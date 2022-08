‫ COCA-COLA، FINE HYGIENIC HOLDING، BIC، CIGNA، VIATRIS، ACCENTURE تتصدر في 2022 الإصدار الأوسط من Break the ceiling touch the sky® 

تواصل مهمة 2029 “من أجل عالم أفضل” تعزيز المساواة بين الجنسين على الصعيد العالمي.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 10 أغسطس 2022 / PRNewswire/ — أعلنت شركة House of Rose Professional Pte. (HORP) اليوم أن كبار المديرين التنفيذيين من Coca-Cola, Fine Hygienic Holding, BIC, Cigna, Viatris و Accenture سيقودون مديرين تنفيذيين من فئة C-Suite لتبادل أفضل ممارساتهم للقيادة والتنوع والشمول والنجاح في طبعة 2022 الشرق الأوسط من Break the ceiling touch the sky® – قمة النجاح والقيادة للنساء ، المقرر عقدها في دبي في 1 سبتمبر 2022. كما سينضم إلى هذا اليوم العديد من قائمة Break the ceiling touch the sky® من النساء الأكثر إلهامًا في القيادة في الشرق الأوسط، والتي تم الإعلان عنها مؤخرًا. وتعد القمة عاملاً تمكينيًا رئيسيًا لمهمة HORP 2029 من أجل عالم أفضل – مبادرة السنوات العشر لتشكيل عالم أفضل من خلال التنوع (في الجنس البشري) والشمولية والقيادة والأعمال.

الشركات التي ترغب في الاستفادة من هذه المبادرة الفريدة عبر الصناعات المدعومة من قبل الشبكة العالمية Break the ceiling touch the sky® يجب عليها الاشتراك كشركات مشاركة على https:// houseofroseprofessional.com/ btctts-world-tour-2022/middle- east-2022/

من بين المتحدثين في الأول من سبتمبر 2022، جيمس مايكل لافيرتي، الرئيس التنفيذي لشركة Fine Hygienic Holding ؛ ليتيسيا كاشينو، أوراسيا والشرق الأوسط – رئيس فئات الترطيب والرياضة والشاي والقهوة، شركة كوكا كولا؛ أيمن مختار، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا والشام، Viatris ؛ جيروم درويش، الرئيس التنفيذي للصحة المحلية والخدمات الصحية، Cigna International Markets، Cigna ؛ بيتر فان دن برويك، نائب الرئيس الأول، المدير العام للشرق الأوسط وإفريقيا، BIC ؛ أليكسيس لاكانويت، المدير العام الإقليمي الأول، Accenture الشرق الأوسط، ماري أوكسلي، نائب الرئيس للتسويق والمبيعات – الشرق الأوسط وأفريقيا، DHL Global Forwarding ؛ فيشنو كالرا، نائب الرئيس، أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، شركات Ethicon، Johnson & Johnson Medical Devices ؛ كيرستي كوين، CHRO، Fine Hygienic Holding ؛ لوتشيانو بولي، رئيس الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا (MEAT)، Dow للكيماويات؛ فيديا رامناث، رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، Emerson ؛ كلوديا نافارو، نائب الرئيس للتسويق في أوراسيا والشرق الأوسط، شركة كوكا كولا؛ بانالي لوثرا مالهوترا، مدير التسويق والاتصال المؤسسي، بنك راك بنك؛ أحمد عبد الوهاب، المدير العام لشركة Mars Gulf ؛ ليندا براون، رئيس الاتصال المؤسسي – الشرق الأوسط ومصر، BASF ؛ نديم بيج، رئيس الموارد البشرية، Aramex ؛ سوارناليكا شيتي، رئيس المبيعات والتوزيع – حياة الشركة والمعاشات التقاعدية، الشرق الأوسط، Zurich International ؛ ليان براغانزا دي سيلفا، رئيس مكتب التسويق، MEA، Cigna ، إلخ.

Break the ceiling touch the sky® هو المنتدى الرائد في العالم للنساء في القيادة، بعد أن ألهم عدة آلاف من القادة ومكنهم من تحقيق نجاح أكبر عبر الطبعات في أمريكا الشمالية وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأنز منذ عام 2015. تجمع القمة قادة من أفضل الشركات الرائدة في العالم لتبادل أفضل الممارسات حول القيادة والتنوع والشمولية والنجاح.

وأضافت كلوديا نافارو، نائبة الرئيس للتسويق في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط لدى شركة كوكا كولا، “التنوع والإدماج قريبان من قلوبنا. نحن نسعى جاهدين لخلق بيئة عمل تُمكِّن وتُثقِّف وتُلهِم التنوع الثقافي والجنساني عبر جميع مستويات المؤسسة. كما نؤمن بأن التنوع هو مقدمة لثقافة التعاطف والابتكار. يسعدنا أن نتشارك مع قمة Break the ceiling touch the sky ® والتي ستمنح المشاركين فرصة للتعلم من الآخرين، ومشاركة أفضل الممارسات، والتواصل مع أقرانهم وتخطيط دوراتهم الفردية من أجل تحقيق النجاح”.

وعلق جيمس مايكل لافيرتي، الرئيس التنفيذي لشركة فاين هيجينيك القابضة، قائلا: “لقد عقدنا شراكة مع Break the ceiling touch the sky ® منذ عام 2018، وشهدنا تقدمًا رائعًا وتأثيرًا إيجابيًا على نتائج أعمالنا من التنوع والشمول بين الجنسين من خلال التعلم والمشاركة في القمة. ونحن فخورون بأن نكون الراعي البلاتيني لنسخة الشرق الأوسط لعام 2022 من Break the ceiling touch the sky ، وهو منتدى نعلم أننا سنستلهم فيه مرة أخرى من العديد من الشركات الكبرى الأخرى، وسنكون قادرين أيضًا على مشاركة تقدمنا وأفضل ممارساتنا”.

علق أنتوني أ. روز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، House of Rose Professional ومؤسس Break the roof touch the sky ® العالمية ، “ستمكن طبعة 2022 الشرق الأوسط من Break the ceiling touch the sky ® في 1 سبتمبر 2022 الشركات المشاركة من إلهام وتمكين قادتها في القمة. وتصبح الشركات المشاركة جزءًا من برنامج Break the ceiling touch the sky ® العالمي – من خلال التعلم والمشاركة من أجل النجاح والنمو بين أفضل القادة والمؤسسات على مستوى العالم “.

House of Rose Professional Pte. Ltd® هي شركة رائدة عالميًا في مجالات الأعمال المتعلقة بالمواهب والتدريب والتحول من خلال علامات Break the roof touch the sky® و Dream Job International® و CEOSmith ® التجارية.

يمكن للشركات التسجيل في نسخة الشرق الأوسط 2022 في Break the ceiling touch the sky® ، على https:// houseofroseprofessional.com/ btctts-world-tour-2022/middle- east-2022/

الاتصال للاستفسارات:

أنطوني أ. روز

House of Rose Professional Pte. Ltd.

البريد الإلكتروني: anthony@ houseofroseprofessional.com