‫Dante Labs تعلن عن توسيع اختبار Whole Genome Sequencing الخاص بها من خلال عروض محسّنة وأوسع نطاقًا

نيويورك، 3 مارس 2022 (GLOBE NEWSWIRE) –أعلنت Dante Labs، الشركة العالمية الرائدة في علم الجينوم والطب الدقيق، اليوم عن توسيع اختبار Dante 30X Whole Genome Sequencing مع شرح مخصص يستفيد من منصة Extensa البرمجية المملوكة لشركة Dante.

يشمل العرض الموسع التسلسل في مختبرات Dante المعتمدة والمصرح بها إكلينيكيًا. تشمل التحسينات الملحوظة ما يلي:

تقارير محسّنة بتحديثات شهرية لعملاء Dante،

المجموعة الأكثر شمولاً من التقارير المتاحة لتسلسل الجينوم الكامل،

الجينوم الكامل 30X ميسور التكلفة،

وتقرير إضافي واحد يتم تسليمه للعملاء شهريًا – بشكل مجاني.

وفي سياق ذلك أشار Andrea Riposati، الرئيس التنفيذي لشركة Dante Labs قائلاً، “يعد هذا الإنجاز علامة فارقة لمستخدمي Dante ويستهدف الحاجة المتزايدة لتسلسل الجينوم الكامل الشامل وميسور التكلفة على نطاق عالمي”. “نعمل على تحسين عروضنا بشكل مستمر مع تقدم مجال علم الجينوم، ويعد هذا الأمر بمثابة خطوة هائلة نحو المضي قدمًا لتقديم علم الجينوم في أفضل صوره لعدد أكبر من الأشخاص بأسعار معقولة.”

يتفوق Whole Genome Sequencing على الألواح الصغيرة التقليدية من حيث كونه أوسع وأشمل تحليل للحمض النووي. يقدم هذا النهج الأكثر تخصيصًا إجابات إكلينيكية للوقاية من الأمراض وتتبعها وعلاجها دون إغفال بعض المتغيرات التي لم تتناولها الأساليب الأكثر استهدافًا.

منصة برمجيات Extensa من Dante عبارة عن حل مملوك وقابل للتطوير لتفسير المعلومات الجينية وتحويلها إلى نتائج قابلة للتنفيذ من الناحية الإكلينيكية.

نبذة عن Dante Labs

إنَّ Dante Labs هي شركة بيانات جينومية عالمية تختص ببناء فئة جديدة من تطبيقات الصحة التحويلية وطول العمر تستند إلى تسلسل الجينوم الكامل والذكاء الاصطناعي في هذه التطبيقات. تتضمن أصولنا واحدة من أكبر قواعد البيانات الجينومية التي تم جمعها بموجب موافقات على إجراء الدراسات البحثية، ومنصة برمجيات مسجلة الملكية مصممة لإطلاق العنان لقوة البيانات الجينومية على نطاق واسع، وعمليات مسجلة الملكية تتيح لنا اتباع نهج صناعي في التسلسل الجيني.

جهة الاتصال:

Laura D’Angelo

نائب رئيس علاقات المستثمرين

ir@dantelabs.com

0671 191 0862 39+

www.dantelabs.com