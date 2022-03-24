‫CGTN : بينغ ليوان تلقي كلمة عبر مؤتمر بالفيديو حول اليوم العالمي لمكافحة السل 2022

بكين، 25 مارس 2022 / PRNewswire / — حضرت بينغ ليوان، زوجة الرئيس الصيني شي جين بينغ وسفيرة النوايا الحسنة لمنظمة الصحة العالمية للسل وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، مؤتمرًا بالفيديو لليوم العالمي للسل 2022 يوم الخميس.

وقالت بينغ: “خلال السنوات الأخيرة، وبفضل العمل الشاق لمنظمة الصحة العالمية والجهود المشتركة للمجتمع الدولي، حقق العالم تقدما ملحوظا في مكافحة السل”.

“تأخذ الحكومة الصينية الوقاية من السل وعلاجه على محمل الجد وقد أدرجتهما ضمن استراتيجية الصين الصحية. وأنشئت صناديق خاصة، وتم توفير فحوص المتابعة المجانية والأدوية المضادة للسل للمرضى، ويجري بذل المزيد من الجهود للترويج للتقنيات التشخيصية والأدوية الجديدة. ونتيجة لذلك، تم الحفاظ على معدل الشفاء من السل فوق 90 في المائة”.

وأشارت بينغ إلى أن الحكومة الصينية وجميع قطاعات المجتمع تقدم الرعاية بنشاط لمرضى السل، مما يضمن عدم تأثر العلاج بالوباء.

كما شاركت تجربتها في المشاركة في الوقاية من السل ومكافحته في البلاد، حيث زارت العديد من المؤسسات الطبية والمدارس والمجتمعات المحلية في السنوات الماضية.

وأضافت: “في الصين، يعمل أكثر من مليون متطوع على زيادة الوعي العام بالوقاية من السل وعلاجه ومساعدة مرضى السل وتقديم الدعم لهم”.

يصادف 24 مارس اليوم العالمي السابع والعشرين للسل. وباعتبار السل أحد أقدم الأمراض المعدية، فقد ابتلي العالم به لقرون. ومع ذلك، وعلى الرغم من الوعي المتزايد والتصميم القوي على القضاء عليه، لا يزال المرض عنيدًا.

https://news.cgtn.com/news/ 2022-03-24/Peng-Liyuan- addresses-video-conference-on- World-TB-Day-2022-18EM3kcPNsc/ index.html