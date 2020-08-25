تي سي أل تعرض أحدث معالجاتها الذكية في آي أف أيه 2020 تحت شعار #SwitchOnPossibility

تعال وجرب أسلوب العيش من تي سي أل ألكسلوت مع التحسينات الذكية، وعرض مثير للإعجاب للأجهزة المنزلية في المنزل الذكي المتصل وإعلانات رعاية مرتقبة

هونك كونغ، 25 آب/أغسطس، 2020 / بي آر نيوزواير / — ستأتي شركة تي سي أل إلكترونيكس (1070.HK)، وهي واحدة من الشركات المسيطرة في صناعة التلفزيون العالمية وشركة رائدة في قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية التي أطلقت مجموعة من تلفزيونات أوليد في 2020 مع مهمة جعل الحياة ذكية عبر تقنيات الابتكار، إلى المؤتمر الصحفي العالمي لآي أف أيه 2020 بمعالجها الصوتي البصري الذكي لأحدث ضمن مجموعة كاملة من المعدات المنزلية الذكية وبرامج الرعاية المرتقبة على نطاق واسع تحت شعار “فلتبدأ الإمكانيات”.

وإذ هي بالفعل علامة تجارية للإلكترونيات الاستهلاكية سريعة النمو بفضل حلولها التلفزيونية المتقدمة، والسماعات الحائزة على الجوائز، ومنتجاتأم دي أيهالذكية، والأجهزة المحمولة المفضلة التي تعتمد على إستراتيجية AIxIoT المستمرة، تواصلتي سي أل تحسين ودفع حدود تكنولوجيا الشاشات والصوت لتقديمها تجربة ترفيهية فائقة للمستخدمين بطريقة أكثر ارتباطًا وجاذبية. سترفعتي سي أل المستوى مرة أخرى وستكشف النقاب عن معالج سمعي بصري ذكي في المؤتمر الصحفي العالميآي أف أيه 2020في 3 أيلول/سبتمبر 2020 حيث سيتم جذب انتباه وسائل الإعلام والصناعة.

وقال كيفين وانغ، الرئيس التنفيذي لشركةتي سي أل الصناعية القابضة وتي سي أل إليكترونيكس، “فيآي أف أيه 2020، سنشهد قوة التكنولوجيا الذكية كأداة للتوحيد والتثقيف والمشاركة خلال الأوقات الصعبة. نمت الصناعة وتكيفت مع المستهلكين حيث نكتشف طرقًا جديدة ومبتكرة للبقاء على اتصال. وبالمضي قدمًا، نحن ملتزمون بتقديم أفضل المنتجات والخدمات الذكية للمستخدمين العالميين.“

سيتم طرح إعلانات تي سي أل فيآي أف أيه 2020في Messedamm 22، 14055 في برلين، وسيتم بثها مباشرة على https://www.tcl.com/ exhibition/ifa2020.html

المؤتمر الصحفي العالمي لتي سي أل في آي أف أيه 2020:

التاريخ: 3 سبتمبر 2020

الوقت: 1:00 مساءً – 1:45 مساءً، (التوقيت الصيفي لوسط أوروبا)

مباشر في: Messedamm 22 14055 في برلين، أو على: https://www.tcl.com/ exhibition/ifa2020.html

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عن تي سي أل

تي سي أليكترونيكس (رمز السهم: 01070.HK) هي شركة للإلكترونيات الاستهلاكية سريعة النمو ولاعبة رائدة في صناعة التلفزيون العالمية. تأسست الشركة في العام 1981 في الصين وتدير مرافقها للتصنيع والبحث والتطوير في جميع أنحاء العالم، حيث تباع منتجاتها في أكثر من 160 سوقًا على مستوى العالم. وحسب سيغمينتيل، أصبحت تي سي أل اليوم تحتل المرتبة رقم 2 بين شركات صناعة التلفزيون العالمية لناحية المبيعات في العام 2019. تتخصصتي سي ألفي البحث والتطوير وتصنيع منتجات الالكترونيات الاستهلاكية التي تتراوح بين أجهزة التلفزيون والمنتجات السمعية والمنتجات المنزلية الذكية.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/ media/1232344/image_5005564_ 12964382.jpg