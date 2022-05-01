‫DIFX تزيد حجم الأصول تحت إدارتها من 5 إلى 550 مليون دولار بعد تعاونها مع Fireblocks

· نمت أصول المنصة بنسبة 10900% بعد إستخدامها فايربلوكس

· وساهمت بتخفيض النفقات التشغيلية بواقع 100.000 دولار سنوياً

· العديد من المؤسسات تستخدم فايربلوكس بهدف التعامل مع منصات التمويل اللامركزي وتطبيقات الجيل الثالث من الويب

جراند كايمان، جزر كايمان-, 17 مايو / أيار 2022 /PRNewswire/ — تمكّنت منصة تداول الأصول الرقمية دي آي أف أكس (DIFX)، وهي منصة مركزية للتداول عبر الأصول، من زيادة حجم الأصول تحت إدارتها من 5 مليون دولار أميركي إلى 550 مليون دولار أميركي، وذلك باستخدامها وتكاملها مع تقنيات الحفظ الأمين التي تقدمها منصة “فايربلوكس – Fireblocks“ للأصول والعملات الرقمية.

وفي هذا الصدد، علّق الرئيس التنفيذي لـ”دي آي أف إكس- DIFX “، جيتو كاتاريا ، قائلاً: “كنت أعلم منذ انطلاقنا عام 2020 أن اختيار الشريك المناسب كحافظ أمين للأصول الرقمية، هو بمثابة الركيزة الأساسية لنجاحنا، وأن تحقيق عائد كبير على الاستثمار يشكّ ل عامل حاسم لمنصة التداول الجديدة هذه. وبالشراكة مع “فايربلوكس”، يمكن لفريقنا التركيز على خدمة العملاء بدلاً من إدارة الأصول الرقمية يدويًا”.

تُستَخدم الآلاف من المؤسسات العاملة في مجال العملات والأصول الرقمية “فايربلوكس“، بهدف التعامل مع منصات التمويل اللامركزي- DeFi وتطبيقات الجيل الثالث من الويب – Web 3.0 . كما تُعتَمد للاستفادة من مجموعة أدواتها كحافظ أمين للأموال وإدارة عمليات الأصول والعملات الرقمية والتمثيل الرقمي للأصول وابتكار منتجات وخدمات جديدة متوافقة مع تقنيات الجيل الثالث من الويب – Web3 .

في عام 2020، أطلقت “فايربلوكس” بدورها خوارزمية جديدة ومتاحة للاستخدام مجانيًا، تسمى بروتوكول “ MPC-CMP “، لتحسين سرعة المعاملات من أجل نقل الأصول الرقمية بأمان بنسبة 800 في المائة.

بعد ثلاثة أشهر من البحث، اختارت DIFX العمل مع “فايربلوكس” كحافظها الأمين، لأنها وفرت الحل الوحيد الشامل الذي يوفر خدمات الحفظ الأمين المباشر إلى جانب الأدوات اللازمة لزيادة كفاءة التداول وأتمتة العمليات التشغيلية بما يتماشى مع السياسات الموضوعة. على سبيل المثال، محطة غاز الإيثيريوم التي تستخدمها “دي آي أف أكس” تضع حدودًا لرسوم الغاز عن طريق أتمتة معاملات الإيثيريوم و معالجتها وتجميعها لتقليل الرسوم وتجديد رسوم الغاز يدويًا.

علاوةً على ذلك، تستفيد كل من منصة “دي آي أف أكس سبوت إكستشينج – DIFX Spot exchange ” ومنصة “ MT5 ” لتداول الأصول التقليدية من تقنيات فايربلوكس للحفظ الأمين لضمان سلامة وأمان كلا النوعين من الأصول التقليدية والرقمية. يساهم استخدام تقنيات فايربلوكس كجسرٍ إضافي للربط بين الأصول الرقمية والتقليدية وفقًا لمهمة DIFX ، ويمنحها مستوى آخر من الأمان الذي يتمنّى ملايين المتداولين في جميع أنحاء العالم الحصول عليه.

