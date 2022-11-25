‫BetDEX Exchange مباشر الآن على Solana Mainnet

منصة التبادل المرخصة والمنظمة بالكامل تقبل الآن الرهانات في المناطق المعتمدة؛ وتطلق حملة ترويجية حول كأس العالم

أدنبرة، اسكتلندا، 25 نوفمبر 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة BetDEX Labs Inc . (أو “ BetDEX “) اليوم أن BetDEX Exchange تعمل على شبكة Solana mainnet ، وتقبل رهانات الأموال الحقيقية لأول مرة. سيكون أول تبادل رهانات رياضية مرخص بالكامل المبني على قاعدة blockchain وهو قبول الرهانات على كأس العالم لكرة القدم 2022 ومباريات كرة قدم أخرى، ساري المفعول على الفور. للاحتفال بالإطلاق، لن تفرض BetDEX Exchange أي رسوم على الرهانات الموضوعة في مباريات كأس العالم 2022، أو أي مباريات طوال عام 2022.

علق فارون سودهاكار، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة BetDEX ، على أخبار اليوم: “يعد إطلاق شبكة Solana mainnet علامة فارقة لا تصدق لـ BetDEX وواحدة ينتظرها مجتمعنا بصبر. نحن متحمسون لأن يكون لدى مستخدمينا حصص حقيقية في اللعبة، ولا يمكننا أن نتخيل وقتًا أفضل للقيام بذلك مما كان عليه خلال كأس العالم”.

شرعت BetDEX في تنشيط صناعة المراهنات الرياضية التي تبلغ قيمتها 2 تريليون دولار من خلال تحويل الطاقة من المشغلين إلى اللاعبين. تفرض الكتب الرياضية الحالية هوامش رسوم من رقمين، وتزيل اللاعبين الفائزين من منصتهم، وتجعل من الصعب سحب أموالك. تعتبر منصة BetDEX Exchange ذات طبيعة غير احتجازية بنسبة 100%، مما يعني أن BetDEX لا تتحكم أبدًا في أموال اللاعبين أو تحتفظ بها. يتم عقد جميع الرهانات على عقود ذكية شفافة ومراجعة وعامة على البلوك تشين وعند التسوية، يقوم العقد الذكي على الفور بتحويل الأموال إلى محفظة الفائز. أخيرًا، لا تضع منصة BetDEX Exchange قيودًا على الحصص أو رسومًا على اللاعبين الفائزين أبدًا، ولكنها تشجع نجاحهم على المنصة.

أصبحت BetDEX Exchange مؤخرًا أول بورصة رياضية مرخصة بالكامل للمراهنة على blockchain . بموجب قانون تنظيم المقامرة عبر الإنترنت ( OGRA) ، حصلت BetDEX Exchange على موافقة مرخصة من جزيرة مان لجميع أشكال المقامرة واللعب عبر الإنترنت، بما في ذلك الرهان الرياضي عبر الإنترنت. تقبل المنصة حاليًا رهانات من دول في جميع أنحاء أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا.

ستظل علامة “ beta ” في البورصة حتى عام 2023، ولكن سيتمكن العملاء من المراهنة على أموال حقيقية فور إطلاقها. ركزت الشركة على الأسواق الدولية عند إطلاقها، وتواصل استكشاف الموافقة التنظيمية في العديد من البلدان الإضافية في جميع أنحاء العالم.

لمعلومات إضافية حول منصة BetDEX Exchange ، يرجى زيارة: https://www.betdex.com/ .

نبذة عن BetDEX

BetDEX Labs Inc. (” BetDEX “) ، التي طورها مؤسسو FanDuel السابقون والموظفون الأوائل، هي شركة Web3 يدعمها مستثمرون بما في ذلك Paradigm و Multicoin و Lightspeed ، وهي بناء تكنولوجيا مفتوح المصدر لأسواق التنبؤ العالمية. BetDEX Exchange ، التي تدعمها BetDEX ، هي بورصة مراهنات رياضية مبنية على بروتوكول موناكو مما يسمح بالرهان بين الأقران. والبورصة مرخصة وخاضعة لولاية جزيرة مان من خلال لجنة الإشراف على المقامرة. تعد BetDEX مساهمًا رئيسيًا في بروتوكول موناكو، وهو بروتوكول لا مركزي ومفتوح المصدر غير مصرح به مبني على قاعدة blockchain في سولانا، ويدعم أسواق التنبؤ والمراهنة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: https://www.betdex.com/ . تابع BetDEX @ BetDEXLabs .

للتواصل الإعلامي

Dillon Arace

مجموعة M للاتصالات الاستراتيجية (نيابة عن BetDEX )

betdexpr@mgroupsc.com

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