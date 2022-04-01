‫‫Censys تنمو بصمتها العالمية مع عمليات أوروبية جديدة وشبكة واسعة من العملاء والشركاء

الشركة تعرض حلها الرائد لإدارة أسطح الهجمات في DTX Manchester 2022 وسط اهتمام متزايد برؤية أصول الإنترنت

آن أربور، ميشيغان، 28 أبريل، 2022 / PRNewswire / — Censys المزود الرائد لإدارة أسطح الهجمات المستمرة، أعلنت اليوم عن المرحلة التالية من استراتيجية نموها من خلال توسيع الأعمال الدولية للشركة إلى الأسواق الأوروبية. بعد جولة تمويل السلسلة B التي بلغت قيمتها 35 مليون دولار والتي تم الإعلان عنها في يناير، أدى الأداء القوي للأعمال والاستثمار في Censys إلى زيادة فريق الشركة بنسبة 50%، مما يعزز مهمتها لتمكين المؤسسات من إدارة أصولها ومخاطرها التي تواجه الإنترنت بشكل شامل.

وقال براد بروكس، الرئيس التنفيذي لشركة Censys : “يعد إطلاق مكتبنا الأوروبي خطوة تالية حاسمة ويوفر الوصول إلى سوق استراتيجية رئيسية بينما نواصل تأسيس ريادة Censys في مجال الأمن السيبراني”. “لقد شهد فريقنا بالفعل هذا النمو المثير للإعجاب في عام 2022 ونتطلع إلى تقديم منصتنا المبتكرة لإدارة أسطح الهجمات إلى منطقة جديدة من العملاء في أوروبا.”

التوسع في أوروبا جنبًا إلى جنب مع أول شراكة استراتيجية تركز على أوروبا مع EveryCloud وهي منصة لأمن البريد الإلكتروني مقرها المملكة المتحدة من خلال Hornetsecurity ، تمكن من زيادة التوظيف والعمليات الإقليمية لتوسيع نطاق الوصول إلى منتجات Censys والوصول إلى الأعمال. يعزز هذا الاستثمار قدرة Censys على خدمة وحماية العملاء في جميع أنحاء العالم مع إزالة التخمين من فهم وحماية البصمة الرقمية للمؤسسة. تمكن Censys الشركات من الأدوات والرؤى لإدارة سطح هجومها بفعالية، دون المساس بسرعة الأعمال.

منذ عام 2009، كان الغرض من EveryCloud هو إعطاء قيمة لأقسام تكنولوجيا المعلومات ومؤسساتها الأوسع. وستعزز شراكة “ Censys ” مجموعة “ EveryCloud من أفضل الحلول الأمنية السحابية”، مما يتيح لعملائها الوصول إلى مجموعة بيانات ومنتجات “ Censys “.

وقال بول ريتشاردز، مدير EveryCloud : “يستمر اعتماد السحابة في النمو بسرعة، ووجود حل لتوفير رؤية للأصول السحابية المدارة وغير المدارة لمؤسستك أمر مهم للغاية”. “تمنح إدارة Attack Surface فرق تكنولوجيا المعلومات الثقة التي يحتاجونها لضمان قدرتهم على مواكبة المخاطر الأمنية المحتملة عبر البصمة الرقمية الكاملة لمؤسستهم.”

أدى النمو السريع لشركة Censys إلى توسع الشركة في أوروبا ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، مما أدى إلى انضمام جيمس ديبراجا إلى الشركة كمدير إداري وكبير مسؤولي التسويق في Censys International لقيادة المكتب الجديد الذي يقع مقره الرئيسي في دبلن، أيرلندا. ومن خلال أكثر من 25 عامًا من الخبرة في هذا المجال، ستشرف ديبراغا على الوجود الأوروبي لشركة Censys والتوسع الدولي المستمر من خلال الاستثمار المحلي والتوظيف في المبيعات والتسويق ونجاح العملاء وإدارة قنوات الشركاء.

لمزيد من المعلومات حول التوسع الأوروبي لشركة Censys ، تفضل بزيارة جناحنا في DTX Manchester في الفترة من 27 إلى 28 أبريل 2022.

لمحة عن Censys

Censys, Inc.™ هي المزود الرائد للإدارة المستمرة لسطح الهجوم . تأسست Censys في عام 2013 في آن أربور بولاية ميشيغان، وتمنح المؤسسات الرؤية الأكثر شمولًا في الوقت الفعلي في العالم للشبكات والأجهزة العالمية. يعتمد عملاء مثل FireEye و Google و NATO والقوات المسلحة السويسرية ووزارة الأمن الداخلي الأمريكية وأكثر من 10% من Fortune 500 على منصة الرؤية المستمرة للشركة على الإنترنت لاكتشاف تهديدات الأمن السيبراني ومنعها. في Censys ، يمكنك أن تكون نفسك. تحبها أن تكون هكذا التنوع يغذي مهمتنا، ونحن ملتزمون بالاندماج عبر العرق والجنس والعمر والهوية. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة censys.io واتبع Censys على تويتر.