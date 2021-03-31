‫ZTE تحصل على درجات عالية في مراجعات Lightwave Innovation

شينزين، الصين، 31 مارس 2021 /PRNewswire/ — أعلنت اليوم شركة ZTE. / 000063.SZ)هونج كونج(0763. ، المزود الدولي الرئيسي لحلول تكنولوجيا الاتصالات والشركات والمستهلكين للإنترنت النقال، أن حلها الموصَّل مسبقًا، وحل الشبكة البصرية السالبة PON+، وحل التوصيل البصري المتقاطع (OXC) الذكي قد حصلوا على درجات عالية في مراجعات Lightwave Innovation، تقديرًا لمكانة ZTE الرائدة في مجال الاتصالات البصرية.

حل شبكة التوزيع البصرية ( ODN ) الموصَّل مسبقًا: تحقيق نشر شبكة بصرية عالية الكفاءة

يشتمل حل ODN الموصَّل مسبقًا من ZTE على سلسلة من الصناديق الموصَّلة مسبقًا بالإنترنت للعُقَد البصرية بداخل وخارج والمباني والكابلات البصرية الجاهزة. بدلاً من الربط عن طريق الإدماج التقليدي للألياف المتشابكة، فإن التوصيل المبتكر للكابلات البصرية الجاهزة يجعل ربط الألياف أسهل ويحسن من كفاءة البنية. يتميز هذا الحل أيضًا بأول موصلات موصَّلة مسبقًا التوصيل في الصناعة تدعم “الإدخال الأعمى” و “القفل الذاتي”. وبفضل تصميمه بنظام الوحدات، يُوفِّر الحل نشرًا في جميع أحوال الطقس ويضمن عمليات تشغيل أسهل وشبكات أكثر مرونة.

حل + PON : الابتكار التقني والممارسة التجارية لشبكة الجيل الخامس الثابتة ( F5G )

من خلال التحسين المنهجي والابتكار لتقنية الوصول البصري، يعزز حل ZTE PON+ تغطية السيناريو الكامل من البداية إلى النهاية، ووقت الاستجابة المنخفض الحتمي، والمحاكاة الافتراضية، والوصول لقدرة الحوسبة للشبكة، والموثوقية. كما أنه يعزز جودة وتجربة المستخدم لخدمات الإنترنت فائق السرعة المنزلية، في الوقت نفسه الذي يتم فيه تعزيز تقنيات PON من أجل توسيع السيناريوهات من المنازل إلى الحكومات والشركات. علاوة على هذه المزايا، يدعم الحل التجارة والصناعات التقليدية من أجل الانتقال إلى الألياف والرقمنة والفِكر. إنه يُمهِّد الطريق لـ F5G ويحفز النمو الجديد في الصناعات، مما يوفر أساسًا متينًا للتخطيط طويل الأجل وتطوير الصناعات المختلفة.

حل OXC الذكي القائم على نطاق C ++: بناء شبكات بصرية عالية الكفاءة وموثوقة وصديقة للبيئة

يدعم نظام OXC الذكي من ZTE اتجاهات بصرية تصل إلى 32 درجة كحد أقصى. يمكن تطبيقه على نطاق C++ من أجل تحقيق سعة عقدة تصل إلى أكثر من 1500 تيرابايت لتنفيذ جدولة الخدمة في اتجاهات متعددة بمرونة في عُقَد مركز البيانات الأساسية.

يستخدم نظام OXC من ZTE ثلاث تقنيات مبتكرة. أولاً، يعتمد على لوحة إلكترونية خلفية بصرية معززة. ويتم توجيه الألياف البصرية الشريطية المتعددة وتغليفها تلقائيًا في ألواح مرنة كمصفوفة تبديل بصري. يؤدي هذا إلى تقليل فقدان الاتصال بشكل كبير، مما يساهم بشكل أكبر في تحسين موثوقية النظام. إلى جانب ذلك، يتم أيضًا استخدام الموصلات البصرية عالية الدقة من أجل ضمان المحاذاة عالية الدقة لواجهات الربط البصرية. القفل والفتح الأوتوماتيكي للموصلات قادران على مقاومة تداخل الاهتزاز من البيئة الخارجية.

علاوة على ذلك، يتميز بتصميم مبتكر مقاوِم للغبار للموصل البصري، والذي يحمي بشكل فعال اللوحة الإلكترونية الخلفية البصرية من التلوث بالغبار أثناء التشغيل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للملصق البصري الذكي الخاص به تنفيذ المراقبة الذكية وتتبع الأطوال الموجية، وبالتالي تحسين نشر الشبكة وكفاءة التشغيل والصيانة بشكل كبير.

تم تقديم مراجعات Lightwave Innovation من قِبَل Lightwave، وهي وسيلة إعلامية مشهورة في صناعة الشبكات البصرية العالمية. حصلت Lightwave على جوائز الابتكار السنوية لسنوات عديدة، بهدف التعرف على أفضل المنتجات والحلول في مجال الاتصالات البصرية. وتتكون لجنة التحكيم من متخصصين مشهورين في الشبكات البصرية من مشغلي الشبكات والموردين وكذلك كبار المديرين التنفيذيين والمحللين والمهندسين من شركات البحوث والاستشارات الصناعية.