‫COTTON USA™ يحتفل بقيمة القطن الأمريكي وتأثيره على اليوم العالمي للقطن

واشنطن، 7 أكتوبر 2022 / PRNewswire / — اليوم هو اليوم العالمي للقطن، يحتفل COTTON USA بالمزايا العديدة للقطن وتأثير القطن الأمريكي على مجتمع القطن العالمي. من البذور إلى الملابس، يؤثر تفاني COTTON USA في الجودة والشفافية بشكل إيجابي على صناعة القطن في كل مرحلة.

وقال بروس أثيرلي، المدير التنفيذي لمجلس القطن الدولي: “من صفاتها كألياف طبيعية، إلى فوائد إنتاجها، يلعب القطن الأمريكي دورًا مهمًا في سلسلة التوريد العالمية”. “لقد أدت قدرتنا على الجمع بين القطن عالي الجودة والخبرة في أفضل تقنيات الإنتاج في فئتها إلى بناء ثقة عميقة مع شركائنا في المطحنة والمصنع والتي تفيد الصناعة في نهاية المطاف. وإلى جانب مجتمع القطن، نحتفل بنفوذ القطن وتعاوننا العالمي داخل النظام الإيكولوجي”.

يلتزم مزارعو COTTON USA برفع مستوى أساليب الزراعة المسؤولة وتحسين البيئة للأجيال القادمة. يوفر مزارعو القطن الأمريكيون الملتزمون هذه جودة وشفافية لا مثيل لهما، مع الاستفادة من تقنيات الزراعة المبتكرة التي تؤثر بشكل إيجابي على البيئة وسلسلة التوريد العالمية. مع التقنيات الجديدة والزراعة الدقيقة وممارسات العمل العادلة الصارمة، قاد القطن الأمريكي الطريق إلى عالم أكثر خضرة ولطفًا لسنوات.

لإظهار التزامها بصناعة القطن العالمية، تقدم شركة COTTON USA استشارات فنية رائدة مصممة لنقل المطاحن والمصنعين إلى المستوى التالي من النجاح من خلال COTTON USA SOLUTIONS . تقدم الاستشارات خمسة برامج لبناء الأعمال صممها خبراء مستنيرين بالعمل مع أكثر من 1500 مطحنة في 50 دولة. البرامج مكملة لبعضها البعض لأعضاء U.S. Cotton Trust Protocol® أو الحاصلين على تراخيص COTTON USA .

يشرفنا أن نكون جزءًا من احتفال مجتمع القطن العالمي باليوم العالمي للقطن. لمعرفة المزيد عن اليوم العالمي للقطن، يرجى زيارة www.worldcottonday.com . تابع WorldCottonDay # على وسائل التواصل الاجتماعي وانضم إلى المحادثة العالمية.

نبذة عن COTTON USA : مجلس القطن الدولي ( CCI) ، ذراع ترويج الصادرات للمجلس الوطني للقطن في أمريكا ( NCC) ، هو جمعية تجارية غير ربحية تروج لألياف القطن الأمريكية ومنتجات القطن المصنعة في جميع أنحاء العالم تحت العلامة التجارية COTTON USA . تتمتع CCI بخبرة 60 عامًا في الترويج لألياف القطن الأمريكية ومنتجاتها للتداول والمستهلكين مع مهمة جعل القطن الأمريكي هو الألياف المفضلة للمطاحن/المصنعين والعلامات التجارية/تجار التجزئة والمستهلكين. لمعرفة المزيد، تَفضَّل بزيارة: www.cottonusa.org .