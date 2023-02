‫Bank of Abyssinia يختار Newgen لتقديم خدمة عملاء متفوقة

يهدف البنك الذي مقره إثيوبيا إلى تحويل عمليات التجزئة وقروض الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر

دبي، الإمارات العربية المتحدة 3 فبراير / شباط 2023 /PRNewswire/ — Newgen Software ، وهي شركة عالمية تقدم منصة تحويل رقمي منخفضة الأكواد NewgenONE ، أعلنت اليوم أن Bank of Abyssinia ، أحد أسرع البنوك نموًا في إثيوبيا، قد أدخل Newgen في التشغيل الآلي من البداية إلى النهاية لأنواع قروض التجزئة والمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.

من خلال حل إنشاء القروض ، المبني على NewgenONE ، سيقوم البنك بتبسيط إنشاء القروض ومعالجتها وتتبعها وصرفها. سيتم استخدام الحل في أكثر من 750 فرعًا منتشرين في جميع أنحاء إثيوبيا.

سيستفيد البنك من منصة Newgen بقدرات مثل محرك قاعدة الأعمال ، و إدارة تتابع الأعمال ، و إدارة الوثائق وسيضمن رؤية العمليات من كل الزوايا في مراقبة النشاط التجاري وإعداد التقارير. وسيعمل النظام القوي على تجهيز البنك ليلبي متطلبات الأعمال المتزايدة والسماح له بتحويل العمليات رقميًا وتوسيع نطاقها للتعامل مع المعاملات ذات الحجم الكبير.

“سيمكننا حل إنشاء القروض من Newgen من الاستجابة بشكل أسرع لاستفسارات العملاء وطلباتهم. إنه غاية الأهمية لنا أن نقدم تجربة مستخدم متميزة لعملائنا الكرام. سيساعدنا حل Newgen على تحقيق التميز التشغيلي والابتكار في الأعمال، مما يتيح لنا البقاء في صدارة المنافسة. نحن نتطلع إلى شراكتنا مع Newgen” ، هذا ما قاله Andinet Fekade ، مدير إدارة البرامج في Bank of Abyssinia .

“نحن سعداء لأن Bank of Abyssinia اختارنا كشريك للتحول الرقمي. حلنا سيساعد البنك على التحويل الرقمي لقروض التجزئة والشركات الصغيرة ومتناهية الصغر. وسيساعد ذلك البنك على تقليل وقت التحول، وتقديم خدمات سلسة للعملاء، وتعزيز نمو الأعمال، وتحسين جودة الخدمة، وبالتالي تعزيز تجربة العملاء الشاملة”، هذا ما قاله Tarun Nandwani ، مدير العمليات في شركة Newgen Software .

تم توقيع العقد من قبل السيد Yonas Daniel ، المدير الإقليمي لـ Newgen في إثيوبيا والسيدة Menbereselassie ، مديرة المشتريات في Bank of Abyssinia في المكتب الرئيسي للبنك في 1 فبراير 2023. كما رافق الحفل فريق من الإدارة العليا لـ Bank of Abyssinia والإدارة العليا لـ MKTY IT Services PLC ، أحد شركاء Newgen في إثيوبيا.

نبذة عن Bank of Abyssinia

يعمل Bank of Abyssinia (BOA) على تقديم الخدمات المالية، التي تم إنشاؤها بموجب البنك الوطني الإثيوبي، ومقره الرئيسي في أديس أبابا، إثيوبيا. BOA هو واحد من البنوك التجارية الخاصة الرائدة، يصل إلى عملائه مع من خلال أكثر من 750 فرع منتشرين في جميع أنحاء البلاد. وتتمثل رؤيته في أن يصبح مصرفًا تجاريًا رائدًا في شرق أفريقيا بحلول عام 2030.

نبذة عن Newgen Software

Newgen هي المزود الرائد لمنصة التحول الرقمي الموحدة مع التشغيل الآلي للعمليات الأصلية وخدمات المحتوى وإمكانات إدارة الاتصالات. على الصعيد العالمي، تعتمد الشركات الناجحة على النظام ذي الأكواد المنخفضة المعترف به في الصناعة من Newgen لتطوير تطبيقات الأعمال المعقدة والقائمة على المحتوى ومشاركة العملاء ونشرها على السحابة. بدءًا من طلبات الالتحاق بالخدمة إلى طلبات الخدمة، ومن الإقراض إلى الاكتتاب، والعديد من حالات الاستخدام الأخرى عبر الصناعات. تفتح Newgen البساطة مع السرعة والمرونة.

