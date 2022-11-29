‫ Cloud4C توقع مذكرة تفاهم مع “أوراكل” لتوسيع نطاق حلول الحوسبة السحابية في الشرق الأوسط

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 29 نوفمبر2022 /PRNewswire/ — أعلنت Cloud4C، أحد أعضاء شبكة شركاء “أوراكل” (Oracle PartnerNetwork )، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة “أوراكل” على هامش معرض “جيتكس جلوبال 2022″، وتهدف الاتفاقية لتوسيع نطاق الحلول السحابية في الشرق الأوسط مما يوفر للمؤسسات بنية تحتية رقمية متطورة تتيح لها إدارة أعمالها بشكل أكثر كفاءة مرونة، ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في توفير الخدمات الذكية القائمة على السحابة ومجموعة متميزة من التقنيات المبتكرة بالإضافة لخفض تكلفة تنفيذ تلك الخدمات والحلول. وبذلك، ستتمكن شركات المنطقة من الاستفادة من الخدمات السحابية القائمة على سحابة أوراكل (Oracle Cloud Infrastructure) وخدمات Cloud4C في نفس الوقت من خلال اتفاقية تعاقد واحدة.

وبموجب هذا التعاون، ستساعد “أوراكل” في تدريب وتحسين الكفاءات في المنطقة، مع وضع خطط العمل المناسبة للشركات الراغبة في الاستعانة بسحابة Oracle Cloud Infrastructure في رحلتها نحو التحول الرقمي. وبصفتها شريكًا في تنفيذ وإدارة الخدمات، ستستعين Cloud4C بآليات مبتكرة لضمان تنفيذ المشاريع بشكل فعال وتمكين العملاء من تحقيق أقصى استفادة منها.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمؤسسات الاستفادة من نماذج التحول الرقمي الجاهزة التي تُعدها Cloud4C ، ونموذج الخدمات الهجين، مع استضافة الخدمات في الدولة التي تعمل بها المؤسسة من خلال “منصة عمليات المعالجة الذاتية” ( SHOP ) التي تديرها Cloud4C . وبذلك، تتمكن المؤسسات من تطوير خدماتها السحابية بشكل أسرع وأكثر كفاءة مع ضمان الامتثال باللوائح والقوانين المطبقة.

تم توقيع مذكرة التفاهم في 13 أكتوبر خلال معرض “جيتكس جلوبال 2022” Global من قبل راكيش ريدي ــ المدير الإقليمي لِـ Cloud4C في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ــ ونيك ريدشو ــ نائب الرئيس الأول لتقنيات الحوسبة بشركة “أوراكل” في الشرق الأوسط وأفريقيا، وبحضور عدد من كبار ممثلي الشركتين.

وتعليقًا على الاتفاقية، قال راكيش ريدي: “يسعدني الإعلان عن توقيع اتفاقية شراكة جديدة بين Cloud4C وأوراكل لمساعدة الشركات في الشرق الأوسط على الاستفادة من الخدمات السحابية المتطورة. وسيتم تقديم هذه الخدمات جنبًا إلى جنب مع نظام نقل البيانات، ونظام الخدمات المدارة آليًا، والحلول التقنية المتخصصة المصممة وفقًا لاحتياجات كل قطاع (مثل الخدمات المخصصة لقطاع الخدمات المصرفية والمالية وقطاع التأمين). وهي مزيج مثالي للشركات الطموحة في المنطقة. “

من جهته، قال نيك ريدشو: تُعد سحابة “أوراكل” Oracle Cloud Infrastructure) ) المنصة السحابية المفضلة للمؤسسات من جميع القطاعات، ونحن نلتزم بدعم جهود التطوير والابتكار لعملائنا في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال تقديم أحدث التقنيات والحلول السحابية. وفي ظل معرفتها الواسعة بالمنطقة وقدراتها المتميزة في مجال تكنولوجيا المعلومات والحوسبة السحابية، فإن Cloud4C تُعد شريكًا مثاليًا لنا خلال هذه الرحلة “.

نبذة عن Cloud4C

لمعرفة المزيد عن شركة Cloud4C ، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني: https://www.cloud4c.com/

نبذة عن Oracle PartnerNetwork

لمعرفة المزيد يرجى زيارة http://www.oracle.com/ partnernetwork .

العلامات التجارية

تُعد Oracle ، و Java ، وماي إس كيو إل ( MySQL ) علامات تجارية مسجلة لصالح شركة Oracle .

رافي شانكار ك

‎ +65-87190012

ravi.shankar@cloud4c.com