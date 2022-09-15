‫Casio تطلق طراز PRO TREK ثماني الأضلاع بإطار معدني 

تصميم مستوحى من Bushcraft ، أفضل طراز في الهواء الطلق

طوكيو، 15 سبتمبر 2022 / PRNewswire / — شركة Casio Computer Co. ، Ltd . أعلنت اليوم عن إطلاق الساعة PRW-6900Y و PRW-6900YL بإطار معدني ثماني الأضلاع لخط PRO TREK الخاص بها للساعات الخارجية.

يوفر خط PRO TREK خدمة في الهواء الطلق تحظى بتقدير متسلقي الجبال والمسافرين وكل من يحب الهواء الطلق. تم تجهيز هذه الساعات الثلاث الجديدة بمستشعر ثلاثي (بوصلة رقمية، وبارومتر/مقياس ارتفاع، ومقياس حرارة )، بالإضافة إلى استقبال موجات الراديو متعددة النطاقات 6 من ست محطات إرسال حول العالم، ونظام شحن شمسي قوي لتوفير طاقة ثابتة لهذه الوظائف وأكثر.

تجمع ساعات PRW -6900 Y و PRW -6900 YL بين مستشعرات PRO TREK ووظائف ضبط الوقت، وهي ساعات خارجية مستوحاة من حرفة الأدغال،*1 فن التخييم في البرية الذي يحبه العديد من عشاق الهواء الطلق.

*1 أصبح أسلوب الحرف اليدوية، الذي يستمتع فيه المعسكرون بالعيش في الطبيعة مع الحد الأدنى من الأدوات مثل الفأس والسكين، والبقاء على قيد الحياة من خلال معرفتهم بالأماكن الخارجية، شائعًا بشكل متزايد، خاصة بين المعسكرين الخبراء.

يتميز الإطار الثماني الأضلاع المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ بحواف مستدقة، مما يستحضر الحافة الحادة لفأس خشبي قوي. محيط الجزء العلوي من الإطار مطحون بخطوط دقيقة، في حين أن الحواف والجوانب المدببة مصقولة بتشطيبات خط الشعر والمرآة ومطلية بالأيونات لإعطاء انطباع حاد وصعب. تم تصميم سطح المينا لالتقاط مظهر الحديد الزهر للفرن الهولندي. بالإضافة إلى استخدام يد ثانية مع نظام ألوان مستوحى من حريق المخيم، تشير يد مؤشر القرص المثبت إلى شفرة سكين التخييم، مما يجلب المزيد من عناصر Bushcraft إلى التصميم.

تثبت Casio التزامها تجاه البيئة من خلال صنع السوار * 2 والعلبة من بلاستيك الكتلة الحيوية، باستخدام المواد الخام من بذور الخروع والذرة. من المتوقع أن تساعد مواد الكتلة الحيوية البلاستيكية المنتجة من مصادر متجددة في تعزيز التحول إلى الاقتصادات الدائرية والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. بالإضافة إلى ذلك، تتميز PRW -6900 YL بسوار من الجلد المقاوم للهب تم تطويره حديثًا والذي يصمد حتى عندما تضربه الشرر المتطاير.

*2 سوار PRW -6900 YL غير مصنوع من بلاستيك الكتلة الحيوية. الموديل اللون السوار PRW-6900Y-1 أسود بلاستيك Biomass PRW-6900Y-3 كاكي PRW-6900YL بني الجلد