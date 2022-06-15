‫ Adani و TotalEnergies معا لإنشاء أكبر نظام بيئي للهيدروجين الأخضر في العالم

شركة Adani New Industries Ltd تستثمر 50 مليار دولار في الهيدروجين الأخضر

إنه أكبر التزام للهند تجاه استخدام الهيدروجين الأخضر من قبل شركة

احمد اباد، الهند، 15 يونيو/حزيران 2022 / PRNewswire / — دخلت Adani ، محفظة الأعمال المتنوعة الأسرع نموًا في الهند، وشركة الطاقة العملاقة TotalEnergies في فرنسا، في شراكة جديدة لإنشاء بشكل مشترك، أكبر نظام بيئي للهيدروجين الأخضر في العالم. في هذا التحالف الاستراتيجي، ستستحوذ TotalEnergies على 25٪ من حصة الأقلية في Adani New Industries Ltd (المشار إليها أسفله بِـ “ ANIL “) من Adani Enterprises Ltd (المشار إليها أيفله بِـ “ AEL “).

من المتوقع أن تعمل الشراكة الجديدة، التي تركز على الهيدروجين الأخضر، على تحويل مشهد الطاقة في كل من الهند والعالم. تعد كل من Adani و TotalEnergies شركتان رائدتان في مجال تحول الطاقة واعتماد الطاقة النظيفة، وتعزز منصة الطاقة المشتركة هذه الالتزامات العامة المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية التي تعهدت بها الشركتان.

إن طموح ANIL هو استثمار أكثر من 50 مليار دولار أمريكي على مدى السنوات العشر القادمة في الهيدروجين الأخضر والنظام البيئي المرتبط به. في المرحلة الأولية، ستعمل ANIL على تطوير طاقة إنتاج الهيدروجين الأخضر بمقدار مليون طن سنويًا قبل عام 2030.

قال السيد غوتام عداني، رئيس مجلس إدارة مجموعة Adani : “القيمة الإستراتيجية لعلاقة Adani-TotalEnergies هائلة على مستوى الأعمال والطموح”. “في رحلتنا لنصبح أكبر مشغل هيدروجين صديق للبيئة في العالم، تضيف الشراكة مع TotalEnergies عدة أبعاد تشمل البحث والتطوير والوصول إلى السوق وفهم المستهلك النهائي. هذا يسمح لنا بشكل أساسي بتشكيل طلب السوق. لهذا السبب أجد أن الامتداد المستمر لشراكتنا يحمل مثل هذه القيمة العظيمة. إن ثقتنا بقدرتنا على إنتاج أقل إلكترون تكلفة في العالم هي التي ستدفع قدرتنا على إنتاج الهيدروجين الأخضر الأقل تكلفة في العالم. ستفتح هذه الشراكة عددًا من مسارات المراحل النهائية المثيرة “.

“يعد دخول TotalEnergies إلى ANIL معاما رئيسياء في تنفيذ إستراتيجيتنا للهيدروجين المتجدد والمنخفض الكربون، حيث لا نريد فقط إزالة الكربون من الهيدروجين المستخدم في مصافي التكرير الأوروبية بحلول عام 2030، ولكن أيضًا الريادة في الإنتاج الضخم للهيدروجين الأخضر لتلبية الطلب، مع انطلاق السوق بحلول نهاية هذا العقد”، قال السيد باتريك بوياني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة TotalEnergies . “إننا سعداء جدًا بهذه الاتفاقية، التي تعزز تحالفنا مع مجموعة Adani في الهند وتساهم في تثمين إمكانات الطاقة المتجددة منخفضة التكلفة الوفيرة في الهند. ستكون هذه الطاقة الإنتاجية المستقبلية البالغة مليون طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر خطوة رئيسية في زيادة حصة TotalEnergies من الجزيئات الجديدة منزوعة الكربون بما في ذلك الوقود الحيوي والغاز الحيوي والهيدروجين والوقود الإلكتروني إلى 25٪ من إنتاجها للطاقة ومبيعاتها بحلول عام 2050. “

تعتمد هذه الشراكة على أوجه التآزر الاستثنائية بين الشركتين. بينما ستجلب Adani إلى الشراكة معرفتها العميقة بالسوق الهندي، وقدرات التنفيذ السريع، والتميز في العمليات وفلسفة إدارة رأس المال، ستجلب TotalEnergies بدورها فهمها العميق للسوق العالمي والأوروبي، وتعزيز الائتمان والقوة المالية لخفض تكاليف التمويل، والخبرة في التقنيات الأساسية. ستساعد نقاط القوة التكميلية للشركاء شركة ANIL على تقديم أكبر نظام بيئي للهيدروجين الأخضر في العالم، والذي بدوره سيوفر أقل تكلفة للهيدروجين الأخضر للمستهلك ويساعد في تسريع انتقال الطاقة العالمي.

تهدف ANIL إلى أن تكون أكبر شركة متكاملة تمامًا للهيدروجين الأخضر في العالم، مع وجودها عبر سلسلة القيمة بأكملها، بدءًا من تصنيع مصادر الطاقة المتجددة ومعدات الهيدروجين الخضراء (الألواح الشمسية، وتوربينات الرياح، والمحللات الكهربائية، إلخ…) ، لتوليد كميات كبيرة من الهيدروجين الأخضر، إلى منشآت المصب التي تنتج مشتقات الهيدروجين الخضراء.

من خلال هذا الاستثمار في ANIL ، يغطي التحالف الاستراتيجي بين محفظة Adani و TotalEnergies الآن محطات الغاز الطبيعي المسال وأعمال مرافق الغاز وأعمال الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر. تساعد الشراكة الهند في سعيها لبناء الركائز الأساسية للاستدامة الاقتصادية من خلال دفع إزالة الكربون عن الصناعة وتوليد الطاقة والتنقل والزراعة، وبالتالي التخفيف من تغير المناخ وضمان استقلال الطاقة.