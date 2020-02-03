‫تعاون مشترك بين ( CyberMak & (Kore.ai يثمر عن روبوتات دردشة معتمدة على الذكاء الاصطناعي كخطوة نحو التحول الرقمي

مدينة الكويت ، 3 فبراير 2020 /PRNewswire/ — يسُر شركة CyberMAK Information Systems W.L.L. وهي شركة رائدة عالمياً في مجال التحول الرقمي، أن تعلن عن شراكتها مع شركة “Kore.ai“، وهي منصة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي للمحادثة، حيث ستساعد هذه الشراكة على تعزيز المبادرات الرقمية للعملاء من خلال تمكين التفاعلات بين الإنسان والآلة لتكون أكثر واقعية وفعالية.

من خلال هذه الشراكة، ستوفر CyberMAK مع Kore.ai منصة الذكاء الاصطناعي للمحادثة على مستوى الهيئات والمؤسسات، والتي يمكن نشرها واستخدامها في أماكن العمل أو على السحابة، مما يمكّن الشركات من بناء ونشر روبوتات الدردشة المتقدمة بسرعة وسهولة.

تقدم “Kore.ai ” منصة محادثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي (كخدمة شاملة) تسمح للمؤسسات ببناء واستخدام روبوتات الدردشة / مساعدين افتراضيين مخصصين لخدمة العملاء والموظفين، وتجمع هذه المنصة بين معالجة اللغة الطبيعية والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي في التعاون والتشغيل الآلي على مستوى المؤسسة من خلال واجهات المحادثة، وبالتالي دعم التوجه المتزايد للتحول الرقمي، وتحتوي منصة “Kore.ai ” على محرك متعدد اللغات لمعالجة اللغات الطبيعية (NLP) يدعم أكثر من 30 قناة، ويجعل المواقع الإلكترونية وتطبيقات الجوال تشبه الإنسان في كل التعاملات، ويتكامل مع تطبيقات خلفية متعددة للشركات ويساعد المؤسسات العالمية عبر قطاعات متعددة على الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي للمحادثة دون المساس بالخصوصية أو الأمن أو الامتثال، تجعل هذه الروبوتات التفاعلات الرقمية أسرع وأكثر إنسانية ، مما يؤدي إلى تدفقات مشروطة وتوجيه محادثات الروبوت المستخدم مع تحليل المشاعر ومعالجة النغمات، وتقوم برامج الروبوت التي أنشأتها شركة “Kore.ai ” بتحليل الحالة العاطفية للمستخدمين والمتصلين ونمذجة استجاباتهم لتقديم خدمة ممتازة.

بالإضافة إلى منصة محادثة الذكاء الاصطناعي الرائدة في السوق، تقدم شركة “Kore.ai ” ومقرها أورلاندو حلول الذكاء الاصطناعي التحادثية المستهدفة لتلبية الطلب المتزايد في بعض المجالات مثل:

· المؤسسات الرقمية المساعدين لتحسين تجربة الموظف والإنتاجية،

· روبوتات حلول ذكية مسبقة الصنع لمعظم حالات الاستخدام الشائعة، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد ومكتب مساعدة تكنولوجيا المعلومات وإدارة الموارد البشرية وإدارة علاقات العملاء وخدمة العملاء.

في مقالها عن روبوتات الدردشة ، صرحت “جارتنر” على أنه بحلول عام 2022، سيتفاعل 70٪ من عمال ذوي الياقات البيضاء مع منصات المحادثة يوميًا، ويقول فان بيكر، نائب رئيسالمحللين في غارتنر: “كانت هناك زيادة بنسبة 160٪ في اهتمام العملاء حول تطبيق برامج الدردشة والتقنيات المرتبطة بها في عام 2018 مقارنة بالسنوات السابقة”، “هذه الزيادة كانت مدفوعة بخدمة العملاء وإدارة المعرفة ودعم المستخدم”.

كما صرح كولين ميراندا، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة CyberMAK Information Systems: “تعد الشراكة مع Kore.ai أمرًا استراتيجية لمجموعتنا وسوف تزيد من ريادة CyberMAK وخبرتها في إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات ورعاية العملاء وجودة الخدمة باستخدام برمجيات “بي إم سي” BMC” وأتمتة العمليات الآلية في أي مكان، وتقدم قيمة هائلة وميزة تنافسية لدينا”.

