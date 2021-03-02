‫ZTE تحتل المرتبة الثالثة عالميًا في الريادة المستدامة في براءات الاختراع القياسية الأساسية لشبكات الجيل الخامس كما أعلن المعهد الأوروبي لمعايير الاتصالات (ETSI)

ومع إعلان المزيد والمزيد من الشركات عن مِلكيتها لبراءات الاختراع الأساسية القياسية (SEPs) لمعايير الجيل الخامس، أصبح من الأهمية بمكان مواكبة أرقام التسجيل لرواد براءات الاختراع في مجال الاتصال. ووفقًا للتقرير، ستشهد الثورة الصناعية القادمة تقاربًا تقنيًا متزايدًا حيث يتم دمج تقنيات الاتصال تدريجيًا في المنتجات الميكانيكية، وسيشهد العالم الأهمية المتزايدة لتقنية الجيل الخامس في المجالات الأخرى، حيث ستعتمد المصانع الذكية والمنازل الذكية والعدادات الذكية وحتى الأجهزة الطبية الذكية على اتصال الجيل الخامس.

وقد أنشأت ZTE -مع اعتبار المِلكية الفكرية إحدى الاستراتيجيات الأساسية لتطوير الشركة- نظام إدارة كامل للمِلكية الفكرية، ووضعت سياسة تشغيل براءات الاختراع بما يتماشى مع خصائصها الخاصة. وتغطي وحدة أعمال المِلكية الفكرية للشركة العديد من اتجاهات الأعمال الأساسية مثل تخزين أصول المِلكية الفكرية والتشغيل والتحكم في المخاطر. ومدعومة بتخطيط براءات الاختراع عالي الجودة للابتكار التكنولوجي، التزمت الشركة بتحقيق فوائد الابتكار المستدام والمزايا التنافسية في الأسواق المحلية والدولية، وتقديم المنتجات الأكثر ابتكارًا وأفضل الخدمات لعملائها.

ومنذ أول طلب براءة اختراع في الخارج، نشرت ZTE براءات اختراع في أكثر من 55 دولة ومنطقة على مدار العشرين عامًا الماضية. وبحلول نهاية عام 2020، قدمت الشركة أكثر من 80000 طلب براءة اختراع عالمي، ولديها حوالي 36000 براءة اختراع نشطة في جميع أنحاء العالم، منها 4270 طلب براءة اختراع لمجموعات شرائح إلكترونية تم منح أكثر من 1800 منها بالفعل.

بالإضافة إلى ذلك، تُعَد ZTE مساهمًا رئيسيًا ومشاركًا في البحث التكنولوجي والتطوير القياسي في ساحة الجيل الخامس العالمية، ولديها إعدادات رئيس مزدوج في مشروع شراكة الجيل الثالث (3GPP) أيضًا. وقد حققت الشركة اختراقات في المناصب القيادية في مشروع شراكة الجيل الثالث (3GPP)، وهي أهم منظمة لمعايير الاتصالات في العالم، مع إعدادات “الرئاسة المزدوجة”. وهي أيضًا عضو في أكثر من 70 منظمة دولية للتوحيد القياسي بما في ذلك ITU و3GPP ﻭETSI وIEEE وNGMN وC CSA، وفي الوقت نفسه، تعمل كعضو في مجلس إدارة GSA وETSI ومنظمات أخرى. وحتى الآن، يعمل أكثر من 60 خبيرًا من ZTE كرؤساء ومقررين في منظمات التوحيد القياسي الدولية الرئيسية في جميع أنحاء العالم، حيث قدموا إجمالي أكثر من 100000 ورقة بحثية ومقترح للتوحيد القياسي.

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مارجريت ما

شركة ZTE

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