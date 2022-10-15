‫Centurion Invest تؤمن صفقة حصة كبرى بالشراكة مع محسن بيرق رئيس مجلس إدارة مجموعة AB القابضة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 15 أكتوبر 2022 / PRNewswire / — يسر Centurion Invest أن تعلن عن شراكة استراتيجية مع محسن بيرق، قطب العقارات الملياردير، وهو فاعل خير معروف، ومن خلال شركته القابضة ومجموعته الاستثمارية، ستدير قريبًا بورصة العملات الرقمية رقم 1 في المنطقة. تعاونت مجموعة AB القابضة في تركيا مع شركة Centurion & Co Dubai المدعومة من مكتب عائلي إماراتي لتمكين بورصة أسهم AB في صفقة بملايين الدولارات.

استحوذت Centurion على حصة الأغلبية في ABStocks وهي بورصة تركية منظمة وهي جزء من مجموعة AB القابضة. ستوفر هذه الشراكة صندوقًا جديدًا للابتكار بقيمة 40 مليون دولار، لمشروع قائم على التكنولوجيا في منطقة بودروم لتوسيع Centurion Invest إلى هذه المنطقة التي تشهد زيادة في اعتماد العملة المشفرة والاهتمام بها. ستقدم Centurion للمجتمع التركي منتجات حصرية مصممة خصيصًا من خلال خطط مجمعات السيولة الخاصة بها، وبطاقة CIX Crypto Visa وبرامج الرهان، بالإضافة إلى عروض الشركاء والإحالة.

سيتم تمكين البورصة التي تم تغيير علامتها التجارية من خلال استثمار قدره 40 مليون دولار على مدى السنوات ال 3 المقبلة مع إدارة جديدة ورؤية جديدة واضحة المعالم، مع احتساب الزيادة في تداول الأزواج لتصل إلى حوالي 300.

ستصبح أسهم AB بورصة ABC ، وهي شركة Centurion . ستقدم الشراكة التعاونية مشاريع وفرصًا جديدة مع شريك Centurion المرموق: ABG Token. من المقرر أن تصبح ABG Token رمزًا للتطوير العقاري والاستثمار لتمكين مشاريع مبتكرة وذكية وصديقة للبيئة والعافية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بما في ذلك التفرد للاستثمار في ABGMeta أول Metaverse تركي.

$ CIX ، الرمز المميز الأصلي لشركة Centurion Invest ويدعم النظام البيئي لهذا الاستحواذ الذي سيوسع فائدته لتشمل العقارات و 84 مليون مستخدم جديد. في الواقع، سيحصل حاملو $ CIX على مزايا إضافية عند شراء العقارات في أي من مشاريع مجموعة AB ، على سبيل المثال لا الحصر، خصومات تصل إلى 10%. وعلاوة على ذلك، سيعزز $ CIX مكانة الرمز المميز لمجموعة البركة المصرفية وتطورات المجموعة العقارية التابعة لشريكنا كرمز مميز حصري لمرافق الدفع، مع حالات استخدام متعددة تشمل الإيجار وإدارة المرافق والاستثمار والمزيد.

سيعقد مؤتمر صحفي في واحدة من أرقى أنماط الحياة في مجموعة AB في بودروم، تركيا في 8 أكتوبر 2022 للإعلان للصحافة الدولية ووسائل الإعلام المحلية والقادة عن خارطة الطريق الواعدة لهذه الشراكة المثيرة.

وسيشارك عدد من الضيوف الحصريين المختارين في هذا الحدث يوم 8 أكتوبر، في مدينة بودروم حيث سيكون الثلاثة إعلانات رئيسية.

ستستضيف المجموعة حفل إطلاق فاخر لتقدم لوسائل الإعلام التركية والعالمية خطط ورؤية الشراكة المستقبلية، بما في ذلك:

· الإطلاق المباشر ل ABG Token ، على Centurioninvest.com Exchange ، مما يجعل ABG Token متاحًا للجميع في جميع أنحاء العالم

· الإعلان الرسمي عن ABC Exchange على الهواء مباشرة.

· إطلاق بطاقة CIX Crypto Visa المدعومة من CIX

للتواصل: contact@centurioninvest.com, +33 1 76 43 03 65