مستقل بوضع الكابلات البصرية البحرية عالية الدقة في المياه العميقة.

مع التسليم السلس في مشروع DSCPA 2 ، ستواصل FiberHome Marine التحرك نحو الرحلة التالية، وتعميق التعاون متبادل المنفعة مع سلسلة القيمة الصناعية العالمية، والإبحار لبناء شبكة بحرية عالمية.