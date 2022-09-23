‫Bin Yousef Cargo تقدم حلول شحن متميزة مدعومة بـ 37 عامًا من التميز اللوجستي والتشغيلي في جميع أنحاء العالم 

من خلال شراكات قوية مع الشبكات المشهورة عالميًا، فإن الشركة مجهزة جيدًا للتعامل مع أكبر حدث رياضي عالمي في عام 2022

الدوحة، قطر, 22 سبتمبر / أيلول 2022 /PRNewswire/ — أكد Bin Yousef Cargo، المزود اللوجستي الرائد في قطر، تهيئته واستعداده للتعامل مع الخدمات اللوجستية لأكبر حدث رياضي عالمي يتوقع عقده في قطر هذا العام.

اعتراضات سلاسل التوريد العالمية التي سببتها جائحة COVID-19 والتي عززتها الحرب في أوكرانيا والجو الاقتصادي غير المستقر أدت إلى تحول صناعة الشحن والشحن إلى مسار عقبة مليء بالعديد من التحديات أهمها ارتفاع تكلفة الشحن، وعدم وجود مساحة للشحن، وطول وقت العبور، وانخفاض وتيرة الشحن الجوي، من بين أمور أخرى. وسط هذا النظام البيئي غير المستقر، برز Bin Yousef Cargo كواحد من أكثر اللاعبين مرونة، وقدرته على تجاوز الأزمة.

وقد ضمنت خبرة Bin Yousef Cargo البالغة 37 عامًا وشبكة الشركاء العالمية والعمليات اللوجستية الفعالة استمرار تدفق الشحنات من وإلى قطر بسلاسة وكفاءة.

استعدادًا لحدث كرة القدم الذي طال انتظاره وأكبر حدث عالمي، فاز Bin Yousef Cargo من خلال مشهد الشحن بعد الوباء من خلال توفير حلول بديلة للعملاء لتسهيل الشحنات وتسريعها. والشركة معتمدة أيضًا بموجب اتفاق النقل البري الدولي، وهو نظام جمركي دولي للمرور العابر يشمل 66 بلدًا لتقليل وقت المرور العابر بين الحدود. بالإضافة إلى ذلك، تم اعتماد شركة Bin Yousef Cargo كمشغل اقتصادي معتمد (AEO) ، مما يعني أنها معتمدة من قبل إدارة الجمارك الوطنية للحصول على تخليص جمركي أسرع.

وقال ديفيد فورد، الرئيس التنفيذي لمجموعة Bin Yousef : “على الرغم من التحديات الواضحة التي تواجه صناعة الشحن في جميع أنحاء العالم، فقد ازدهرت شركة Bin Yousef Cargo حقًا خلال العامين الماضيين الصعبين. كمجموعة، يسعى Bin Yousef جاهدًا للبقاء رشيقا ومستجيب للظروف العالمية المتغيرة باستمرار، و Bin Yousef Cargo أعظم مثال على ذلك التركيبة.

“للمضي قدمًا، لا تزال استراتيجيتنا هي دعم اقتصاد قطر وتحقيق رؤيتها.

“تتعامل شركة Bin Yousef Cargo بالفعل مع كميات ضخمة من الشحنات للمساعدة في تسهيل أكبر حدث رياضي عالمي لهذا العام. مع ما يقرب من 4 عقود من الخبرة في صناعة الشحن في قطر، نحن في وضع استراتيجي لتقديم المساعدة، خاصة في المواقف الحساسة للغاية من حيث الوقت”.

وقال جيجو حنيف، مدير عمليات الشحن في مجموعة Bin Yousef : “باعتبارنا الشريك اللوجستي الأكثر موثوقية في قطر، فإن نهجنا المبتكر والاعتمادات العالمية وشبكة الشركاء القوية مكنتنا من الاستمرار في تقديم أفضل الحلول في فئتها بسرعة وكفاءة. ونحن مصممون على تعزيز خدماتنا لتمكين سلسلة التوريد في قطر”.

تلتزم شركة Bin Yousef Cargo بخدمة الأمة من خلال مجموعة متكاملة من الخدمات اللوجستية في جميع أنحاء شبكتها العالمية عبر 180 دولة. تتمتع الشركة بصلات قوية مع اللجنة الأولمبية القطرية، واتحاد قطر لكرة القدم، وجمعية قطر للسباحة، واتحاد كرة المضرب، واتحاد قطر للدراجات، وجولة أبطال العالم في لونجينز، وتفتخر بدعم جهود قطر قبل الفعاليات الرياضية العالمية القادمة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا على www.binyousefcargo.com .

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للتواصل:

روان يوسف

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