سوف تُمكن كل من شركة CyberMAK Kore.ai & العملاء من الاستفادة من قوة ربوتات الدردشة القائمة على الذكاء الاصطناعي من خلال توفير منصة للتواصل مع العملاء وإجراء محادثات قيمة، وتوفير حلول لمشاكلهم، ولا يؤدي هذا إلى تحسين تجربة العملاء فحسب، بل يتيح للعملاء الحصول على المعلومات المطلوبة بكفاءة في الوقت الفعلي، مما يؤدي إلى الحصول على ولاء العملاء والاحتفاظ بهم، وتقوم منصة الدردشة المبنية على الذكاء الاصطناعي + التعلم الآلي + نظام معالجة اللغة الطبيعية بتسهيل المحادثات الأكثر ذكاءً بين العميل والمستفيدين.

وقال راج كونيرو، مؤسس شركة “Kore.ai ” ومديرها التنفيذي: “من خلال هذه الشراكة، نعتقد أننا سنعمل بشكل مشترك على تقديم قيمة استثنائية للمؤسسات العالمية: تكملة لتقديم خدمات تقنية المعلومات القوية من CyberMAK مع قدرات تكنولوجيا المحادثة الشاملة من وكور دوت إيه آي “، “إن خبرة CyberMAK في مساعدة المؤسسات الكبيرة على إدراك ثمار التحول الرقمي من خلال زيادة رضا العملاء والكفاءة المحسنة، تتماشى مع فلسفتنا المتمثلة في إنشاء مؤسسات ذكية من خلال الذكاء الاصطناعي للمحادثة”.

نبذة عن CyberMAK Information Systems

نجحت CyberMAK في تحسين تجربة خدمة العملاء في مختلف المجالات الصناعية في مناطق جغرافية مختلفة، من خلال دعم العملاء وجودة الخدمة لدينا، وجلب الذكاء الاصطناعي والقدرات المعرفية للمؤسسات، كما ساعدت CyberMAK المؤسسات الكبيرة على التحول رقميا من خلال زيادة رضا العملاء وتعزيز الكفاءة، وكل ذلك له تأثير إيجابي مباشر على تجربة العملاء وزيادة الإيرادات والدخل الصافي للشركة.

ساهمت CyberMAK في نجاح عملائها في أكثر من 3000 مشاركة ناجحة في أكثر من 15 دولة من خلال فرق القيادة متعددة الجنسيات التي تتمتع بخبرة كبيرة في مجال الأعمال والمجال في رعاية العملاء ، وجودة الخدمة، والتشغيل الآلي ، والأمن، وإدارة أصول البرمجيات ، وإدارة السحابات المتعددة ، والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ، وتقييم المخاطر، وإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات وأكثر من ذلك بكثير.

نبذة عن شركة “ Kore.ai “

“Kore.ai ” هي شريك رائد في استخدام الذكاء الاصطناعي في تكنولوجيا المحادثة لأكثر من 2000 شركة عالمية، توفر منصة الذكاء الاصطناعي للمحادثة على مستوى المؤسسات، من البداية إلى النهاية والمتاحة على الإنترنت / السحابية لبناء ونشر وإدارة برامج المحادثة عبر أكثر من 30 قناة رقمية وصوتية مختلفة، تقدم “Kore.ai ” أيضًا حلولًا متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي للمحادثات تركز على خدمات المساعدة الافتراضية للمؤسسات والخدمات المصرفية للأفراد وخدمات الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات. تتعاون “Kore.ai ” مع كبار موردي البرامج المستقلين وخبراء تكامل النظم العالميين (ISVs) لمساعدة الشركات على تلبية احتياجات التحول الرقمي الخاصة بهم.

فازت “Kore.ai ” مرارًا وتكرارًا بجائزة المحلل العالمي وتم إدراجها في دليل سوق جارتنر 2019 الخاص بأنظمة المحادثة، ودليل سوق جارتنر لمساعدي العملاء المرئيين 2019، وايفرست جروب للمحادثة بالذكاء الاصطناعي – تقرير سوق الوكلاء الافتراضيين 2019 ومبدعي “آي دي سي” IDC: منصات برامج الذكاء الاصطناعي للمحادثة 2018، والعديد من الجوائز الأخرى.

لمعرفة المزيد يمكنك زيارة الرابط التالي: kore.ai

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