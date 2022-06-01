‫ ATFX توشح مبنى أبراج اعمار بأطول علم احتفالا بعيد الاستقلال

Posted on 1 hour ago by tngadmin

DUBAI, 14 يونيو / حزيران 2022 /PRNewswire/ —  وشحت شركة “ATFX” الوسيط الاجنبي المرخص لشركة الاسواق الناشئة من قبل  هيئة الاوراق المالية الاردنية مبنى أبراج اعمار في العاصمة عمان، بأطول علم أردني معلق بطول 60 مترا، و ذلك احتفالاً بمناسبة عيد استقلال المملكة الـ76

وقدمت الشركة ، بالنيابة عن الهيئة  الادارية  والعاملين ، التهنئة لمقام جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله وللشعب الأردني بمناسبة عيد الاستقلال، متمنين دوام التقدم والازدهار للوطن وأبنائه تحت ظل الراية الهاشمية.https://mma.prnewswire.com/media/1830587/image_5015417_29362044.jpg

وأعربت الشركة، في بيان صحفي ، عن اصدق التهاني لجلالة الملك وسمو ولي العهد والأسرة الأردنية الكبيرة بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلب كل اردني، مستذكرا الانجازات الكبيرة التي شهدتها المملكة في عهد جلالة الملك في جميع المجالات.

 واكد البيان، أن الأسرة الأردنية، وهي تحتفل بهذه المناسبة الوطنية الغالية، تشعر بالفخر والاعتزاز لما حققه الأردن بقيادته الهاشمية الحكيمة من تطور وازدهار، وتتطلع الى مزيد من البناء والتقدم ونحن نلج بكل ثقة للمئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية.

واوضح البيان، ان الاردن اليوم اصبح بفضل قيادة الملك عبدالله منطقة جذب للاستثمار ومنصة لشركات الفوركس العالمية ، وان “ATFX” على ثقة تامة باهمية الاستثمار  بدولة القوانين والمؤسسات الاردنية.

(موقع ATFX: www.atfx.com /ar/ )

ATFX
ATFX هي وسيط فوركس وعقود الفروقات الحائز على جوائز مع وجود عالمي يقدم دعم العملاء بأكثر من 15 لغة. مع أكثر من 300 أصل مالي قابل للتداول ، بما في ذلك أزواج العملات والمعادن النفيسة والطاقة ومؤشرات أسواق الأسهم وأسهم كبرى الشركات العالمية المتداولة كعقود الفروقات ، تخضع ATFX للتنظيم من قبل هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) وهيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) في قبرص. ATFX مرخصة من لجنة الخدمات المالية (FSC) في موريشيوس ، ومسجلة من قبل هيئة الخدمات المالية (FSA) في سانت فنسنت وجزر غرينادين.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1830587/image_5015417_29362044.jpg

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