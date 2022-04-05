‫1500 قسيس يجتمعون من أجل المؤتمر الصحفي لكنيسة شينشيونجي

نيويورك, 5 أبريل 2022/PRNewswire/ — استضافت كنيسة يسوع، شينشيونجي، معبد خيمة الاجتماع مؤتمرا صحفيا في 2 أبريل عبر Zoom. وبشكل إجمالي، شارك 1500 قسيس من بلدان مختلفة. وحضر الاجتماع أيضًا مراسلون من مختلف وسائط الإعلام.

واستضافت كنيسة شينشيونجي هذا الحدث لعرض نتائج حلقاتها الدراسية التي عقدت مؤخرا على الإنترنت. شارك القساوسة الذين وقعوا مذكرات تفاهم مع شينشيونجي شهاداتهم.

قال دونغسو كيم، راعي كنيسة السلام: “في الماضي، كان كل ما بشرت به هو أن الجميع يجب أن يؤمنوا بيسوع ومن خلال تقاسم النعمة بهذه الطريقة سيؤدي إلى الخلاص.” “بدون تحقيق، اعتقدت أن الجنة كانت في مكان ما يذهب إليه المرء بعد الموت. ظننت أن هناك قيامة بعد الموت.”

القس كيم يقوم حالياً بتعليم كنيسة شينشيونجي الكلمة المكشوفة لجماعته وقال: “لقد حان الوقت لجميع القساوسة ليأتوا ويتعلموا حتى يعيشوا حياة الإيمان بالحقيقة الصحيحة .”

وحتى الآن، وقع 2155 قسيسًا و22 مدرسة لاهوتية و 958 كنيسة في 67 بلدًا مذكرات تفاهم مع كنيسة شينشيونجي. وفي مقابل تعاونهم، تزود شينشيونجي الكنائس والمدارس الدينية بمواد لاهوتية وبإمكانية الوصول إلى معلمي الكتاب المقدس. في الولايات المتحدة، تمت دعوة مدرب شينشيونجي لتعليم 100 عضو من الكنيسة المبكرة في العصر الجديد. تقدم مدرسة لاهوتية في باكستان منهجًا دراسيًا لدورة شينشيونجي بعد توقيع عميدها على مذكرة تفاهم مع الكنيسة.

كما تحدث رئيس كنيسة شينشيونجي لي مان هي خلال المؤتمر الصحفي، موضحًا كيف جاء ليشارك كلمة ودور القساوسة اليوم.

قال الرئيس لي: “دعونا نحارب الشيطان ونتغلب عليه بدماء يسوع وكلمة الشهادة ونخلق شعب مملكة الله حتى يأتي الله أخيرًا ويسود على العالم بعد 6000 عام.” “هذا ما أخبرنا به [الله] من خلال الكتاب المقدس. آمل أن ينقش الجميع كلمات كل فصول الوحي -وهي شريعة السماء- في قلوبهم.”

علّمت كنيسة شينشيونجي سفر الرؤيا وأسرار مملكة السماء من خلال الندوات عبر الإنترنت منذ أكتوبر 2021. تحتوي المحاضرات على الملايين من مشاهدات YouTube وهي متاحة بـ 24 لغة مختلفة. تبث الكنيسة أيضًا محتوى من دورتها المتوسطة حتى 27 يونيو. والدروس المستفادة والمؤتمر الصحفي الذي عقد في الثاني من أبريل متاحين على قناة اليوتيوب الرسمية الخاصة بكنيسة شينشيونجي.

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