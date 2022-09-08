‫‫Epson ويوسين بولت يجددان شراكتهما لتعزيز الطباعة بدون خراطيش في جميع أنحاء أوروبا

حملة جديدة عبر الخط لمدة 12 شهرا تمتد إلى المزيد من المنتجات في المزيد من الأسواق

هيمل هيمبستيد، إنجلترا, 8 سبتمبر / أيلول 2022 /PRNewswire/ — ستواصل Epson ويوسين بولت مهمتهما المتمثلة في توفير الطباعة الخالية من الخراطيش للأسر والشركات الصغيرة في جميع أنحاء أوروبا لمدة 12 شهرا أخرى، حيث تجدد الشركة الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا شراكتها مع أعظم عداء في كل العصور. بعد النجاح الذي حققته حملة العام الماضي، سيظهر يوسين، أسرع رجل في العالم، مرة أخرى كوجه ل EcoTank من Epson في حملة جديدة عبر الخط للترويج لطابعتها الموفرة للتكاليف وخدمة الاشتراك بالحبر ReadyPrint. وستمتد الحملة الجديدة أيضا لتشمل المزيد من منتجات Epson ذات المستوى العالمي بما في ذلك أجهزة عرض السينما المنزلية والطابعات الاحترافية كبيرة الحجم والماسحات الضوئية للأعمال وطابعات الملصقات.

وقد شاهد أكثر من 75 مليون شخص في جميع أنحاء أوروبا بالفعل نجم يوسين إلى جانب EcoTank من Epson في نشاط العام الماضي. وقد ساعدت الحملة، التي شملت الإعلانات التلفزيونية، والإعلانات الخارجية، وعبر الإنترنت، ونقاط البيع، ووسائل التواصل الاجتماعي، والعلاقات العامة، على ضمان احتفاظ Epson بمكانتها كمزود رائد لطابعات خزانات الحبر في العالم. في الواقع، تم بيع أكثر من 70 مليون طابعة EcoTank الآن في جميع أنحاء العالم منذ إطلاقها في عام 2010.

وستشهد الحملة الجديدة، التي ستنطلق الشهر المقبل في جميع أنحاء أوروبا وأفريقيا، عرض يوسين الحائز على الميدالية الذهبية الأولمبية ثماني مرات، في محتوى أكثر خفة عبر نقاط البيع والإنترنت والاجتماعية والخارجية. كما سيشارك في حملة تلفزيونية جديدة اعتبارًا من أوائل عام 2023 في بعض البلدان. سيثبت يوسين بطريقته الفريدة أنه مع طابعات EcoTank ، يمكنك حرفيًا “التعبئة والتبريد” لمدة تصل إلى ثلاث سنوات من الطباعة الخالية من الخراطيش بدون متاعب1 وتوفير ما يصل إلى 90% من تكاليف الطباعة3. تزيل الطابعات ضجة الخراطيش وتأتي مع زجاجات حبر عالية الإنتاجية بدلا من ذلك. مجموعة واحدة من زجاجات الحبر تعادل ما يصل إلى 72 خرطوشة من الحبر مما يمكن المنازل المزدحمة والمكاتب الصغيرة من الاستمتاع بالطباعة بتكلفة منخفضة للغاية لكل صفحة. وستسلط الحملة الضوء أيضًا على كيفية قيام خدمة الاشتراك في توصيل الحبر من Epson، ReadyPrint ، بتوفير ما يصل إلى 90% من تكاليف الطباعة2 للعملاء، مع تسليم الحبر مباشرة إلى باب منزلك قبل نفاذه.

وتعليقًا على هذه الشراكة، قالت ماريا إيغلينغ، مديرة التسويق في Epson أوروبا: “قد لا يجد الناس طابعات مثيرة للاهتمام مثل منتجات التكنولوجيا الاستهلاكية الأخرى، لكن يوسين يساعد حقًا في جعل حلول الطباعة منخفضة التكلفة لدينا تنبض بالحياة بطرق ممتعة لا تنسى وجذابة. تؤكد التعليقات التي تلقيناها من عملائنا، والنتائج الرائعة التي رأيناها من النشاط حتى الآن أن يوسين هو حقا الشريك المثالي لنا، حيث يدرك المزيد والمزيد من الناس أن هناك ما هو أكثر للطباعة من الخراطيش. لا يسعنا الانتظار لمشاركة المحتوى الجديد الذي أنشأناه وأنا واثق من أن الجميع سيستمتعون بمشاهدته”.

