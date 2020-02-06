Africa Capitalworks تستثمر في شركة للمشروبات بغرب أفريقيا الناطق بالفرنسية

تأسست Gaselia في عام 2002 على يد مجموعة من رجال الأعمال المحليين بمدينة باماكو عاصمة جمهورية مالي. وتمتلك الشركة ثلاثة مواقع لتعبئة الإنتاج وتوزيعه بكل من مالي وساحل العاج وغينيا كوناكري. وقد أصبحت الشركة واحدة من أهم المنتجين في كل سوق تعمل به وضمن كل فئة منتج تدخل ضمن نشاطها، كما وضعت خططًا طموحة للنمو. إضافة إلى ذلك، Gaselia هي الشريك الحصري لشركة مشروباتMonarch في تلك المناطق وتشمل محفظة منتجاتها علامات تجارية مسجلة الملكية وعلامات تجارية تخص شركة Monarch، من بينها Planet وAmerican Cola وBubble-Up وReaktor. كما تنتج Gaselia وتوزع المياه المعدنية وتبيعها في ظل علامتها التجارية “Assinie”، كما تقوم بإنتاج وتوريد خامات تشكيل مادة “PET” إلى سوق غرب أفريقيا. يعمل 800 شخص لدى Gaselia.

وفي هذا الصدد، صرح نانا ساو، الشريك التنفيذي لشركة Africa Capitalworks، معلقًا على هذه الصفقة، فقال: “تزخر منطقة أفريقيا جنوب الصحراء بثروة من فرص الاستثمار، ويسرنا تخصيص استثمارات رأسمالية متنامية فيها بالتعاون مع مؤسسي Gaselia المخضرمين في هذا القطاع الحماسي الفاعل.”

كما صرح يان روجومبي، أحد كوادر الاستثمار في Africa Capitalworks، قائلاً: “يسرنا عقد اتفاق مشاركة وتعاون مع شركة ناجحة على المستوى المحلي وتسير أعمالها اعتمادًا على الحس التجاري وسجلها الحافل بالإنجازات التي جعلتها تبني مؤسسة تعبئة عالمية المستوى. ونعتقد أن مهاراتنا المتكاملة المعززة برأس المال المستمثر على المدى الطويل وما تقدمه من دعم استراتيجي فيهما كل العون لشركة Gaselia للإسراع في تطبيق خطتها التوسعية واستكمال منصة أعمالها الإقليمية الرائدة.

وأما مادياو سيمبارا، رئيس مجلس إدارة Gaselia ومؤسسها، فقد صرح قائلاً: “نعتقد أننا قد وجدنا في Africa Capitalworks شريكًا تجمعنا به القيم والرؤية الاستراتيجية نفسها. وسوف تدعمنا Africa Capitalworks لبلوغ هدفنا المتمثل في تحقيق المزيد من النجاح في إخراج منتجات اقتصادية وعالية الجودة للسوق الاستهلاكية.”

كما علق باوباكار بونا، رئيس Gaselia التنفيذي ومؤسسها المشترك، على هذا الاتفاق قائلاً: “نشعر ببالغ السرور لاتحادنا مع Africa Capitalworks لبلوغ المرحلة التالية من مراحل نمو الشركة. وسوف تتيح لنا رؤوس أموال Africa Capitalworks وما تتمتع به من مهارات متكاملة وخبرات فنية إطلاق العنان لكامل طاقاتنا والتعجيل بتنفيذ عملية توسيع نطاق منصة أعمالنا.”

تبذة عن Africa Capitalworks

شركة Africa Capitalworks هي شركة تابعة لمجموعة Capitalworks التي تمثل مؤسسة رائدة تعمل مديرًا مستقلاً للأصول البديلة وتتركز أنشطتها في الأسواق الناشئة. كما تمثل Capitalworks وسيلة دائمة لتوفير رؤوس الأموال عن طريق التركيز على الأسواق الوسيطة بمنطقة جنوبي الصحراء الكبرى، باستثناء جنوب أفريقيا، كما تجمع بين توظيف رؤوس الأموال المستثمرة على المدى الطويل مع منهجية عمل تتمثل في أساليب مشاركة تتسم بالقوة والعمل مع رواد الأعمال وفرق الإدارة لتأسيس شركات متميزة.

تبذة عن Capitalworks

شركة Capitalworks هي مؤسسة مستقلة ورائدة في أعمال إدارة الأصول البديلة ترتكز أنشطتها في منطقة جنوبي الصحراء الكبرى بقارة أفريقيا. تدير Capitalworks محفظة من المستثمرين المتنوعين تزيد رؤوس أموالهم عن مليار دولار أمريكي من بينهم بعض رواد المستثمرين المؤسسيين المحليين والدوليين والبنوك التجارية وشركات التأمين وصناديق المعاشات والشركات العائلية والأفراد بالغي الثراء.ترتكز فلسفة Capitalworks على تأسيس شركات متميزة من خلال مشاركة رواد أعمال متميزين وفرق إدارية مخضرمة.