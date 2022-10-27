‫Casio تطلق ساعة PRO TREK المصممة بالتعاون مع MAMMUT

سوار قماشي، مصنوع من قوارير بلاستيكية معاد تدويرها، مطبوعة بمناظر خلابة للجبال الثلجية

طوكيو، 27 أكتوبر 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة Casio Computer Co. ، Ltd . اليوم عن إطلاق أحدث إضافة إلى خط PRO TREK من الساعات الخارجية. تعد PRW-61 MA الجديدة نموذجًا تعاونيًا مصممًا مع العلامة التجارية السويسرية في الهواء الطلق MAMMUT .

الإصدار الأخير PRW-61 MA هذا يجمع PRO TREK و MAMMUT معًا للحصول على تصميم مثالي لنمط الحياة الحضري في الهواء الطلق.

تأتي الساعة مع سوار قماشي وسوار يوريثان ناعم قابل للتبديل يناسب مجموعة متنوعة من المناسبات وأنماط الملابس المختلفة. يتميز سوار القماش الأساسي بطباعة MAMMUT Alpine أحادية اللون في جميع أنحاء الجبال الثلجية التي تشتهر بها تصاميم العلامة التجارية الخارجية. العلامة على الشريط مطرزة بشعار ماموث MAMMUT . سوار اليوريثان الناعم هو تصميم أسود بسيط مع شعار الماموث على حلقة السوار المطاطي للارتداء اليومي. تتضمن الساعة أيضًا اللون البرتقالي الماموت المميز على شعار العلامة التجارية على قرص الساعة وعقارب الساعة والدقيقة والأزرار ولهجات التصميم الأخرى.

ومن الجوانب الهامة الأخرى لهذا التعاون التزام كلتا العلامتين التجاريتين بالحفاظ على البيئة. تركز MAMMUT على القضاء على المواد الخطرة من عمليات التصنيع الخاصة بها أثناء تطويرها للمنتجات المستدامة، وتعد PRO TREK أول خط كاسيو يدمج أجزاء الساعة المصنوعة من بلاستيك الكتلة الحيوية الصديقة للبيئة، والتي تم تقديمها في مارس 2022. تعكس علامة PRW-61 MA شغف الحفاظ على الطبيعة التي تشترك فيها العلامة التجارية الخارجية، وتستخدم مواد مستدامة. سوار القماش مصنوع من مواد الحيوانات الأليفة المعاد تدويرها من الزجاجات البلاستيكية وغيرها من المواد البلاستيكية، في حين أن سوار اليوريثان الناعم مصنوع من بلاستيك الكتلة الحيوية باستخدام المواد الخام من بذور الخروع والذرة. الحالة والحالة الخلفية مصنوعة أيضًا من بلاستيك الكتلة الحيوية.

بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز الساعة بنظام الشحن Tough Solar ، والذي يحول بشكل فعال الضوء من الشمس ومصابيح الفلورسنت ومصادر أخرى لتشغيل الساعة، مما يلغي الحاجة إلى استبدال البطارية بانتظام، وبالتالي تقليل التأثير البيئي بشكل أكبر.

لمزيد من المعلومات https://www.casio.com/intl/ news/2022/1027-prw-61ma/ :