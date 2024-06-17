‫تصحيح — SOUEAST تدخل عالم الموضة: الشريك الحصري للسيارات في أسبوع الموضة في دبي 2025-2026

دبي ، الإمارات العربية المتحدة, Sept. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — أعلنت شركة SOUEAST رسميًا عن شراكة مهمة باعتبارها الشريك الحصري للسيارات في أسبوع الموضة في دبي 2025-2026، مع ظهورها الأول في عرض ربيع/صيف هذا العام في سبتمبر المقبل.ويمثل هذا التعاون الأول من نوعهبين أسبوع الموضة في دبي وعلامة تجارية صينية للسيارات.

الراعي الرسمي للسيارات في أسبوع الموضة بدبي: SOUEAST

يُصنَّف أسبوع الموضة في دبي ضمن أبرز خمسة أسابيع للموضة عالميًا، وقد تأسس بالشراكة بين حي دبي للتصميم (d3) ومجلس الأزياء العربي (AFC) Arab Fashion Council. وبصفته حدثًا ذا أهمية دولية، يركز أسبوع الموضة في دبي على الموضة والوعي البيئي والاستدامة، ملتزمًا بإبراز الطاقة الإبداعية للمدينة وجاذبيتها التجارية، وفي الوقت نفسه ترسيخ مكانتها على الساحة العالمية للأزياء.

تُعد SOUEAST علامة بارزة في عالم السيارات ذات الطابع الحضري العصري، وقد تبنّت منذ تجديدها في عام 2024 فلسفتها “اجعل حياتك أسهل – EASE YOUR LIFE” التي تتماشى بانسجام مع روح أسبوع الموضة في دبي. وتضع العلامة مفهوم الاستدامة والوعي البيئي في صميم استراتيجياتها، مركّزة على تلبية احتياجات التنقل المتنوعة لشباب المدن حول العالم. وخلال هذا العام، طرحت SOUEAST طرازات جديدة في كل من الإمارات والسعودية وقطر والكويت، وارتبطت حملاتها التسويقية بمعالم أيقونية وأماكن عصرية في كل منطقة، لتجذب بسرعة انتباه جيل الشباب. ومن خلال هذه الشراكة، ستنقل SOUEAST فلسفة اجعل حياتك أسهل “EASE YOUR LIFE” ” إلى جمهور عالمي أوسع. كما تخطط الشركة للمضي قدمًا في تعاون استراتيجي مع مصممين عالميين مرموقين، بهدف دمج هندسة السيارات المتطورة مع جماليات الموضة الراقية، وابتكار تجارب تنقل استثنائية تجمع بين الفخامة والتقنية. وستستفيد هذه الشراكة من المنصة المؤثرة لأسبوع الموضة في دبي لترسيخ اتجاهات جديدة في عالم التنقل الحضري.

يشكّل هذا التعاون أول شراكة سنوية لأسبوع الموضة في دبي مع علامة سيارات صينية. وقد أصبح شعار SOUEAST حاضرًا الآن على الموقع الرسمي للحدث كأحد الرعاة. وباعتبارها الشريك الرسمي للسيارات لكل من فعاليات الربيع والصيف والخريف والشتاء، لن تظهر SOUEAST لأول مرة في المعرض في سبتمبر 2025 فحسب، بل ستشارك أيضًا بشكل عميق في فعاليات الموضة الدولية على مدار العام، مما يعزز هوية علامتها التجارية الراقية والدولية.

