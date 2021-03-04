‫Zymo Research تُقدِّم خدمة الكشف عن فيروس سارس-كوف-2 وتتبع سلالاته المختلفة على مستوى المجتمع من خلال خدمة اختبار وجود كوفيد-19 في مياه الصرف الصحي ™Environ

إرفاين، كاليفورنيا، 4 مارس 2021 /PRNewswire/ — أعلنت Zymo Research اليوم عن إطلاقها خدمة اختبار وجود كوفيد-19 في مياه الصرف الصحي™Environ . تُسهِّل هذه الخدمة المراقبة اليومية على مستوى المجتمع لحالات كوفيد-19 وسلالاته المختلفة من عينة واحدة من مياه الصرف الصحي. ويتم تقديم تقديرات الحالة اليومية والسلالات المختلفة المكتشَفة لـ سارس-كوف-2 محل الاهتمام عبر تقرير رقمي آمن.

تستخدِم خدمة اختبار وجود كوفيد-19 في مياه الصرف الصحي ™Environ عينات مياه الصرف الصحي اليومية لتزويد المؤسسات بالوسائل اللازمة لمراقبة سلالات كوفيد-19 المختلفة ومستويات الحالة. وسيتم تزويد المشاركين بأجهزة جمع العينات، مما يتيح تقديم عينات مياه الصرف الصحي يوميًا، ومواد الشحن الآمن والمدفوع مسبقًا طوال الليل. وفي خلال 24 ساعة من تقديم كل عينة، سيتلقى المستخدمون تقريرًا إلكترونيًا يحتوي على التحليل التقديري للاتجاه والحالة. وستتم معالجة البيانات المتعلقة بسلالات سارس-كوف-2 المختلفة أسبوعيًا. وسيتم توفير تقديرات الحالة بالإضافة إلى اتجاهات التركيز اليومية واكتشاف السلالات المختلفة محل الاهتمام، المتعلقة بتلك الموجودة في البرازيل والمملكة المتحدة وجنوب أفريقيا. ويقوم أحد علماء مياه الصرف الصحي لـ ™Environ من Zymo Research بتوجيه كل خطوة من العملية، من جمع العينات إلى تفسير النتائج.

قال مايكل ليسيك، مدير المشاريع في قسم الميكروبيوميات البيئية لدى Zymo Research، “تُشكِّل سلالات كوفيد-19 المختلفة خطرًا كبيرًا على استراتيجيات التطعيم، مما يجعل المراقبة السريعة والموثوقة لسلالات سارس-كوف-2 المختلفة على نطاق واسع أكثر أهمية من أي وقت مضى”. “نحن ممتنون للفرصة التي أتيحت لنا لمساعدة الجامعات ووكالات الصحة العامة والمجتمعات ذات موارد الاختبار المحدودة في مراقبة حالات كوفيد-19 وسلالاته المختلفة على نطاق واسع بطريقة لم تكن ممكنة من قبل”.

تُعتبر مؤسسات التعليم العالي والمدارس التي بها مساكن داخل الحرم الجامعي، ودور رعاية المسنين، والمؤسسات الإصلاحية، والمستشفيات مرشحين مثاليين لاختبار مياه الصرف الصحي بسبب الحاجة إلى مراقبة مركزة للسكان المعرضين لخطر أعلى لكوفيد-19. ومن خلال أخذ عينات من مياه الصرف الصحي من المواقف المعيشية الجماعية، يمكن للمؤسسات التعرف بسرعة على تفشي كوفيد-19 لمدة تصل إلى أسبوع قبل ظهور الحالات المصحوبة بأعراض مع خدمة اختبار وجود كوفيد-19 في مياه الصرف الصحي ™Environ. كما يمكن استخدام البيانات المستقاة من الخدمة من أجل توجيه الاستراتيجيات الصحية للمؤسسات العامة والخاصة.

ومع استمرار إطلاق اللقاح، ستؤدي خدمة اختبار وجود كوفيد-19 في مياه الصرف الصحي ™Environ دورًا مهمًا في السيطرة على وباء كوفيد-19 من خلال تقديم نظرة ثاقبة لمستويات الحالة والسلالات المختلفة الموجودة في المجتمعات. لمزيد من المعلومات والأسعار، قم بزيارة موقع ويب Zymo Research، أو اتصل بهم عبر البريد الإلكتروني على [email protected] com .

حول شركة Zymo Research Corp

Zymo Research هي شركة مملوكة للقطاع الخاص تَخدِم المجتمع العلمي والتشخيصي بأحدث أدوات البيولوجيا الجزيئية منذ عام 1994. شعارهم هو “جمال العِلم هو جعل الأشياء بسيطة”، والذي ينعكس في جميع منتجاتهم، من عِلم ما فوق الجينوم إلى تقنيات تنقية الحمض النووي الريبوزي/الحمض النووي (DNA/RNA). وتُعرَف Zymo Research تاريخيًا بأنها الرائدة في عِلم ما فوق الجينوم، وهي تقوم بكسر الحدود بحلول جديدة لجَمع العينات، والقياسات الميكروبيولوجية، وأجهزة التشخيص، وتقنيات التسلسل من الجيل التالي NGS)) عالية الجودة وسهلة الاستخدام. تابع Zymo Research على فيسبوك و لينكد إن و تويتر و إنستغرام .

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