“النتائج تتحدث عن نفسها، فمنذ إدخال “فايربلوكس على منظومتنا”، توسعت “دي آي أف أكس” بشكلٍ ملحوظ”، يقول “كاتاريا“، وأوضح، قائلاً: “لقد نمت الأصول تحت إدارتنا من 5 ملايين دولار أميركي في عام 2020، إلى 550 مليون دولار يتم حفظها اليوم بعد التكامل مع “فايربلوكس في ربيع 2021، ممّا يمثّل زيادة بنسبة 10900 في المائة! ” وأضاف: “نحن ندّخر حوالي 100.000 دولار أميركي سنويًا في النفقات التشغيلية باتّباع سياسة “فايربلوكس” التشغيلية، كما ندّخر مبلغ 40.000 دولار أميركي سنويًا على رسوم الغاز ERC-20 “. هذا ولاحظت DIFX أن العديد من العملاء يفضلون التداول من خلال منصّتها لأنها مؤمنة بواسطة محفظة Fireblocks MPC Wallet المؤمنة عبر”فايربلوكس”.

ومن جهته، أعرب الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس في “فايربلوكس” “مايكل شولوف”، عن سروره برؤية عملاء مثل DIFX ، يستفيدون ويتطورون من المنتجات والخدمات التي تقدمها شركته. وقال: “نسعى جاهدين لتزويد عملاء مثل DIFX بالمرونة اللازمة لتوسيع نطاق أعمالهم وتمكينهم من طرح منتجاتهم من الأصول الرقمية في السوق بسهولة وأمان. ونتطلع إلى العمل جنبًا إلى جنب مع DIFX حيث يواصلون الابتكار والتكيف في مجال العملات والأصول الرقمية السريع النمو.”

حول دي آي أف أكس ( DIFX ):

هي منصة مركزية للتداول عبر الأصول مؤمنة بالكامل، تتيح للمستخدمين التداول بين فئات أصول متعددة تشمل المؤشرات والفوركس والعملات الرقمية والمعادن والسلع وغيرها . تأتي محفظتها الرقمية المؤمنة بالكامل من خلال الشراكة مع “فايربلوكس- Fireblocks “، والتي تعد واحدة من أفضل مؤسسات الحفظ الأمين للأصول الرقمية في العالم بحصة سوقية تزيد عن 30 في المائة. “دي آي أف أكس” تمتلك ممثل رقمي للاستخدام خاص بها يحمل رمز DIFX ؛ متوافق مع شبكتي ERC20 و BEP20 . و تتيح ممثلات DIFX الرقمية للمستخدمين الاستفادة من خصم يصل إلى 25٪ على رسوم التداول عبر منصة DIFX . علاوة على ذلك، توفر المنصة دعمًا متعدد اللغات للعملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع -7/24، وفرص تعليمية للتداول من خلال أكاديمية دي آي أف أكس، كما تعمل على استراتيجيات الترخيص العالمية لضمان إتاحتها كمنصة تداول للجميع حول العالم. هذا وصنّفت منصّة “دي آي أف أكس- DIFX ” كأكثر منصة موثوقة لتداول الأصول المتعددة لعام 2022″ من قبل معرض كريبتو في إكسبو دبي و”كأفضل منصة جديدة للتداول عام 2021″ من قبل “ Forex Expo and Entrepreneur ” في الشرق الأوسط .

حول فايربلوكس ( Fireblocks ) :

منصّة تخدم المؤسسات المالية وتوفر لهم بنية أساسية آمنة لنقل الأصول الرقمية وتخزينها وإصدارها. وتوفّر “فايربلوكس” خدمة إتمام المعاملات، ومكاتب الإقراض والمصارف التي تقوم بالحفظ الأمين، وصناديق التحوط، لتوسيع نطاق عمليات الأصول الرقمية بأمان من خلال شبكة “فايربلوكس” والبنية الأساسية لمحفظتها القائمة على بروتوكول MPC . وتوفر “فايربلوكس” الخدمات لما يزيد عن 1200 مؤسسة مالية، وكفلت تحويل ما يزيد عن 2.5 تريليون دولار أميركي من الأصول الرقمية بأمان، ولديها سياسة تأمين فريدة تغطي الأصول الموجودة للتخزين أو للتداول. وتحولت بعض أكبر مكاتب التداول للعمل مع “فايربلوكس- Fireblocks ” لأنها الحل الوحيد الذي يفضله كل من مدراء العمليات ومسؤولي الأمن السيبراني. لمزيد من المعلومات حول “فايربلوكس”، بإمكانكم زيارة هذا الموقع www.fireblocks.com .

للمزيد من المعلومات:

DIFX: marketing@difx.io