قال يوسين بولت: “لقد استمتعت حقًا بالأشهر ال 12 الأولى من عملي مع Epson. تم تصوير حملة هذا العام في 4 أيام فقط في لندن، وعلى الرغم من أنها كانت الكثير من العمل الشاق، فقد كنت على مستوى جميع الأنواع بما في ذلك الطيران على سجادة سحرية، والظهور من تحت الأرائك، وممارسة اليوغا، والطهي، والشعوذة، وحتى تقليب الزجاجات! سيتم الكشف عن كل شيء ولكن يمكنني القول بصراحة إن الطباعة لم تكن أبدا ممتعة إلى هذا الحد”.

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1. استنادًا إلى حجم الطباعة البالغ 100 صفحة شهريًا وأقل إنتاجية يتم إنتاجها من المجموعة الأولى من الأحبار.

2. ReadyPrint EcoTank – وفر ما يصل إلى 90% من تكاليف الطباعة

يتضمن حساب ReadyPrint Unlimited من Epson زجاجات حبر مجمعة (مضمنة مع الطابعة) ورسوم تنشيط الجهاز ذات الصلة إلى جانب تكلفة الاشتراك لطباعة الحد الأقصى من الصفحات ضمن الخطة ذات الصلة على مدار 5 سنوات، مقارنة بمتوسط تكلفة شراء طابعة واحدة (بالإضافة إلى الخراطيش المجمعة) وطباعة نفس العدد من الصفحات (مطبوعات A4 من ISO / IEC 24711 ) مع المواد الاستهلاكية الأصلية المستخدمة في 50 طابعة استهلاكية الأكثر مبيعًا (وفقًا ل GfK Inkjet أجهزة الطباعة وخراطيش الطباعة النافثة للحبر بيانات سوق لوحة نقاط البيع لألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا أبريل 19 – مارس 2020). يتم حساب التكلفة لكل صفحة بالرجوع إلى متوسط تكاليف الطباعة لأفضل 50 طرازًا هذه، ويتم حسابها بقسمة إيرادات مبيعات الخراطيش ذات الصلة وإجمالي الإنتاجية على مبيعات الوحدات (وفقًا لبيانات سوق لوحات نقاط البيع الخاصة بخراطيش الطباعة النافثة للحبر من GfK لألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا من 19 أبريل إلى مارس 2020).

3. متوسط تكلفة توفير الصفحة ومتوسط عدد خراطيش نفث الحبر المطلوبة لطباعة نفس عدد الصفحات مثل زجاجات الحبر EcoTank “102 ” و”104″. مقارنة بين متوسط الإنتاجية (مطبوعات A4 من ISO/IEC 24711 ) لزجاجات EcoTank “102 ” و”104″ والمواد الاستهلاكية الأصلية المستخدمة في 50 طابعة خرطوشة نافثة للحبر الأكثر مبيعا (وفقا لبيانات سوق لوحات نقاط البيع لغاطية GfK Inkjet Printing Devices وخراطيش الطباعة النافثة للحبر لألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا من أبريل إلى 19 مارس 2020).

نبذة عن Epson

Epson هي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا مكرسة للمشاركة في إنشاء الاستدامة وإثراء المجتمعات من خلال الاستفادة من تقنياتها وتقنياتها الرقمية الفعالة والمدمجة والدقيقة لربط الأشخاص والأشياء والمعلومات. تركز الشركة على حل القضايا المجتمعية من خلال الابتكارات في الطباعة المنزلية والمكتبية والطباعة التجارية والصناعية والتصنيع والبصرية ونمط الحياة. ستصبح Epson سلبية الكربون وستقضي على استخدام الموارد الجوفية القابلة للنضوب مثل النفط والمعادن بحلول عام 2050.

بقيادة شركة سايكو إبسون التي تتخذ من اليابان مقرا لها، تحقق مجموعة Epson العالمية مبيعات سنوية تبلغ حوالي 1 تريليون ين ياباني