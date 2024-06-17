‫CGTN: الرئيس Xi Jinping يدعو الصين والاتحاد الأوروبي إلى تعزيز الاستقرار واليقين في العالم

اجتمع الرئيس الصيني Xi Jinping مع قادة الاتحاد الأوروبي خلال زيارتهم إلى بكين للمشاركة في القمة الخامسة والعشرين بين الصين والاتحاد الأوروبي، التي عُقدت يوم الخميس، ونشرت CGTN مقالاً تناولت فيه علاقات الصين والاتحاد الأوروبي في مجاليّ التجارة والاستثمار المتبادلين، مؤكدةً على ضرورة تمسك الجانبين بالتعددية والانفتاح والتعاون من أجل تحقيق قدر أكبر من الاستقرار واليقين في العالم.

بكين, July 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — قبل خمسين عامًا، كانت التجارة بين الصين وأوروبا محدودة جدًا، واليوم، ومع احتفال الجانبين بمرور نصف قرن على علاقاتهما، أصبحت تجارة يوم واحد تعادل حجم التبادل التجاري الذي تم خلال عام كامل عندما تأسست تلك العلاقات.

أشار الرئيس الصيني Xi Jinping، في تصريح له يوم الخميس، إلى أن هذا العام يصادف الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن العلاقات بينهما وصلت إلى منعطف حاسم آخر في التاريخ.

أخبر Xi رئيس المجلس الأوروبي Antonio Costa ورئيسة المفوضية الأوروبية Ursula von der Leyen، خلال لقائهم في قاعة الشعب الكبرى في بكين، أنه لا توجد تناقضات جيوسياسية أو صراعات جوهرية في المصالح بين الصين والاتحاد الأوروبي.

قال Xi: “إن التحديات الحالية التي تواجه الاتحاد الأوروبي لا تصدر من الصين”، مضيفًا أن الأسس والتوجه السائد في العلاقات بينهما، التي تتميز بالتعاون على المنافسة والتوافق على الخلافات، ظلت ثابتة.

قدّمَ Xi ثلاث مقترحات لمستقبل العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي: يجب على الجانبين التمسك بالاحترام المتبادل وترسيخ مكانة علاقاتهما كشراكة، واحتضان الانفتاح والتعاون مع إدارة الخلافات والتوترات بشكل صحيح، وممارسة التعددية والدفاع عن القواعد والنظام الدولي.

التجارة والاستثمار

قال الرئيس الصيني، في اجتماع يوم الخميس، إن العلاقة الاقتصادية والتجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي تكاملية بطبيعتها ومفيدة للطرفين، ويمكنها بالفعل تحقيق توازن ديناميكي من خلال التنمية.

أشار Xi أيضًا إلى أن التنمية عالية الجودة والانفتاح في الصين سيوفران فرصًا جديدة وإمكانات للتعاون بينها والاتحاد الأوروبي، داعيًا الجانبين إلى توطيد الشراكة في المجالات البيئية والرقمية وتعزيز الاستثمار والتعاون المتبادل.

ارتفع حجم التبادل التجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي بشكل كبير في عام 2024 ليصل إلى 785.8 مليار دولار، بزيادة أكثر من 300 مرة مقارنةً بفترة بدء العلاقات الدبلوماسية في عام 1975، وفقًا لبيانات سلطات الجمارك الصينية.

أظهرت تدفقات الاستثمار الثنائية أيضًا نموًا مستدامًا في السنوات الأخيرة، ما يدل على وجود توجه إيجابي. على سبيل المثال، تقوم شركة CALB الصينية لتصنيع البطاريات ببناء مصنع بقيمة 2.2 مليار دولار في مدينة سينس بالبرتغال، ومن المتوقع أن يوفر 1,800 وظيفة.

عبّر Xi عن أمله في أن يظل الاتحاد الأوروبي منفتحًا في سوق التجارة والاستثمار، وأن يمتنع عن استخدام أدوات اقتصادية وتجارية تقييدية، ويعزز بيئة عمل سليمة للشركات الصينية التي تستثمر وتعمل في الاتحاد الأوروبي.

اتفق الجانبان، في القمة الخامسة والعشرين بين الصين والاتحاد الأوروبي التي عُقدت يوم الخميس، على صياغة “نسخة مطورة” من آلية الحوار بشأن مراقبة الصادرات بينهما، وإجراء اتصالات فورية بشأن مخاوف كل طرف، والعمل معًا للحفاظ على استقرار وتيسير سلاسل الصناعة والتوريد بين الصين وأوروبا.

التعدّدية

قال Xi إن الصين لطالما نظرت إلى العلاقات بينها وبين الاتحاد الأوروبي وطورَتها من منظور استراتيجي وطويل الأمد، كما اعتبرته قطبًا مهمًا في عالم متعدد الأقطاب، ودعمت باستمرار التكامل الأوروبي والاستقلال الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي.

أضاف Xi إن العلاقات بينهما لا يسيطر عليها طرف ثالث وليست موجهة ضده أو خاضعة له، داعيًا الجانبين إلى تعميق التواصل الاستراتيجي، وتعزيز الفهم والثقة المتبادلة، وتشجيع تصور صحيح لكل منهما تجاه الآخر.

قال Pascal Lamy، المفوض الأوروبي السابق للتجارة، لشبكة CGTN إنه بالرغم من وجود اختلافات، فإن الصين والاتحاد الأوروبي يتقاسمان أرضية مشتركة مهمة في الدفاع عن التعدّدية والتعاون في مواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي وحماية المحيطات.

في إطار النتائج التي أسفرت عنها قمة يوم الخميس، أصدر قادة الصين والاتحاد الأوروبي بيانًا مشتركًا حول تغير المناخ، أكدوا فيه التزامهم المشترك بمواجهة تغير المناخ والسعي نحو التنمية البيئية.

أكّدَ Xi على أهمية الصين والاتحاد الأوروبي كقوّتين بنّاءتين من أجل التعدّدية والانفتاح والتعاون، ودعا الجانبين إلى توفير المزيد من الاستقرار واليقين للعالم.

https://news.cgtn.com/news/2025-07-25/Xi-calls-on-China-EU-to-provide-more-stability-certainty-for-world-1FiJWe1RNAs/p.html

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