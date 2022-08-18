‫9PSB يفوز بجائزة في الإصدار العاشر من جوائز Global Brands Magazine Awards

فاز 9PSB بجائزة “أفضل خدمة دفع بنكية جديدة” لعام 2022. سيقام حفل التهنئة في نخلة جميرا – والدورف أستوريا، دبي، في 1 ديسمبر 2022

لندن، 18 أغسطس 2022 / PRNewswire / — Global Brand Awards هي حدث سنوي تنظمه مجلة Global Brands Magazine ( GBM) ، وهي منشور دولي يقع مقره في المملكة المتحدة. تهدف الجوائز إلى تقدير ومكافأة الشركات وجبابرة الصناعة على أدائهم الاستثنائي. تم تقييم 9PSB بناءً على خدمة العملاء ورضاهم والابتكار الرقمي والعلاقات الاستراتيجية وتطوير الأعمال الجديدة.

وتعليقًا على فوز 9PSB بالجائزة، قال شيف كومار (الرئيس التنفيذي) لمجلة Global Brands ، “ 9PSB لديها نهج استراتيجي جدًا نحو بناء وتطوير نيجيريا ككل، وهذا النهج الكلي جنبًا إلى جنب مع توفير الخدمات المصرفية الرقمية السلسة ليست سوى بعض الأسباب التي جعلت هذه العلامة التجارية تصبح ناجحة جدًا”.

وتعليقًا على الفوز بالجائزة، قال برانكا مراكاجاك، الرئيس التنفيذي لـ 9PSB ، “أنا فخور جدًا أن لدينا مجموعة من الشباب النيجيريين المبتكرين والمتقدمين بما فيه الكفاية للتوصل إلى أفكار بالتعاون مع FinTechs الأخرى، لإنشاء أول منصة مصرفية تقدم خدمات الدفع السلسة لكل من المستبعدين ماليًا والذين يعانون من نقص الخدمات، وكذلك لذكي البنوك والتكنولوجيا بالفعل. وفي 9PSB ، تتمثل ولايتنا في الجمع بين العالمين، ونحن عازمون على تلك المهمة: المهمة إلى Bank9ja “.

نبذة عن 9PSB

تأسس بنك خدمات الدفع التسعة ( 9PSB ) في عام 2020، وهو أول بنك لخدمات الدفع في نيجيريا يعمل بموافقة البنك المركزي النيجيري لتقديم خدمات الدفع ودفع مبادرات الشمول المالي للأفراد غير المصرفيين والمجهولين، بالإضافة إلى الخدمات المبتكرة للأفراد الذين لديهم حسابات مصرفية.

يعمل 9PSB كمصرف رقمي بالكامل ويدير شبكته المصرفية الخاصة بالوكيل. 9PSB مخصصة للجميع وتوفر وصولًا سلسًا إلى تجربة الخدمات المصرفية الرقمية عبر الإنترنت وخارجها .

نبذة عن Global Brands Magazine

كانت Global Brands Magazine (GBM ) في الطليعة، حيث جلبت الأخبار والآراء ووجهات النظر حول العلامات التجارية التي تشكل مستقبل صناعتها. تزود المجلة التي مقرها المملكة المتحدة قرائها بأحدث الأخبار والمعلومات حول “ أفضل العلامات التجارية في فئتها ” في جميع أنحاء العالم. تكرم Global Brand Awards العلامات التجارية على تميزها في الأداء وتكافئ الشركات على جودة خدماتها.

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