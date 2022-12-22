‫180 منحة دراسية كاملة للجيل القادم من قادة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وصناع التغيير

يتم رعاية المنح الدراسية من قبل bp ، وهي شركة طاقة عالمية متكاملة، وتم تصميم البرامج لتزويد الجيل القادم من قادة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وصناع التغيير بإمكانية الوصول إلى التعليم والمهارات والمعرفة اللازمة لمساعدة العالم على الانتقال إلى مستقبل أكثر استدامة.

نرحب بالطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 17.5 عامًا، من أكثر من 18 دولة في جميع أنحاء العالم، للتقدم بطلب.

من المقرر تقديم الطلبات في 8 يناير 2023. اعرف المزيد: afs.org/global-stem/academies .

ما هي أكاديميات AFS Global STEM ؟

الأكاديميات عبارة عن منح دراسية كاملة، وبرامج دراسية في الخارج مدتها 16 أسبوعًا للطلاب المهتمين بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والاستدامة. يبدأ جميع الطلاب بمنهج افتراضي مدته 12 أسبوعًا (عبر الإنترنت) في الاستدامة والابتكار الاجتماعي، تم تطويره بشكل مشترك من قبل AFS وجامعة بنسلفانيا. ثم يسافر العلماء لمدة أربعة أسابيع إلى واحدة من وجهات الأكاديمية الستة: البرازيل أو الصين أو مصر أو الهند أو الولايات المتحدة الأمريكية أو أوروبا (ألمانيا أو بلجيكا أو هولندا).

عند الانتهاء بنجاح، يحصل الطلاب على الشهادة المتقدمة حول الكفاءة العالمية للتأثير الاجتماعي، التي تمنحها AFS ومركز جامعة بنسلفانيا لاستراتيجية التأثير الاجتماعي، وينضمون إلى مجتمع الخريجين العالمي لـ AFS .

لماذا التقدم لهذا البرنامج؟

توفر أكاديميات AFS Global STEM طريقة فريدة للطلاب للقيام بما يلي:

اكتساب الكفاءات العالمية الرئيسية من خلال الخبرات التفاعلية بين الثقافات، وتطوير المهارات اللازمة للازدهار في المنظمات العالمية.

تطوير مهارات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات الحرجة واستكشاف التأثير الاجتماعي من خلال دراسات الحالة الواقعية والابتكارات والوظائف، بما في ذلك فرص مقابلة قادة صناعة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

الحصول على شهادة من AFS وجامعة بنسلفانيا لتعكس مهارات جديدة في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والتأثير الاجتماعي.

اكتساب المهارات والخبرة والثقة لتصبح صانع تغيير.

كن جزءًا من مجتمع عالمي. خريجو البرنامج مدعوون للوصول إلى فعاليات التواصل، وفرص التطوير المهني، ومؤتمر الشباب العالمي، والمزيد.

البرنامج هو جزء من مبادرة AFS Global STEM Changemakers Initiative لصناع التغيير ، وهي خطة خمسية تهدف إلى تزويد 5000 من الشباب والمعلمين بخبرات تعليمية غامرة من خلال STEM ، والكفاءة العالمية، وبرامج التبادل بين الثقافات التي تركز على الاستدامة في جميع أنحاء العالم.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1972379/AFS_Global_Stem_ Change_Makers_12_2022_image. jpg

رابط الشعار: https://mma.prnewswire.com/ media/1809272/AFS_Logo.jpg